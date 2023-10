Le représentant républicain du Montana, Matt Rosendale, a expliqué ce qu’il recherchait chez le prochain orateur dans une interview avec la Daily Caller News Foundation après avoir voté pour destituer Kevin McCarthy de son poste.

Le représentant du Montana GOP, Matt Rosendale, l’un des huit républicains de la Chambre qui ont voté pour évincer Kevin McCarthy de son poste de leader, a exposé les caractéristiques qu’il souhaite voir chez le prochain orateur lors d’une interview jeudi avec la Daily Caller News Foundation.

Après que la Chambre a voté par 216 voix contre 210 en faveur de la destitution de McCarthy mardi, le président du comité judiciaire, Jim Jordan, et le chef de la majorité, Steve Scalise, ont annoncé leur candidature au poste de président, tandis que le président du comité d’étude républicain, Kevin Hern, envisageait une candidature avant le vote de la semaine prochaine. Bien que Rosendale ait affirmé qu’il attendait de voir qui se lancera dans la course lors du forum des candidats de mardi prochain, il a déclaré au DCNF que le nouveau président devrait être « réellement un leader », « digne de confiance » et doté d’une « intégrité ».

« Le critère le plus important que nous devons rechercher est quelqu'un qui est intègre, quelqu'un qui est digne de confiance, de sorte que je sache quand il prend des engagements envers nous lors de la conférence à huis clos, que ces engagements ne sont pas ignorés ou violés lorsqu'il part. la salle et entamer des négociations avec Hakeem Jeffries, Chuck Schumer ou Joe Biden », a déclaré Rosendale. « Ensuite, nous avons besoin de quelqu'un qui soit réellement un leader, qui ne permette pas la création d'un consensus, mais qui soit en réalité un leader et partage avec nous une vision de ce à quoi cela ressemble. Et puis il a la capacité de susciter l'enthousiasme au sein de la conférence pour poursuivre réellement cette vision.

Rosendale affirme que McCarthy a rompu les promesses qu’il avait faites aux conservateurs lors de sa candidature à la présidence en janvier, les négociations sur le plafond de la dette en mai et la récente bataille en matière de dépenses qui a abouti à une résolution continue, à laquelle le membre du Congrès s’est fermement opposé. (EN RELATION : Voici qui pourrait succéder à Kevin McCarthy en tant que prochain président de la Chambre)

Aux côtés de Rosendale et du représentant de Floride Matt Gaetz, qui ont déposé la requête en annulation, les représentants républicains Ken Buck du Colorado, Nancy Mace de Caroline du Sud, Andy Biggs de l’Arizona, Eli Crane de l’Arizona, Tim Burchett du Tennessee et Bob Good de Virginie. a voté avec 208 démocrates pour évincer McCarthy, selon au greffier de la Chambre.

« La seule fois où nous n’avons pas réussi à faire adopter le programme conservateur, c’est lorsque Kevin McCarthy s’est tourné vers les démocrates et nous a trahi et trahi – nous étant la conférence républicaine, nous étant le peuple américain – et a cherché à édulcorer le projet. législation et amener les démocrates à l’adopter », a déclaré Rosendale. « Il a violé la confiance de cette conférence. Il va à l’encontre de tout ce pour quoi nous avions dit que nous venions ici. Et il est temps qu’il soit renvoyé. Et c’est ainsi que cela a été accompli.

De nombreux alliés de McCarthy ont critiqué les républicains pour avoir voté en faveur de la destitution du président, certains affirmant qu’ils avaient agi pour des raisons personnelles et d’autres faisant allusion à l’expulsion de Gaetz pour avoir été le fer de lance de la motion.

Plusieurs républicains de la Chambre qui s’opposaient à la motion de destitution envisagent de modifier les règles afin d’augmenter le seuil requis pour présenter une motion de destitution du président, notamment le représentant de Floride. Carlos Giménezreprésentant de New York. Mike Lawlerreprésentant du Nevada. Marc Amodei et d’autres. L’une des règles convenues lorsque McCarthy a obtenu le marteau en janvier était que tout membre pouvait déposer une motion d’annulation.

« Cette règle a résisté à l’épreuve du temps pendant plus de 200 ans, et nous revenons enfin au rétablissement de l’ordre normal au Congrès. Et je pense que ce serait une erreur majeure, après avoir réussi à rétablir en janvier des règles qui avaient disparu depuis si longtemps, de commencer à saper la restauration même du Congrès que nous avons pu réaliser », a déclaré Rosendale.

McCarthy a annoncé qu’il ne se présenterait plus à ce poste et le président du comité des services financiers, Patrick McHenry, de Caroline du Nord, a été nommé président intérimaire. La Chambre tiendra l’élection du président mercredi prochain après le forum des candidats.

Jordan serait le favori du personnel de McCarthy, qui a lancé des appels pour renforcer le soutien au président, selon à Semafor.

Un porte-parole de Hern a pointé la DCNF vers un média apparence sur Newsmax mercredi soir suite à une demande de commentaires, où il a affirmé qu’il n’avait pas encore pris de décision finale, mais qu’il contactait les membres pour évaluer le soutien à une éventuelle candidature d’orateur.

Jordan, Scalise et McCarthy n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de la DCNF.

