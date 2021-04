« Peut-être rappeler aux membres, en particulier aux membres masculins, que les costumes et les cravates sont nécessaires, » Le député Claude Debellefeuille du Bloc-Québecois a déclaré mercredi, soulevant un rappel au Règlement. Elle faisait référence à son collègue William Amos du parti libéral au pouvoir, qui a été capturé sur le courant à l’intérieur de son bureau, complètement nu.

Notant qu’Amos était « En très bon état, » Debellefeuille a néanmoins dit qu’il devrait être « A rappelé ce qui est approprié et de contrôler sa caméra. »

#RUPTURE: Le député libéral Will Amos est BUSTED d’être complètement nu pendant la période des questions! Cela dit, c’est encore moins embarrassant que de soutenir la corruption et l’incompétence nues de Trudeau. 😂 pic.twitter.com/PL6BMeujAB – Canada fier (@WeAreCanProud) 14 avril 2021

Amos, 46 ans, représente la circonscription québécoise de Pontiac, juste en face de la rivière d’Ottawa, la capitale canadienne. Il a été élu pour la première fois en 2015.

«C’était une erreur malheureuse. Ma vidéo a été allumée accidentellement alors que je me changeais en vêtements de travail après avoir fait du jogging. Je m’excuse sincèrement auprès de mes collègues de la Chambre des communes pour cette distraction involontaire ». dit-il dans un communiqué. «De toute évidence, c’était une erreur honnête et cela ne se reproduira plus.»

RUPTURE: Déclaration de @WillAAmos «C’était une erreur malheureuse. Ma vidéo a été allumée accidentellement alors que je me changeais en vêtements de travail après avoir fait du jogging. Je m’excuse sincèrement auprès de mes collègues de la Chambre des communes pour cette distraction involontaire. » #cdnpoli – Rachel Aiello (@rachaiello) 14 avril 2021

Les captures d’écran du flux malheureux montrent Amos à l’intérieur de son bureau, pendant la période des questions quotidienne, lorsque les députés posent des questions au Cabinet et au premier ministre Justin Trudeau.

L’état malheureux de déshabille d’Amos n’a pas été infligé au grand public, car il ne parlait pas pendant la période des questions, mais uniquement aux députés et à leur personnel qui regardaient le fil interne.

Il est peu probable qu’il soit puni par le whip libéral Mark Holland, qui a dit à CTV qu’il était « Complètement mortifié » par l’incident, mais doutait qu’il y ait eu une mauvaise intention.

«C’est un avertissement pour tout le monde. Vous devez vraiment toujours supposer que [the] la caméra est allumée et soyez très prudent chaque fois que vous vous approchez de cette caméra et que vous êtes habillé de manière appropriée » dit-il au diffuseur.

