En garde ! Combattez comme des hommes médiévaux avec Ascalon Academy à Kelowna, Penticton

Nous avons tous vu des chevaliers ou des pirates s’affronter avec des épées, un combat passionnant à mort dans les films.

Et si vous pouviez apprendre à combattre à l’épée comme eux ?

Il s’avère que vous le pouvez avec Ascalon Academy of Historical Swordsmanship.

L’instructeur-chef Murdoch (Tyler Therrien) donne des cours à Kelowna les lundis et à Penticton les mardis pour enseigner l’épée longue allemande et la rapière italienne.

“Cela fait ressortir le petit enfant en nous, parce que nous avons grandi en regardant ce genre de choses.”

Murdoch dit que les cours sont ouverts à tous ceux qui peuvent ramasser une épée.

Il a commencé à apprendre l’art après qu’un ancien patron ait eu un lapsus disant qu’il enseignait le combat à l’épée et qu’il est immédiatement tombé amoureux.

“Ce n’est jamais un endroit où je m’attendais à être, et être ici est à la fois exaltant et effrayant. Vous parlez aux gens et leurs yeux s’écarquillent et ils se disent ‘Je peux apprendre à faire ça ?’ Ouais! Viens ici et je t’en mettrai un dans la main.

Les cours à Kelowna commencent à 19 h au Rotary Centre for the Arts et à Penticton à 18 h 30 au Trade and Convention Centre.

