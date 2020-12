PARIS (AP) – Pas une seule fois au cours des longs mois qui se sont écoulés depuis le début de la pandémie, Jean-François, 74 ans, n’a pu quitter sa maison de retraite dans l’est de la France pour rendre visite à sa fille ou sa sœur.

En fait, le métallurgiste à la retraite pense que cela fait deux mois qu’il n’a pas mis le nez dehors pour la dernière fois, alors que les maisons de retraite à travers la France ont protégé leurs résidents vulnérables d’une nouvelle vague d’infections virales et de décès à l’échelle nationale.

Pourtant, la liberté nous attend maintenant.

Jusqu’au 3 janvier, la France accueille les résidents des maisons de retraite pour les vacances. Le but est de soulager une partie de la souffrance mentale et de la solitude de la pandémie en autorisant des réunions de famille sur plusieurs générations, qui ont été interdites lors de confinements répétés par crainte que des parents ne s’infectent.

Et ainsi, une année pleine de chagrins et de privations se termine avec les résidents des foyers de soins et leurs familles confrontés au dilemme angoissant de savoir si quelques jours ou quelques heures de joie de Noël et du Nouvel An valent la peine de risquer leur vie. En plus des voyages hors des maisons de retraite, la fenêtre de trois semaines de règles assouplies permet également aux familles de rendre visite aux résidents du domicile – y compris ceux infectés par le COVID-19.

D’un autre côté, même sans la pandémie, cela pourrait être la dernière chance pour de nombreuses personnes âgées de célébrer Noël avec leur famille.

La fille de Jean-François veut qu’il les rejoigne autour du sapin de Noël. Mais il préfère rester sur place, car le risque d’infection le dérange.

«J’ai très peur», dit-il.

Le don de la liberté de fin d’année s’accompagne également de conditions: les résidents sont confrontés à une semaine d’isolement cellulaire mandatée par le gouvernement dans leur chambre à leur retour. Jean-François n’aime pas cette perspective. Mais il est également attentif à ne pas blesser les sentiments de sa fille, c’est pourquoi il ne voulait pas être identifié par son nom complet pour expliquer sa préférence pour passer les vacances à part.

«La famille est sacrée», a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique. « Mais passer ensuite une semaine en confinement total dans ma chambre est une grande chose. »

« Une semaine, ce n’est pas très long », a-t-il ajouté, « mais c’est extrêmement long pour nous. »

La directrice de la maison de Jean-François tente de limiter au maximum les sorties en famille. Lucile Grillon dit que certains de ses collaborateurs sont toujours traumatisés par les deux douzaines de morts qu’ils ont vus lorsque l’épidémie a frappé la France de plein fouet en mars. Elle veut leur épargner, ainsi qu’à ses résidents, plus de misère si elle le peut.

Elle dit que certains résidents sont secrètement soulagés qu’elle fronce les sourcils lors de voyages à l’extérieur.

Les trois maisons de retraite gérées par Grillon ont jusqu’à présent réussi à empêcher les infections pendant la vague automne-hiver de cas qui ont fait passer le nombre de morts en France à plus de 60000, dont près d’un tiers à l’intérieur des maisons de retraite. Lors des visites à domicile, les résidents et leurs proches sont encouragés à ne pas se toucher, s’embrasser ou échanger des cadeaux. Grillon craint que ces barrières contre le virus ne soient oubliées dans les cadres familiaux, avec des cadeaux et des festins festifs.

De son point de vue, dans l’une des régions de France les plus durement touchées par la dernière vague d’infections, « il est complètement irresponsable de laisser sortir les résidents », dit Grillon. « Le virus ne va pas dire: » C’est Noël. Je ne le suis pas. va contaminer les gens. »

Dans la ville de Kaysersberg, au nord-est, Thierry Mouille se torture à propos de l’offre de Noël du gouvernement. Il a changé d’avis encore et encore sur l’opportunité d’amener sa grand-mère de 94 ans, Marguerite, pour partager un repas des Fêtes.

«C’est horrible», dit-il. « Le choix entre une visite spéciale à Noël et l’accouchement pendant une semaine, ou plusieurs petites visites les jours qui ne sont pas aussi spéciaux. »

Sa grand-mère le laisse prendre la décision. Il dit comprendre les résidents qui ne veulent pas partir; il comprend aussi les familles qui craignent que ce Noël soit le dernier de leurs proches et ne veulent pas laisser passer cette occasion de les entourer d’affection pour les Fêtes tant qu’elles le peuvent encore.

De nombreuses maisons de retraite considèrent que les vacances sont une occasion familiale incontournable. Les directeurs de foyers frappés par des cas espèrent également que les résidents qui ont été testés positifs bénéficient d’une certaine immunité qui pourrait les protéger lors des réunions de famille.

Valerie Martin laisse sortir six de ses résidents le jour de Noël et a des demandes pour quatre autres pour le jour de l’An. La maison qu’elle gère à la périphérie de Lyon a fait la une des journaux plus tôt cette année lorsqu’elle et d’autres membres du personnel se sont enfermés avec leurs résidents pendant 47 jours pour minimiser le risque de les infecter. La maison est restée sans COVID jusqu’en novembre, lorsqu’un résident revenant d’un séjour à l’hôpital a ramené le virus avec lui. La maison a depuis eu 35 cas et sept décès.

Martin dit que certaines familles l’ont suppliée de verrouiller tout le monde pendant la période des fêtes, afin de réduire le risque de nouvelles infections.

Elle dit que c’est impossible.

«Il y a des gens qui sont en bonne santé, qui ne sont pas positifs au COVID, et je ne vais pas les priver de leurs familles simplement parce que nous avons peur du virus», dit-elle. «Je suis toujours du côté de la liberté pour les résidents.»

Jean-François Badias à Kaysersberg, France a contribué.

