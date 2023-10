Déplacez-vous au-dessus des monotrèmes et de la gamme de rongeurs connus pour briller : plus d’une centaine d’autres créatures à fourrure le font également, selon de nouvelles recherches, augmenter le nombre de mammifères connus pour présenter le trait effrayant.

Une équipe de chercheurs a récemment documenté fluorescence chez les chats ainsi qu’une liste de 124 autres espèces de mammifères, indiquant que la classe des vertébrés est toujours a quelques tours dans sa manche collective. Leur la recherche est publié dans la science ouverte de la Royal Society.

Le terme technique pour cette lueur est une superpuissance biofluorescence. La biofluorescence se produit lorsque les animaux absorbent la lumière ultraviolette et émettent de l’énergie dans un nombre quelconque de couleurs du spectre électromagnétique. La biofluorescence est différent de la bioluminescence, le terme légèrement plus courant qui décrit la lueur d’un organisme qui provient des réactions au sein de la créature. La biofluorescence ne se produit que parce que l’animal est exposé à une source de lumière externe.

En 2020, un différentes équipes de chercheurs ont révélé que l’ornithorynque – le nageur venimeux à bec de canard, pondeur d’œufs d’Australie – brille d’un vert bleuâtre sous une lumière UV non filtrée ainsi que sous lumière UV avec un filtre jaune. L’année suivante, printempsinghares, un rongeur construit comme un kangourou originaire d’Afrique australe, brille d’un rouge étrange lorsqu’il est exposé à la lumière UV.

Lorsque l’ornithorynque s’est révélé biofluorescent, il n’était que le troisième mammifère à rejoindre ce club après les opossums et les écureuils volants. Mais les nouvelles découvertes augmentent considérablement le nombre de mammifères connus pour briller.

Les 125 espèces de mammifères qui fluorescent ont été étudiés via des spécimens à la collection du Western Australia Museum. Certains des mammifères biofluorescents inclus dans le les recherches portaient sur le bilby, le tatou à six bandes, le léopard, le renard roux, le dauphin nain, l’ours polaire et le chat domestique.

Chez certains animaux, comme le chat, seule une partie de la fourrure de la créature semblait briller : dans le cas du chat, une fourrure blanche mais pas une fourrure foncée. L’équipe a découvert que la fourrure blanche et de couleur claire était fluorescente chez 107 des 125 espèces, et que les griffes pigmentées brillaient chez 68 des 125 espèces.

Les chercheurs voulaient savoir si la fluorescence était plus typique chez les espèces nocturnes que chez les espèces diurnes. « Nous avons effectué une analyse pour corréler la quantité de fluorescence enregistrée dans notre étude avec des caractéristiques écologiques telles que la nocturne, l’alimentation et la locomotion », a déclaré Kenny Travouillon, le conservateur du musée en matière de mammifères, dans un communiqué du musée. « En fin de compte, nous avons constaté que de nombreux mammifères diurnes brillent également, mais que les mammifères nocturnes brillent un peu plus. »

Travouillon amoureux de la nature prévenus ne pas éclairer de lumière UV pour repérer les mammifères brillants la nuit. « N’oubliez pas que la lumière UV peut endommager leur vue et que vous devriez plutôt utiliser une lumière rouge pour effectuer votre éclairage », a-t-il déclaré. Faut-il vraiment aller chercher des mammifères brillants dans le noirespérons que vous trouverez un chat et non un ours polaire.

