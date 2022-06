En Floride, en Californie et au-delà : les deux camps se mobilisent contre l’avortement

Les efforts dans les deux États interviennent alors que la Cour suprême a déclenché une frénésie d’activités des deux côtés de la lutte contre l’avortement, les forces anti-avortement s’engageant à faire pression pour des interdictions quasi totales dans tous les États du pays, et les groupes de défense des droits à l’avortement insistant sur le fait qu’ils exploiterait la rage face à la décision de descendre dans la rue, de riposter devant les tribunaux et de pousser l’administration Biden à faire plus pour protéger les droits à l’avortement.

Le tribunal a déclaré que sa décision de vendredi était nécessaire en raison de ce qu’il a appelé un demi-siècle de controverse nationale amère déclenchée par Roe, mais sa décision a déclenché une rancoeur et une mobilisation plus immédiates et généralisées que la décision initiale – et a garanti des batailles rangées et une division extraordinaire. en avant.

Le Comité national pour le droit à la vie promeut une législation modèle pour les interdictions d’État et a renouvelé sa pression pour un amendement constitutionnel interdisant l’avortement dans tout le pays. Il et d’autres groupes anti-avortement se sont également engagés à punir les procureurs qui ont déclaré qu’ils n’appliqueraient pas les interdictions d’avortement et à demander une législation interdisant aux personnes de franchir les frontières de l’État pour se faire avorter ou d’obtenir des pilules abortives.