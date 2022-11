En Géorgie, le rythme de Walker en Finlande inquiète les alliés républicains

Le substitut le plus important de M. Walker est peut-être le gouverneur Kemp, qui a obtenu un peu plus de 200 000 voix de plus que M. Walker pour être réélu. La campagne de M. Walker considère M. Kemp comme une voix influente auprès des conservateurs et des modérés qui pourraient être motivés à voter pour M. Walker. Le gouverneur a fourni du personnel et des ressources à la cause de M. Walker et est apparu aux côtés de M. Walker lors d’un événement de campagne et d’une collecte de fonds. Il a également coupé une annonce avec un appel direct à la caméra aux électeurs au nom de M. Walker.

“Herschel Walker votera pour la Géorgie – ne sera pas un autre tampon en caoutchouc pour Joe Biden”, déclare M. Kemp dans l’annonce. « C’est pourquoi je soutiens Herschel. Et j’espère que vous vous joindrez à moi pour voter pour lui aussi.

“Il a été essentiel pour le gouverneur Kemp de mettre son bras autour de Herschel et d’en faire un sport d’équipe”, a déclaré Ralph Reed, un partisan de Walker et fondateur de la Faith and Freedom Coalition. “Ce sera un message moteur pour les électeurs diplômés d’université et de banlieue qui auraient pu se retenir auparavant ou n’auraient peut-être pas été enclins à se présenter.”

La participation, en effet, sera cruciale. Selon le secrétaire d’État géorgien, plus de 800 000 personnes ont voté jusqu’à présent, dépassant le taux de participation lors de la période de vote anticipé des élections générales de 2018. L’augmentation de la participation s’étend à tout l’État, y compris aux comtés que M. Walker a remportés et à la région métropolitaine d’Atlanta.

Les démocrates ont également appelé des renforts. L’ancien président Barack Obama fera campagne pour M. Warnock à Atlanta jeudi. L’ancienne première dame Michelle Obama a enregistré une série d’appels automatisés encourageant les gens à voter.

