En forme, le Danemark vise une course en profondeur à la Coupe du monde 2022

Le Danemark a organisé une course accrocheuse vers la demi-finale de l’Euro 2020. Ensuite, il a enchaîné avec une impressionnante performance en UEFA Nations League. Maintenant, le Danemark cherche à réaliser une autre campagne longue et fructueuse lors de la Coupe du monde 2022.

Il y a quatre ans, le Danemark a perdu de justesse face à l’éventuelle deuxième place, la Croatie, en huitièmes de finale. Certes, le Danemark se soutient pour une meilleure performance cette fois-ci. L’entraîneur-chef Kasper Hjulmand a le choix entre une équipe en pleine forme. Ce jour-là, l’équipe est pleine de batteurs du monde.

Toutes les caméras et les gros titres se concentrent sur Christian Eriksen. Son arrêt cardiaque lors du match d’ouverture de l’Euro a attiré un air de soutien neutre pour les Danois. Étonnamment, le joueur de 30 ans est revenu à la santé et à la forme physique, occupant une place importante en Premier League.

Après une piqûre réussie à Brentford, Eriksen a déménagé à Manchester United en tant qu’agent libre. Jouant au milieu de terrain, il organise une campagne solide dans une équipe United rajeunie. Il est également revenu jouer pour le Danemark lors des qualifications pour la Coupe du monde et de la Ligue des Nations.

Dans ce dernier, le Danemark a perdu contre la Croatie à deux reprises, les deux sur un score de 1-0. Cependant, les Danois ont vaincu les vainqueurs en titre de la Coupe du monde, la France, à deux reprises. Par conséquent, le Danemark a de l’expérience face à son plus grand adversaire du groupe D de la Coupe du monde.

Examen de qualification

Le Danemark a terminé en tête de son groupe de qualification avec 27 points en 10 matchs. Il en a remporté neuf et n’a enregistré qu’une seule défaite pour un bilan presque parfait.

Hjumland préfère une configuration 4-3-3. Cependant, son équipe est apte à jouer dans de nombreux systèmes. Par conséquent, le manager effectue régulièrement des changements dans le jeu en fonction de la situation.

Thomas Delany et Pierre Emile Højbjerg sont le point focal au milieu de terrain le long du milieu de terrain. Pendant ce temps, le capitaine Simon Kjær et l’ailier assidu Joachim Maehle sont les piliers de la défense. Kasper Schmeichel, entre les bâtons, offre une présence apaisante. Pourtant, il a du mal depuis qu’il a quitté Leicester pour rejoindre le club français de Nice cet été.

Moments mémorables

Certainement le triomphe européen de 1992 et la façon dont ils ont remporté le tournoi. Peu de gens se souviennent que les Danois n’étaient pas programmés pour jouer dans cette coupe continentale. En fait, l’équipe a terminé deuxième derrière la Yougoslavie dans son groupe de qualification. Mais, ce dernier a été suspendu du football de compétition par la FIFA et l’UEFA. Cela découle de l’effondrement de l’Union soviétique et des guerres yougoslaves qui ont suivi.

Cette équipe de l’Euro 1992 comprenait des joueurs comme Brian Laudrup, Lars Elstrup et Peter Schmeichel. En route vers la victoire, le Danemark a battu la France et les Pays-Bas. Puis, en finale, le Danemark a surpris une équipe allemande qui avait remporté la Coupe du monde deux ans auparavant.

Ce que le Danemark apporte à la Coupe du monde 2022

Une marque de football fluide qui sera agréable à regarder. Le Danemark est extrêmement organisé à l’arrière, difficile à briser et résistant même lorsque les jetons sont en panne grâce à son attitude de ne jamais dire. C’était en plein affichage lors de l’Euro 2020, où malgré la défaite des deux premiers matchs, ils ont perdu de peu contre l’Angleterre en demi-finale. Attendez-vous à ce que Mikkel Damsgaard, 22 ans, illumine la plus grande scène du football mondial. Après tout, c’est ce qu’il a fait en tant que joueur relativement inconnu de l’Euro. Ceci malgré le fait qu’il n’a pas encore trop impressionné et montré tout son potentiel à Brentford.

Prédictions Hipster : Le Danemark devrait sortir du groupe après avoir été placé aux côtés de la France, de la Tunisie et de l’Australie. S’ils battaient la France, ce qui est tout à fait possible qu’il semble, ils pourraient dominer le groupe. Cependant, s’ils terminent deuxièmes, cela signifie qu’ils pourraient affronter les vainqueurs du groupe C qui comprend l’Argentine, le Mexique, la Pologne et l’Arabie saoudite. En huitièmes de finale cependant, l’Argentine sera trop dure à craquer.

