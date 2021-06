En fusionnant les trous noirs avec les anneaux de Saturne, les scientifiques créent de la musique à partir des sons de l’espace

« Dans l’espace, personne ne peut vous entendre crier », la phrase emblématique du film d’horreur de science-fiction Alien de 1979 décrit avec justesse l’incapacité du son à voyager dans l’espace où il n’y a pas de support mécanique. Cependant, d’autres types d’ondes telles que les ondes électromagnétiques – lumière et rayonnement – et les ondes gravitationnelles – vibrations dans l’espace-temps lui-même – peuvent voyager dans l’espace vide. Maintenant, une équipe de scientifiques et d’artistes a converti ces ondes en sons et les a incorporées dans les pistes musicales d’un nouvel album – Celestial Incantations. L’album contient dix pistes allant d’environ trois minutes à neuf minutes.

Les compositeurs affirment que les sons de l’album représentent divers événements astronomiques tels que la fusion de deux trous noirs, les oscillations d’une comète, le rayonnement d’un pulsar galactique et de nombreux autres sons provenant et au-delà de notre système solaire. L’album comprend également des sons de la terre, tels que des bulles d’air de l’Antarctique et des éclairs dans l’espace proche de la Terre sur trois continents.

Selon les compositeurs, Celestial Incantations combine les « sons de l’espace » avec une large palette musicale et comprend également des instruments électroniques, traditionnels et d’orchestre. le album est disponible en ligne en streaming ou en téléchargement gratuit.

« Notre album Celestial Incantations est un cocon musical nous transportant de la Terre dans ce nouveau désert, donnant aux auditeurs le temps de réfléchir pour méditer sur les merveilles et le mystère de l’Univers », a déclaré Nigel Meredith, membre de l’équipe qui a sorti l’album, dans un communiqué de presse par l’Université nationale australienne. Le trio comprend Kim Cunio, professeur agrégé de composition à l’ANU, Diana Scarborough, artiste multidisciplinaire d’Angleterre, et Nigel Meredith, scientifique en météorologie spatiale au British Atlantic Survey.

L’équipe dirige le projet Sounds of Space qu’ils décrivent comme une « collaboration art-science inspirée des » sons « de l’espace de la Terre à l’au-delà de la galaxie ». Le précédent album du trio était Aurora Musicalis, sorti en mai 2020.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici