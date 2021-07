En fait, les règles d’ouverture de l’école d’automne du CDC sont flexibles sur les masques

Joseph G. Allen

Le CDC a publié ses directives très attendues sur les écoles pour l’automne, avec rien de moins que le sort de millions d’enfants – et de leurs parents – en jeu.

Nous pouvons tous pousser un soupir de soulagement parce que les nouvelles directives sont bonnes.

Tout d’abord, le CDC accorde la priorité à la scolarisation en personne. Pour beaucoup d’entre nous, cela semble évident, mais cela représente en fait un changement décisif dans la façon dont le CDC parle des écoles. Le reste du rapport parle des contrôles et des tests nécessaires (et j’y reviendrai dans une minute), mais le CDC réitère à plusieurs reprises que rien de tout cela ne devrait être un obstacle à l’ouverture des écoles.

La deuxième grande chose que le CDC a bien compris, c’est qu’ils reconnaissent qu’une approche unique n’est plus appropriée pour cette phase de la pandémie. Le Vermont – où les taux de vaccination sont élevés et le nombre de cas bas – ne devrait pas avoir à se conformer à certaines règles fédérales descendantes sur les écoles qui peuvent être plus appropriées pour les zones connaissant une augmentation localisée des cas en raison de faibles taux de vaccination. (C’est exactement pourquoi j’ai soutenu le changement des directives du CDC sur les masques en mai, même s’il n’était pas populaire dans les milieux de la santé publique.)

Que dit le CDC sur les masques à l’école ?

La plus grande question que se posent de nombreux parents est peut-être de savoir ce dont le CDC aura besoin en termes de masques. J’ai écrit en mai, et de nouveau en juin avec mon collègue Michael Mina, que les enfants ne devraient pas être obligés de porter des masques dans les écoles cet automne. Les raisons sont multiples, mais la principale est que le risque de maladie grave ou de décès pour les enfants est extrêmement faible. La caractéristique la plus marquante de ce virus est les grandes différences de risque selon le groupe d’âge. Un cas chez un enfant de 8 ans est très différent d’un cas chez un enfant de 80 ans. De plus, maintenant que les groupes à plus haut risque – enseignants et parents – ont eu la chance de se faire vacciner, cette menace est considérablement diminuée.

Nous n’exigeons pas de masques dans les écoles pour des choses comme la grippe, bien que le nombre de décès d’enfants dus à la grippe au cours des années précédentes soit similaire au nombre de décès tragiques d’enfants dus à Covid cette année. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de risque, mais c’est un marqueur utile pour évaluer le niveau de risque que notre société a précédemment « accepté » sans fermer les écoles ni mettre en œuvre des contrôles stricts.

À la première lecture, il semble que le CDC impose des masques dans les écoles pour ceux qui ne sont pas vaccinés. Au minimum, cela signifie que tous les enfants de moins de 12 ans, car les vaccins ne sont pas encore autorisés pour ce groupe, ainsi que les adolescents qui n’ont pas encore reçu le vaccin. (Le CDC dit que les moins de 2 ans n’ont pas besoin de masques.)

Mais une lecture plus approfondie révèle que le CDC a laissé beaucoup de nuances. À plusieurs endroits dans les nouvelles directives, le CDC indique que les décisions sur le masquage et d’autres contrôles devraient être fondées sur de multiples facteurs, notamment le niveau de transmission communautaire, le niveau de couverture vaccinale dans la communauté et les épidémies locales.

Certains pourraient considérer cela comme problématique parce que c’est ambigu, mais cela reflète en fait le fait que le système a besoin de ce genre de flexibilité parce que les conditions locales sont très différentes.

La bonne ventilation empêche le COVID

En ce qui concerne les autres contrôles mentionnés par CDC, j’étais heureux de voir que la ventilation avait son propre article. En tant que personne qui écrivait sur l’importance de la ventilation pour le contrôle du COVID-19 depuis février 2020, il est formidable de voir que la transmission aéroportée et le pouvoir d’une meilleure ventilation et filtration sont enfin explicitement reconnus.

Le CDC a également raison en indiquant clairement que le risque lié aux surfaces est faible, ce qui signifie que les écoles peuvent retirer tous les nettoyages et désinfections « améliorés ». Cela devrait enfin mettre un terme à la fermeture insensée des écoles pour une journée de « nettoyage en profondeur ». Promouvoir une bonne hygiène des mains suffit.

Il y a des choses que le CDC aurait pu faire un peu mieux. Il n’est pas clair pour moi que des tests agressifs soient nécessaires parce que les risques pour les enfants sont faibles et les coûts des tests sont élevés. Tout cet argent ne serait-il pas mieux dépensé pour améliorer la ventilation et la filtration, ce qui aide à lutter contre le COVID-19 tout en offrant des ANNÉES d’avantages ? Les tests conduiront également à une mise en quarantaine à grande échelle et inutile des contacts étroits, ce qui va à l’encontre de ce que le CDC dit être d’une importance primordiale – garder les enfants à l’école. La meilleure approche consiste à intensifier l’utilisation de tests rapides sur place afin que les enfants puissent rester à l’école même s’ils sont en contact étroit, à condition que le test rapide soit négatif, ce qui signifie qu’ils ne sont pas activement contagieux.

Sur la question de savoir si cette nouvelle orientation va aider les écoles, je ne pense pas, mais ce n’est pas de leur faute. Je suppose que les États «rouges» qui se sont pour la plupart ouverts sans contrôles l’année dernière feront de même, et les États «bleus» qui avaient fermé des écoles ouvriront, mais maintiendront des contrôles (trop) stricts en place. Mais la grande image ici est que le CDC a placé un marqueur important – les enfants doivent être à l’école.

Joseph G. Allen est professeur agrégé et directeur du Healthy Buildings Program à la Harvard TH Chan School of Public Health.