En France, les YouTubeurs livrent l’actualité politique au jeune public

PARIS – À première vue, le bureau ressemble à celui de n’importe quelle start-up de production vidéo – des meubles modernes, une console de jeux vidéo, une figurine articulée Buzz Lightyear et personne qui a l’air d’avoir plus de 30 ans. Mais ce bureau animé dans un quartier branché de Paris est en fait l’une des nouvelles salles de rédaction les plus performantes de France.

De là, Hugo Travers, souvent vêtu d’un sweat à capuche et de baskets, publie les meilleures histoires du jour à son immense public sur YouTube et d’autres plateformes sociales, utilisant des vidéos et des textes pour atteindre les jeunes de toute la France qui évitent de plus en plus les médias traditionnels.

“Cette génération a grandi avec les médias sociaux”, a déclaré M. Travers, qui a 25 ans et est connu en ligne sous le nom de HugoDécrypte, ou Hugo Deciphers, dans une interview. “Ils ne commenceront pas à lire un journal ou à regarder les informations à la télévision à 30 ans.”