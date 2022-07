“En fait pas bon”, dit Musk alors que le booster SpaceX s’enflamme sur la rampe de lancement | Actualités scientifiques et techniques

Un booster pour le vaisseau spatial Starship de nouvelle génération de SpaceX a pris feu lundi sur la rampe de lancement.

La boule de feu a englouti la fusée lors de l’essai au sol au Texas, ce qui signifie potentiellement que les projets d’Elon Musk de lancer Starship en orbite cette année seront retardés.

“En fait pas bon. L’équipe évalue les dégâts”, a écrit le milliardaire sur Twitter.

Aucun blessé n’a été signalé.

M. Musk a déclaré que l’explosion avait été spécifique à un test de démarrage par rotation du moteur et que “à l’avenir, nous ne ferons pas de test de démarrage par rotation avec les 33 moteurs à la fois”.

La fusée Starship est le lanceur entièrement réutilisable de nouvelle génération de la société



En février, le fondateur de SpaceX a déclaré qu’il était très confiant que Starship se lancerait en orbite cette annéemalgré les défis techniques et réglementaires.

Combiné à son premier étage, connu sous le nom de Super Heavy, le lanceur sera le plus grand et le plus puissant jamais conçu – encore plus haut que le Saturn V qui a emmené l’homme sur la lune – et capable de générer plus du double de la poussée.

Starship et le booster Super Heavy seront la plus grande fusée spatiale jamais construite



Missions lunaires et martiennes

La puissance du lanceur sera nécessaire pour que les plans de SpaceX soient impliqués dans le programme Artemis de la NASA, qui vise à emmener la première femme et le prochain homme sur la lune.

M. Musk souhaite également utiliser la fusée pour se rendre sur Mars et y établir une présence humaine permanente, mais a déclaré à son auditoire au Texas qu’il ne souhaitait pas limiter les applications potentielles pour des voyages hors planète relativement abordables.

SpaceX prévoit de lancer la toute première mission lunaire privée en 2023, emmenant l’entrepreneur japonais Yusaku Maezawa dans un survol de la Lune au cours d’un voyage d’une semaine.

“Ce vol est une étape importante pour permettre l’accès aux personnes qui rêvent de voyager dans l’espace”, déclare la société.

“Lorsque les frères Wright ont décollé pour la première fois, la plupart des gens ne faisaient que monter à cheval, ils n’auraient pas imaginé qu’il y aurait des dizaines de milliers d’avions volant aux quatre coins du monde.”

SpaceX a fait face à de sérieux défis de production avec ses moteurs Raptor 2 utilisés dans la fusée Super Heavy, et plus tôt cette année a mis en garde contre une insolvabilité potentielle si la société ne pouvait pas les réparer.

SpaceX Starship SN9 s'est écrasé alors qu'il tentait d'atterrir lors d'un précédent vol d'essai



Quels sont les défis ?

L’augmentation de la production aidera SpaceX à continuer de tester le vaisseau spatial Starship, qui – comme le Falcon 9 de la société avant lui – a connu un début de vie explosif.

Sept des prototypes de la fusée ont été détruits et huit mis au rebut après des vols d’essai. La société prévoit de lancer un vaisseau spatial Starship au sommet du booster Super Heavy pour un vol orbital, bien qu’il ne soit pas clair quand cela sera terminé.

L’un des principaux défis auxquels SpaceX est confronté est une évaluation environnementale de son site de vol d’essai et de production de Boca Chica par la Federal Aviation Administration des États-Unis.

De telles évaluations peuvent souvent prendre des années et mener à des litiges prolongés.

M. Musk a déclaré: “Nous n’avons pas une tonne d’informations sur l’état des choses avec la FAA … Nous avons une sorte d’indication approximative qu’il pourrait y avoir une approbation en mars. Mais c’est tout ce que nous savons.”

Dans le “pire des cas”, où l’approbation de l’installation serait refusée, SpaceX déplacerait l’intégralité du programme Starship vers le Kennedy Space Center en Floride, ce qui entraînerait un retard pouvant aller jusqu’à huit mois.