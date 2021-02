La France a de plus en plus l’impression que ses efforts pour endiguer la pandémie sont au point mort. Le pays est pris entre un déploiement lent des vaccins et des taux d’infection qui restent élevés malgré des mois de restrictions.

Le mois dernier, le pays se préparait à un troisième verrouillage national lorsque le président Emmanuel Macron a décidé de ne pas le faire. Il a fait un pari calculé qu’il pourrait resserrer les restrictions juste assez pour éviter une nouvelle vague de cas tout en évitant le coût économique et social plus lourd de mesures plus drastiques comme celles en vigueur en Grande-Bretagne et en Allemagne.

Quelques semaines plus tard, on ne sait toujours pas si ce pari portera ses fruits ou si, comme l’ont averti certains experts de la santé, il y a peu de chances de contenir la propagation sans un verrouillage strict.

Le nombre moyen d’infections quotidiennes, à environ 20 000, n’a ni augmenté ni beaucoup baissé au cours du mois dernier. Les hospitalisations sont stables mais toujours à des niveaux élevés. Et des variantes plus contagieuses d’autres parties du monde se répandent.