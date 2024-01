En fait : un pilote britannique remporte le classement général du Tour Down Under

Rafraîchir

Luke Burns (équipe nationale australienne) a remporté le classement du roi de la montagne et a déclaré ceci à la fin de l’étape : “C’est génial, un peu effrayant quand un pilote que nous devions surveiller est parti dans le premier mouvement, mais nous l’avons arrêté assez rapidement. Et puis, j’étais là pour les points sur le premier, alors je l’ai verrouillé. au premier KOM.” “C’était bien quand Matt Wilson est venu à la radio et a dit ‘J’ai une piste inattaquable maintenant’, alors tout était concentré sur l’aide à Damo et Michael.” “Même si je n’avais pas l’impression d’être trop loin devant à la fin aujourd’hui, c’est drôle, aujourd’hui c’était probablement le meilleur que j’ai ressenti de tout le tour. Donc bonne confiance en Cadel [Evans Road Race] la semaine prochaine.” (Crédit image : Getty Images)

Sam Welsford (Bora-hansgrohe), triple vainqueur d’étape, a remporté le classement par points. Le coureur australien a déclaré ceci à la fin de l’étape : “Ça a été une semaine folle. Et pour moi, ça a été le début de l’année de rêve, venir à ma course à domicile ici aux antipodes et gagner trois étapes avec l’équipe. Et, plus important encore, commencer à travailler d’une très bonne manière pour la nouvelle saison, c’est vraiment ce que j’attends avec impatience, en m’appuyant sur cela pour les courses à venir.” “Je dirais probablement que le Giro d’Italia est l’un de mes grands objectifs. Je pense qu’il y a beaucoup de jours de sprint là-bas qui me conviennent. Et évidemment, j’ai l’intention de remporter une étape du grand tour, mais ” Il faudra voir. J’espère que je pourrai garder cette forme pour le reste de la saison. “ (Crédit image : Getty Images)

Isaac Del Toro (UAE Team Emirates) a terminé troisième de l’étape et du classement général. Le vainqueur de l’étape 2, qui est le meilleur jeune du Tour Down Under 2024, a déclaré après l’étape : “C’est bien, mais en même temps ce n’est pas le meilleur parce que j’essaye, mais je peux prendre les secondes mais maintenant c’est sympa pour la première fois dans la première course WorldTour. J’apprécie beaucoup, mais je dois continuer à apprendre davantage et j’essaie toujours de faire de mon mieux.” “Quand je me lève en pédales, je veux seulement faire du 100% et un peu plus en plus et oui, j’ai essayé deux fois mais je n’y arrive pas. Mais maintenant, la prochaine fois, ce sera peut-être mieux. Voyons. “ (Crédit image : Getty Images)

Williams remporte le classement général avec neuf secondes sur Narvaez et 11 secondes sur Del Toro. Incapable de suivre les dernières attaques, Onley passe de la deuxième à la quatrième place, à 20 secondes, et Simon Yates qui termine septième au général, à 33 secondes. « Quelle étape, donc aux anges, honnêtement, le soutien que l’équipe m’a apporté ces derniers jours. Incroyable, je ne peux pas les remercier assez. “Je suis vraiment très fier de venir ici pour commencer la saison comme ça du bon pied, retourner en Europe et continuer.” « Tout vous passe par la tête. À quel point ce sport est difficile et gagner des courses, cela n’arrive pas très souvent. Le faire ici en Australie, la première course du circuit mondial de la saison est fantastique. « Cette finition est parfaite pour moi. C’est tellement percutant. J’ai le don de pouvoir tenir, tenir et tenir. Et heureusement, j’ai pu reprendre le volant, lire la situation et, oui, j’ai capitalisé, j’ai ouvert avec, genre, 250 à faire et les jambes de tout le monde étaient mortes à ce moment-là, donc si je pensais que si j’avais réussi le saut, alors je j’aurais de bonnes chances. (Crédit image : Getty Images)

Stephen Williams (Israel-Premier Tech) remporte l’étape 6 devant Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers) et Isaac del Toro (UAE Team Emirates) (Crédit image : Getty Images)

Narvaez a terminé deuxième et Del Toro troisième dans la dernière étape et au classement général.

Williams remporte l’étape et le Tour Down Under !

Del Toro repart avec Narvaez à son volant et Williams.

Les pilotes Groupama attaquent et Del Toro, Williams, Narvaez et Lemmen sont ensemble

Narvaez est sur Del Toro, suivi de Williams. Onley a été distancé.

Del Toro attaque à 1,6 km de l’arrivée ! Et il enfile le peloton réduit. Williams a été distancé.

Divisé dans le peloton sous la pression de Harper.

Et Harper termine les choses pour Yates avec 2 km à parcourir.

2,5km à parcourir. Ineos toujours aux commandes alors que Del Toro s’est rapproché du front.

Gros peloton face à la grande ascension. Ineos de retour au front avec Movistar à côté d’eux.

Le tout avec 4 km à parcourir – juste à temps pour la montée finale du mont Lofty.

Morgado refuse de s’asseoir alors que les autres coureurs de l’échappée sont rattrapés.

Williams est de retour avec l’aide de ses coéquipiers.

5km à parcourir De Bod repart, poursuivi par Morgado alors que l’échappée ne compte que quelques secondes au peloton.

Geshke tombe de la pause, il a fini.

10 coureurs ont touché le sol, et beaucoup de coureurs ont tenu le coup à 7km de l’arrivée.

Grosse chute dans le peloton.

Morgado fait tout ce qu’il peut pendant la pause pour rester à l’écart. Les 7 coureurs ont encore 23 secondes d’avance

Maillot ocre Williams est au milieu du peloton et son coéquipier Bennett s’emploie à le faire monter.

Toujours Ineos au front avec Movistar et Visma massés derrière eux.

Éclaté dans le peloton à cause du mobilier routier, Del Toro s’est fait prendre du mauvais côté et se retrouve dans le peloton, loin des avant-postes à 10 km de l’arrivée. Écart à 30 secondes.

Alaphilippe tend la main au-dessus d’Onley, qui s’esquive, pour prendre une bouteille d’eau à son soigneur au bord de la route.

15km à parcourir De Bod, Gelders et Morgado ne lâchent rien à l’échappée, poussant toujours le rythme avec 38 secondes d’écart. Est-ce qu’il leur reste quelque chose dans les jambes ?

Williams, sous le maillot ocre, est à trois vélos derrière Narvaez qui est assis derrière ses coéquipiers et donne le ton en tête du peloton.

Une nouvelle fois, Del Toro est en queue de peloton.

Les sprinteurs travaillent en queue de peloton. Patrick Bevin et Sam Welsford tiennent difficilement le coup.

Crash – clip de roues sur le bord de la route. Le coureur vainqueur de Bahreïn, Johan Price Petersen, est absent.

5 pilotes Ineos à l’avant, Jayco, Visma sont massés derrière.

Gelders, Morgado et De Bod mènent désormais l’échappée, et les autres tentent de s’accrocher.

Poursuite intense d’Ineos, l’équipe britannique fait tapis pour Narvaez. L’écart n’est plus que de 39 secondes à 23 kilomètres de l’arrivée.

Un réel sentiment d’urgence dans le break et sur le terrain alors qu’ils descendent à 66 km/h du Mt Lofty.

Ineos est au volant du train, massé en tête du peloton à 28km de l’arrivée.

Tour de cloche pour la pause sur le circuit d’arrivée.

Break revient mais De Bod continue de pousser le rythme, essayant de se débarrasser de certains coureurs.

Travail accompli pour Ganna qui tire son épingle du jeu et file en queue de peloton.

Gelders franchit en premier la ligne du KOM et De Bod attaque devant. Gelders réagit immédiatement et divise le break. Mosca, Geshke et Ballerstedt n’ont pas pu suivre l’accélération.

30km à parcourir Une échappée de 7 coureurs compte 1h06 au peloton qui gagne sur eux.

1,5 km jusqu’au sommet du mont Lofty, et Ganna a ramené l’écart à 1h14. De Bod n’est donc plus le leader virtuel sur la route.

À l’intérieur de 4 km jusqu’au sommet du deuxième KOM sur le mont Lofty. Écart maintenant à 1:33.

35km à parcourir Écart sous la barre des 2 minutes. Jayco et Ineos se sont engagés à le ramener.

Ganna s’est installée dans un rythme, choisissant quelques secondes. D’autres coureurs Jayco viennent à l’avant pour aider.

Le Steward de Jayco est remplacé par Ganna d’Ineos à l’avant. L’écart diminue !

C’est désormais au tour de Jayco de donner le ton, suivi d’un pilote Ineos. L’échappée compte 2h33 avec 39km à parcourir.

De Bod travaille dur à l’avant de la pause tandis que Ballerstedt est toujours à l’arrière. Geshke est également proche sur GC de De Bod. L’Allemand n’est qu’à 18 secondes du Sud-Africain

Ineos Grenadiers ajoute un coureur en tête alors que le temps presse pour le peloton. La pause a 2h45 avec 43km à parcourir.

50km à parcourir L’échappée de 7 coureurs compte 3h27 d’avance sur un peloton tendu. Jusqu’à présent, seuls DSM et IPT ont engagé un coureur en tête du peloton pour contrôler l’écart.

Le peloton est étendu lors de la descente technique du mont Lofty.

Israel-Premier Tech et dsm-firmenich PostNL se partagent la tête du peloton (Crédit image : Getty Images)

Peloton se serre les coudes alors qu’il gravit le mont Lofty pour la première fois. L’écart est de 3h15 avec 56km à parcourir.

Avec De Bob à 90 secondes d’avance et en échappée, Israel-Premier Tech devra maintenir l’écart à 79 secondes sur la ligne d’arrivée pour remporter le classement général. Il y a 10, 6 et 4 secondes bonus de temps à la ligne d’arrivée.

Pas de bataille pour le KOM à la pause avec Gelders prenant le maximum de points. Un bon signe pour les évadés : ils travaillent bien ensemble. Ballerstedt est assis au fond de la pause.