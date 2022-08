En forme, Nick Kyrgios dépasse Yoshito Nishioka pour remporter le Citi Open

L’Australien Nick Kyrgios a lancé une douzaine d’as alors qu’il battait Yoshito Nishioka 6-4 6-3 pour son septième titre en simple en carrière au Citi Open dimanche à Washington, DC, gardant son année stellaire sur la bonne voie. Kyrgios n’a montré aucun signe de rouille après avoir atteint sa première finale majeure à Wimbledon le mois dernier, brisant le service de son adversaire japonais lors des premiers matchs des premier et deuxième sets.

Il a de nouveau breaké Nishioka pour remporter le match, après avoir remporté plus des trois quarts de ses propres points de service. C’était son premier titre en simple depuis qu’il avait remporté le tournoi sur terrain dur de Washington il y a trois ans ; il a montré un nouveau niveau de jeu en 2022 après des années à combattre des démons mentaux.



Plus tôt dans le tournoi, il a sauvé cinq balles de match et a survécu à l’Américaine Frances Tiafoe pour atteindre la demi-finale. » C’est très émouvant pour moi. Voir où j’en étais l’année dernière jusqu’à aujourd’hui, c’est juste une transformation incroyable », a-t-il déclaré. “J’ai montré une force sérieuse pour simplement persévérer et continuer et traverser toutes ces périodes et être toujours capable de performer.”

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici