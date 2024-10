En Floride, presque tous les bulletins de vote sont comptés le jour du scrutin, tandis qu’en Californie, cela peut prendre des semaines. C’est pourquoi

WASHINGTON– Lors de l’élection présidentielle de 2020, la Floride a annoncé les résultats quelques heures après la clôture du scrutin de plus de 99 % des suffrages exprimés.

En Californie, près d’un tiers des bulletins de vote n’ont pas été comptés après le soir du scrutin. L’État mettait à jour presque quotidiennement son décompte jusqu’au 3 décembre, un mois complet après le jour du scrutin.

Ce n’était ni inhabituel ni inattendu.

La Californie, l’État le plus peuplé du pays, est systématiquement parmi les plus lents à publier tous ses résultats électoraux. La Floride, troisième État le plus peuplé, est généralement parmi les premiers à terminer.

La Constitution énonce les grands principes pour l’élection d’un gouvernement national et laisse les détails aux États. Les choix faits par les législateurs des États et les responsables électoraux lorsqu’ils règlent ces détails affectent tout, depuis la manière dont les électeurs votent, la rapidité avec laquelle les résultats sont compilés et publiés, la manière dont les élections sont sécurisées et la manière dont les responsables maintiennent la confiance des électeurs dans le processus. .

L’écart entre le moment où la Californie et la Floride sont en mesure de finaliser leur décompte est le résultat naturel du choix des responsables électoraux des deux États de mettre l’accent sur des préoccupations différentes et de fixer des priorités différentes.

Les législateurs californiens ont conçu leurs élections pour améliorer l’accessibilité et augmenter la participation. Qu’il s’agisse de recevoir automatiquement un bulletin de vote à la maison, d’avoir jusqu’au jour du scrutin pour le remettre ou de disposer de plusieurs jours pour résoudre tout problème pouvant survenir avec leur bulletin de vote, les Californiens ont beaucoup de temps et d’opportunités pour voter. Cela se fait au détriment du fait de savoir que le vote final compte peu après la clôture des bureaux de vote.

« Notre priorité est d’essayer de maximiser la participation des électeurs activement inscrits », a déclaré Marc Berman, membre de l’Assemblée démocrate, auteur du projet de loi de 2021 qui a fait basculer définitivement l’État vers des élections entièrement postales. « Cela signifie que les choses sont un peu plus lentes. Mais dans une société qui veut une gratification immédiate, je pense que notre démocratie vaut la peine de prendre un peu de temps pour bien faire les choses et créer un système dans lequel chacun peut participer.

La Californie, qui a longtemps eu une culture du vote par correspondance, a commencé à s’orienter vers des élections entièrement postales la dernière décennie. Les systèmes exclusivement mail prolongeront presque toujours le décompte. Bulletins de vote par correspondance nécessiter une vérification supplémentaire étapes – chacune doit être ouverte individuellement, validée et traitée – de sorte qu’elles peuvent prendre plus de temps à être compilées que les bulletins de vote déposés en personne qui sont ensuite introduits dans un scanner dans un bureau de vote de quartier.

En 2016, la Californie a adopté un projet de loi permettre aux comtés d’adhérer aux élections par correspondance avant de l’instaurer temporairement à l’échelle de l’État en 2020 et de l’inscrire dans la loi à temps pour les élections de 2022.

Des études ont montré que les premiers États à instaurer des élections par correspondance – l’Oregon et Washington – ont vu taux de participation plus élevé. Les bulletins de vote par correspondance augmentent également la probabilité qu’un électeur dépose un bulletin de vote complet, selon Melissa Michelson, politologue et doyenne du Menlo College de Californie, qui a écrit sur la mobilisation des électeurs.

Ces dernières années, les milliers d’électeurs californiens qui ont déposé leurs bulletins de vote par correspondance le jour du scrutin ont créé un goulot d’étranglement le soir du scrutin. Lors des cinq dernières élections générales, la Californie a obtenu en moyenne 38 % de ses voix après le jour du scrutin. Il y a deux ans, lors des élections de mi-mandat de 2022, la moitié des voix de l’État avaient été comptées après le jour du scrutin.

Des décomptes plus lents se sont accompagnés de délais de vote par correspondance plus tardifs. En 2015, la Californie a mis en place sa première date limite d’oblitération de la poste, ce qui signifie que l’État peut compter les bulletins de vote par correspondance qui arrivent après le jour du scrutin à condition que le service postal reçoive le bulletin de vote avant le jour du scrutin. Berman a déclaré que le délai d’oblitération de la poste permet à l’État de traiter la boîte aux lettres comme une boîte de dépôt afin d’éviter de punir les électeurs qui ont voté correctement mais qui sont affectés par les retards postaux.

Initialement, la loi disait que les bulletins de vote arrivés dans les trois jours de l’élection serait considérée comme déposée à temps. Cette année, les bulletins de vote peuvent arriver jusqu’à une semaine après le jour du scrutin, de sorte que la Californie ne saura pas combien de bulletins de vote ont été déposés avant le 12 novembre. Cette date limite signifie que la Californie comptera les bulletins de vote au moins pendant cette semaine, car les bulletins arrivant jusqu’au 12 novembre. ce point pourrait toujours être valable et être ajouté au décompte.

Le système électoral de la Floride est axé sur une compilation rapide et efficace. Au sortir de l’élection présidentielle désastreuse de 2000, lorsque la Cour suprême des États-Unis a réglé un différend sur le recomptage et que George W. Bush a été déclaré vainqueur dans l’État contre Al Gore, l’État a décidé de standardiser ses systèmes électoraux et de nettoyer son sondage, ou le processus de confirmation des votes exprimés et comptés.

Le représentant républicain Bill Posey, qui, en tant que sénateur de l’État, était le parrain de la Florida Election Reform Act de 2001, a déclaré que les deux objectifs de la loi – compter tous les votes légaux et garantir que les électeurs soient sûrs que leurs votes sont comptés – ont été atteints en rendant obligatoire des scanners optiques de bulletins de vote dans chaque circonscription. Ce changement « le plus important » signifie qu’il n’y aura plus de « enfants suspendus » en Floride. Les scanners lisent et regroupent les résultats des bulletins de vote papier, rejetant immédiatement ceux qui contiennent des erreurs.

Les délais fixés en Floride sont fixés pour éviter que les bulletins de vote n’arrivent plus tard que lorsque les responsables appuient sur « Go » sur les tabulatrices. L’État impose une date limite de réception pour ses bulletins de vote par correspondance, ce qui signifie que les bulletins qui n’arrivent pas avant 19 heures, heure locale, le jour du scrutin ne sont pas comptés, quelle que soit la date à laquelle ils ont été envoyés.

Michael T. Morley, professeur de droit électoral à la faculté de droit de l’université d’État de Floride, a souligné que les responsables électoraux de Floride pourraient commencer à traiter les bulletins de vote, mais sans les compter, avant la clôture des bureaux de vote. Cela contribue à accélérer le processus, surtout par rapport aux États qui ne permettez pas aux fonctionnaires de traiter les bulletins de vote par correspondance avant le jour du scrutin.

« Ils peuvent déterminer la validité des bulletins de vote, confirmer qu’ils doivent être comptés et les faire passer dans des machines », a déclaré Morley. « Ils ne peuvent tout simplement pas appuyer sur le bouton de décompte. »

La Floride prend des mesures pour éviter de longs allers-retours sur des bulletins de vote potentiellement problématiques. Dans les circonscriptions électorales, les scanners optiques détectent certains problèmes, comme par exemple un électeur sélectionnant trop de candidats, qui peuvent être résolus sur place. De plus, tout électeur qui a renvoyé un bulletin de vote par correspondance avec une signature incompatible ou manquante a jusqu’à 17 heures deux jours après l’élection pour soumettre un affidavit corrigeant le problème. La Californie donne aux électeurs jusqu’à quatre semaines après l’élection pour remédier à de telles incohérences.

En savoir plus sur le fonctionnement des élections américaines sur Expliquer l’élection 2024une série de l’Associated Press visant à aider à donner un sens à la démocratie américaine. L’AP reçoit le soutien de plusieurs fondations privées pour améliorer sa couverture explicative des élections et de la démocratie. En savoir plus sur l’initiative démocratique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.