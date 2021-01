Un tel art corporel n’est «pas particulièrement courant», a écrit Brian Greenberg, un administrateur système Linux de 48 ans dont le propre tatouage de code QR dirigé, à un moment donné, vers un GIF du mot «soupe», a écrit dans un courriel. Et au fil des ans, les codes eux-mêmes sont tombés en disgrâce auprès du grand public; Comscore, une société d’analyse, a constaté que l’utilisation des codes QR par les consommateurs américains pour les achats avait diminué entre 2018 et 2020.

Le premier tatouage de Roy Healy n’était pas du genre que les gens regrettent habituellement, comme le nom d’un futur ex ou une citation dans une langue que l’on ne peut pas lire. Pourtant, il était nerveux à ce sujet. Il avait demandé à l’artiste d’encrer un code QR à l’intérieur de son poignet, en le dirigeant vers un site Web qu’il possédait, et il n’était pas convaincu qu’il scannerait.

Pourtant, il a été très heureux et fier de voir les codes QR «soutenir la sûreté et la sécurité de notre société» pendant la pandémie.

L’attrait des codes QR est évident: ils sont sans contact et faciles à numériser. Ils ont une logique franche et irréprochable. Comme Joe Waters, l’auteur de «QR Codes for Dummies», l’a dit: «Ils fonctionnent.» À une époque où beaucoup de choses ne fonctionnent pas, cet utilitaire séduit.

Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer le code QR en termes simples, il a déclaré: «Le code QR sert à connecter les personnes et les informations.»

Bien que les codes QR aient toujours été populaires pour les paiements et d’autres services en Asie, aux États-Unis, jusqu’à récemment, ils étaient largement considérés comme peu sexy, voire compliqués. En 2015, TechCrunch appelé QR codes à la fois une «risée» et «un symbole frustrant de sur-ingénierie» en l’espace de 41 mots. Scott Stratten, qui a écrit un livre avec sa femme, Alison Stratten, sur les fautes de code QR, a déclaré que les codes étaient le «Jurassic Park» du marketing – quelque chose que les marques ont adopté parce qu’elles le pouvaient, pas nécessairement parce qu’elles le devraient.

Divers points de vente ont salué la récente popularité des codes QR comme une «renaissance» ou un «retour». (Pas pour la première fois: en 2017, Wired salué le «retour curieux du redoutable code QR.») Mais pour beaucoup de gens, ils ne sont jamais partis.

En Chine, en particulier, les codes QR sont omniprésents. Plus de 90% des paiements mobiles en Chine sont fabriqués sur WeChat et AliPay, qui reposent sur des portefeuilles numériques et des codes QR. Mais comme pour de nombreuses technologies, leur utilisation a également conduit ces dernières années à des questions sur la vie privée, la surveillance et le contrôle social. Pendant la pandémie, par exemple, le gouvernement chinois a utilisé des codes QR pour suivre l’état de santé des citoyens.

Dans un article de blog de 2017 sur leurs innombrables utilisations en Chine, Connie Chan, une société de capital-risque, a écrit que les codes QR «pourraient enfin passer du statut de« blague »à celui de plus largement adopté ailleurs» au-delà de l’Asie.

Une des raisons pour lesquelles les codes QR ont été ridiculisés aux États-Unis est que les marques les ont adoptés maladroitement au début des années 2010. M. Stratten a déclaré qu’il avait commencé à voir des codes QR partout à cette époque, y compris dans des endroits illogiques comme les panneaux d’affichage au bord de la route (les mains sur le volant) et les stations de métro sans service cellulaire.