En Floride, les personnes trans n’ont pas le droit de changer de sexe sur leur permis de conduire

La Floride n’autorisera plus les personnes transgenres à changer le sexe sur leur permis de conduire d’État pour refléter leur identité de genre, un changement de politique qui ne permet pas de savoir si les personnes trans qui ont déjà mis à jour leurs documents pourraient faire face à des accusations de fraude pour avoir « dénaturé » leur identité.

Robert Kynoch, directeur exécutif adjoint du Département de la sécurité routière et des véhicules automobiles de Floride, a écrit vendredi dans une note adressée au directeur exécutif du département que le département annulerait une disposition sur les « exigences de genre » dans le manuel d’exploitation des permis de conduire qui permettait aux Floridiens de changer le marqueur de genre sur leurs licences.

Le ministère n’a pas le pouvoir statutaire d’appliquer les dispositions permettant à quelqu’un de mettre à jour le marqueur de genre sur son permis, selon Kynoch. Les licences de Floride ne peuvent désormais être remplacées qu’en cas de perte ou de vol, ou lorsqu’un titulaire de licence modifie son nom, son adresse ou ses restrictions.

Kynoch a ajouté que le terme « genre » dans la disposition sur les exigences en matière de genre « ne fait pas référence au sentiment interne d’une personne concernant son rôle ou son identification de genre, mais a historiquement et communément été compris comme un synonyme de « sexe », qui est déterminé par des caractéristiques biologiques et génétiques innées et immuables.

“Un permis de conduire est un document d’identification et, en tant que tel, joue un rôle essentiel en aidant les entités publiques et privées à établir correctement l’identité d’une personne présentant le permis”, a écrit Kynoch. « Permettre à un individu de modifier son permis pour refléter un sentiment interne de rôle ou d’identité de genre, qui n’est ni immuable ni objectivement vérifiable, porte atteinte à l’objectif d’un dossier d’identification et peut contrecarrer la capacité de l’État à faire appliquer ses lois. »

La disposition qui régit la manière dont le ministère établit le sexe pour une licence nouvellement délivrée ne changera pas, selon la note et Molly Best, directrice des communications du ministère. Quelqu’un peut établir son sexe pour un nouveau permis de Floride en utilisant des pièces justificatives telles qu’un permis de conduire d’un autre État, un passeport américain ou un acte de naissance américain, entre autres documents.

Le mémo de Kynoch a été partagé pour la première fois sur la plateforme de médias sociaux X par la représentante de l’État de Floride, Anna Eskamani, une démocrate. Best a confirmé son authenticité dans un e-mail adressé à NBC News et a partagé une copie de l’avis technique confirmant le changement de politique.

Eskamani décrit le changement comme « un autre exemple flagrant de la façon dont chaque agence d’État a été » utilisée comme arme pour « attaquer les personnes trans ».

« Au lieu de s’attaquer à la crise de l’assurance de biens, c’est ce que fait notre État. Honteux », a ajouté Eskamani.

On ne sait pas exactement en quoi cet avis entrera en conflit avec la loi actuelle de Floride et la loi fédérale. Par exemple, l’État autorise les personnes transgenres à changer le sexe sur son acte de naissance s’ils présentent une demande de modification, remplir un affidavit attestant de l’acte de naissance modifié et recevoir une lettre d’un médecin attestant qu’ils ont reçu des soins médicaux appropriés à leur transition de genre.

Selon la nouvelle politique du ministère, les Floridiens trans qui possèdent déjà un permis de conduire ne pourront pas recevoir un permis de remplacement indiquant leur identité de genre plutôt que leur sexe de naissance. même s’ils ont changé le sexe sur leur acte de naissance en Floride.

On ne sait pas non plus si une personne pourrait recevoir une licence de remplacement en Floride avec un marqueur de genre mis à jour si elle a déjà mis à jour son passeport américain pour refléter son identité de genre plutôt que son sexe attribué à la naissance.

Best n’a pas répondu à une demande de commentaires sur la manière dont le ministère gérerait ces situations.

Déformer son sexe, « compris comme sexe », selon la note de Kynoch, sur un permis de conduire constitue une fraude passible de sanctions pénales et civiles, notamment l’annulation, la suspension ou la révocation d’un permis de conduire. La politique ne précise pas si un Floridien trans qui a déjà changé le sexe sur son permis de conduire commettrait une fraude en continuant à utiliser son permis.

“En Floride, des dizaines de milliers de personnes ont légalement mis à jour leur marqueur de genre sur leur permis de conduire ou leur carte d’identité”, a déclaré Nadine Smith, directrice exécutive d’Equality Florida, un groupe de défense LGBTQ de l’État, dans un communiqué. « Ils ont soigneusement suivi les règles pour garantir que leur identification reflète fidèlement qui ils sont, et ils ont fait confiance à ce processus. Aujourd’hui, un brusque renversement de politique a plongé leur vie dans le chaos.

Ce changement de politique fait partie d’un effort plus large de l’État et de plusieurs années de la part de l’administration du gouverneur Ron DeSantis et de la législature pour faire reculer les droits LGBTQ et la discussion de sujets liés aux identités et à la race LGBTQ dans les écoles.

L’année dernière, la Floride a élargi sa loi sur les droits parentaux dans l’éducation, ou ce que les critiques appellent la loi « Ne dites pas gay ». La mesure, signée par DeSantis en mai, interdit l’enseignement en classe sur « l’orientation sexuelle ou l’identité de genre » de la maternelle à la huitième année « ou d’une manière qui n’est pas adaptée à l’âge ou au développement », restreint l’éducation à la santé de la sixième à la douzième année et restreint les pronoms que les enseignants et les élèves peuvent utiliser.

Jusqu’à présent cette année, la législature de Floride est envisage 11 projets de loi ciblant les personnes LGBTQselon l’Union américaine des libertés civiles, dont un cela obligerait les Floridiens à signer un affidavit certifiant que leur permis de conduire ou autre pièce d’identité d’État reflète le sexe figurant sur leur acte de naissance original. Les Floridiens transgenres seraient tenus de remettre toute pièce d’identité existante indiquant leur identité de genre et ne pourraient plus recevoir une telle pièce d’identité à l’avenir.

