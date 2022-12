En Géorgie, comment le sport explique un champ de bataille politique

SMYRNA, Ga. (AP) – La réception d’une suite de bureaux du métro d’Atlanta est un véritable musée du succès de football de Herschel Walker pour les Bulldogs de l’Université de Géorgie et la NFL. Le bureau fait partie du développement immobilier des Braves d’Atlanta dans la nouvelle maison de banlieue de la franchise de la Major League Baseball.

Ce quartier général du candidat républicain de Géorgie au Sénat américain n’est pas officiellement consacré à l’athlétisme, bien sûr. Pourtant, l’emplacement et le décor aident à montrer que beaucoup de sports professionnels et de loyautés universitaires expliquent les divisions politiques dans cet État du champ de bataille, où Walker tente de renverser le sénateur démocrate Raphael Warnock lors d’un second tour mardi.

“Le sport est un identifiant culturel, et dans le Sud, le fandom universitaire en est une grande partie”, a déclaré David Mowery, ancien élève de l’Université de Géorgie, fervent partisan des Bulldogs et maintenant consultant politique basé en Alabama qui travaille avec les républicains et les démocrates. “Maintenant, notre politique et nos campagnes sont tellement axées sur l’identité”, a déclaré Mowery. “Nous voyons tous ces chevauchements.”

Le sport et la politique se sont longtemps croisés en Amérique. Mais les points chauds – ségrégation raciale des campus universitaires et des ligues professionnelles, utilisation de mascottes et d’images amérindiennes, athlètes protestant contre les droits civils, luttes de pouvoir pour le financement des stades par les contribuables – sont toujours présents en Géorgie.

Pour les républicains, dont la coalition est plus âgée, plus blanche et moins urbaine que la population générale, cela signifie une étreinte ouverte des Bulldogs et des Braves du baseball, chacun avec des bases de fans qui ont tendance à être plus blanches et plus suburbaines et rurales. Et ce n’est pas seulement Walker, qui a porté les Bulldogs au championnat national en 1980 et a remporté le trophée Heisman deux ans plus tard.

“Grande politique, endroit idéal pour faire campagne”, a déclaré le gouverneur Brian Kemp, un ancien de l’UGA, alors qu’il suivait des supporters à Athènes avant un match contre la Géorgie plus tôt cette saison.

Le gouverneur a grandi à Athènes et est proche de la famille de feu l’entraîneur des Bulldogs Vince Dooley. Sa femme, Marty, était une pom-pom girl géorgienne à l’époque où elle était étudiante, a-t-il rappelé aux journalistes alors qu’il prévisualisait les perspectives des Bulldogs en 2022. Les champions nationaux en titre, a-t-il dit, “ont les joueurs” mais “doivent rester humbles”. (Ils ont remporté le championnat de la conférence du sud-est samedi.)

Kemp et lieutenant-gouverneur élu. Burt Jones, qui a également joué pour la Géorgie, rejoint Walker en utilisant le rouge et le noir comme couleurs de campagne. Le procureur général Chris Carr, qui a remporté un deuxième mandat en novembre, s’appelle parfois lui-même un “Double Dawg” – le titre honorifique pour quelqu’un avec deux diplômes UGA.

La coalition des démocrates, quant à elle, est ancrée dans les zones métropolitaines et les non-blancs, qui représentent désormais environ 4 électeurs géorgiens sur 10. Ainsi, lorsque des politiciens comme Warnock intègrent le sport dans leurs campagnes, c’est pour passer dans un bar sportif d’Atlanta lors du récent match de football de la Coupe du monde entre les États-Unis et l’Iran.

Warnock fera campagne dimanche à Athènes. Mais samedi, lorsque Walker était au match de championnat de la SEC, Warnock était à Augusta. Le sénateur a visité son alma mater, l’historiquement Black Morehouse College, le week-end des retrouvailles cet automne, mais il note, avec un mélange de sérieux et d’humour, une orientation et une échelle différentes.

“Vous savez ce que c’est si vous allez … à un match de football HBCU”, a déclaré Warnock lors d’un événement de campagne des fraternités et sororités HBCU. “Ce n’est pas qu’un jeu, c’est un défilé de mode et la bataille des groupes.”

Jason Carter, candidat démocrate au poste de gouverneur en 2014, a expliqué la politique de la Géorgie en citant l’équipe de football professionnelle d’Atlanta et ses fans démographiquement diversifiés. « Stacey a besoin du vote d’Atlanta United », dirait-il à propos de Stacey Abrams, qui a perdu contre Kemp en 2018 et 2022.

Certes, il y a des fans de football blancs dans les banlieues à tendance républicaine et des démocrates, blancs et noirs, qui aiment les Bulldogs et les Braves. L’un des principaux assistants de Warnock a organisé «Dawgs for Abrams» en tant qu’étudiant de premier cycle de l’UGA en 2018. Néanmoins, la division partisane des styles de campagne concorde avec la race et la géographie, même si elle n’est pas explicite.

Lorsque Walker et Kemp ont choisi des bureaux de campagne proches l’un de l’autre dans le développement du comté de Cobb des Braves, les républicains ont décrit une décision simple d’être à proximité de la banlieue nord du métro d’Atlanta, si essentielle à leur coalition gagnante. Les Braves eux-mêmes avaient fait le même calcul, quittant la ville en 2017 après un demi-siècle et expliquant le déménagement surprise en disant qu’ils seraient plus proches de la plupart de leurs détenteurs d’abonnements. (Les politiciens du comté de Cobb ont également accordé à l’équipe plus de 400 millions de dollars en financement de stade, ce que le maire d’Atlanta, Kasim Reed, a refusé de faire. Reed a plutôt dirigé l’argent de la ville pour rénover une arène du centre-ville pour les Hawks de la NBA.)

Peut-être plus particulièrement, l’étreinte des Braves par les républicains s’est accompagnée de controverses sur l’imagerie amérindienne dans le sport et d’une tempête politique distincte sur la révision par les républicains en 2021 des lois électorales de Géorgie.

Les démocrates, y compris Warnock, ont qualifié la loi de “Jim Crow 2.0”, affirmant qu’il était plus difficile pour certains électeurs noirs de voter. Les sociétés géorgiennes Delta et Coca-Cola ont critiqué la loi. Les Braves sont restés en dehors de la mêlée. Mais le commissaire du baseball, Rob Manfred, a déplacé le match des étoiles 2021 du comté de Cobb en réponse. Kemp a blâmé les démocrates «réveillés» sans relâche, bien que Warnock et Abrams n’aient pas appelé au changement.

Les deux démocrates n’ont pas non plus dit que les Braves devraient changer de nom ou abandonner le “Tomahawk Chop” des fans lors des matchs à domicile, mais d’autres, dont la Maison Blanche de Biden, ont déclaré que des changements devraient être sur la table.

«Il doit sortir et dire, croit-il qu’ils devraient changer le nom. Eh bien, je ne le fais pas », a déclaré Walker lors d’une apparition à Fox News. Lorsque Warnock a largement ignoré le problème, un assistant de Walker a tweeté que le sénateur “doit être un fan des Mets”.

Pourtant, c’est incontestablement l’acclamation du football de Walker qui forge un lien unique entre un conservateur noir et une base politique blanche multigénérationnelle.

“Quand j’étais au lycée, Herschel Walker était le plus grand nom de la ville”, a déclaré Ginger Howard, membre du Comité national républicain, à propos de la saison de championnat 1980. Maintenant, dit-elle, ses jeunes neveux disent avec enthousiasme : « Ginger, tu connais Herschel !

Samedi, Zach Jacobs et Zach Adams, 23 ans de la banlieue d’Atlanta à Woodstock, ont attendu près du Mercedes Benz-Stadium du centre-ville pour prendre une photo avec Walker. Tous deux ont voté pour leur héros du football aux élections générales et ont déclaré qu’ils le feraient à nouveau mardi.

“C’est un homme du peuple, il se connecte juste avec qui est la Géorgie”, a déclaré Jacobs.

Walker a parfois parlé de faire partie de la première génération de joueurs noirs à l’UGA, qui a été fondée en 1785. Dooley, qui a approuvé Walker avant la mort de l’entraîneur emblématique en octobre, a d’abord offert des bourses aux athlètes noirs en 1971. Walker avait 8 ans. .

Warnock, né en 1969, n’était pas un athlète vedette et s’est inscrit à Morehouse, qui a ouvert ses portes pendant la reconstruction de l’après-guerre civile, un héritage fondateur qui, selon les anciens élèves de Warnock, remplace l’athlétisme.

«Nous avons une devise, un programme:« Un peuple sans vote est un peuple sans espoir », a déclaré Marcus Montgomery à propos de la fraternité Alpha Phi Alpha qu’il partage avec le sénateur.

Adams, un diplômé blanc de l’UGA, a reconnu les profondes racines géorgiennes de Warnock. Mais, désignant le centre-ville d’Atlanta environnant, il a déclaré: “Herschel est l’homme qui peut améliorer tout cela, et le reste de la Géorgie.”

La célébration de la soirée électorale de Walker se déroulera à proximité du centre-ville d’Atlanta, à quelques pâtés de maisons de la fête de Warnock. C’est un changement par rapport aux affaires de Walker et Kemp du 8 novembre adjacentes au stade des Braves. Mais l’ancien porteur de ballon star ne brise pas nécessairement le moule. Son lieu cette fois : le College Football Hall of Fame.

Bill Barrow, l’Associated Press