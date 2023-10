Pourtant, une poignée d’écoles ont été fermé; un hôpital dans le nord de la France a subi un traitement intensif, et des cas qui autrement auraient retenu peu d’attention ont été rapidement repris dans les médias. BFMTV, chaîne d’information leader, a même fait inspecter son plateau par un chien détecteur de punaises de lit à la télévision en direct.

Un sondage, commandé par l’Agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, estimé que plus de 10 % des foyers français ont été infestés par des punaises de lit entre 2017 et 2022. Et un groupe professionnel de lutte antiparasitaire dit le nombre de réponses aux infestations de punaises de lit l’été dernier a augmenté de 65 pour cent par rapport à l’année précédente.

Johanna Fite, experte de l’agence gouvernementale de santé, a déclaré que le nombre d’infestations avait augmenté depuis les années 2000, à mesure que la mondialisation envoyait des touristes et des voyageurs sillonner les continents avec des punaises de lit en remorque. Les punaises de lit, a-t-elle souligné, ne sont pas un signe de mauvaise hygiène et, même si elles constituent une épreuve qui peut perturber le sommeil et provoquer une grave anxiété, elles ne transmettent pas de maladies.

“C’est quelque chose que l’on observe partout dans le monde, pas seulement en France”, a déclaré Mme Fite. Mais au cours des dernières semaines, a-t-elle ajouté, les réseaux sociaux ont « complètement amplifié le problème ».

Cela a obligé les autorités à réagir. Emmanuel Grégoire, adjoint au maire de Paris, a écrit dans une lettre à Mme Borne le mois dernier qu’il y avait une « recrudescence majeure » des infestations dans les hôtels, les locations de vacances, les transports publics, les cinémas et autres espaces publics et que la capitale française était « à l’avant-garde de ce fléau persistant et à croissance rapide ».