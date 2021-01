Selena Gomez rend hommage à son héritage hispanique.

La superstar, originaire du Texas du nom de la chanteuse de Tejano Selena Quintanilla, a suivi les traces de son prédécesseur en chantant en espagnol sur son nouveau single « De Una Vez », sorti maintenant.

« C’est le début de quelque chose que je voulais explorer depuis si longtemps. J’espère que vous l’aimerez autant que moi », a annoncé Gomez sur Instagram jeudi.

Le single de Gomez est sorti avec un clip vidéo d’accompagnement qui présente la star dans une robe à imprimé floral rose avec un cœur clignotant qui grandit et brille sur sa poitrine alors que son cœur brisé se répare avec le temps.

En espagnol, elle chante: « Ça ne fait pas mal comme avant, les blessures ont guéri. Je suis plus forte seule. Je n’ai aucun regret pour le passé, le temps passé avec toi m’a coupé les ailes. Je suis guérie de toi. »

En parlant de son nouveau single avec Zane Lowe d’Apple Music, Gomez a dit qu’elle voulait créer un projet espagnol depuis plus d’une décennie parce que « je suis tellement, tellement fière de mon héritage ». En fait, Gomez pense qu’elle sonne mieux en espagnol.

« Je pense en fait que je chante mieux en espagnol », a-t-elle déclaré. « C’est quelque chose que j’ai découvert. C’était beaucoup de travail, et écoutez, vous ne pouvez rien prononcer de manière erronée. C’est quelque chose qui devait être précis, et qui devait être respecté par le public pour lequel je vais publier ça. »

Elle a poursuivi: « Je pense que l’espagnol m’est venu très naturellement. Donc il y avait évidemment des moments où il y avait un timing précis, il y avait des signaux qui étaient si rapides que j’ai dû apprendre qui étaient difficiles, mais pour autant que je puisse dire, et parlez, et faites mes R, et faites tout cela, c’est déjà en moi, Dieu merci. «

Bien que Gomez dise que la pandémie lui a appris à être «patiente avec mes choix», elle pense que c’est maintenant le «moment parfait» pour se diversifier et explorer la musique dans une autre langue.

« Vous commencez plus que jamais à écouter à la radio mi-anglais, mi-espagnol », dit-elle. « Et c’est une période vraiment excitante. Et je pense que j’espère juste que les gens comprendront à quel point je mets mon cœur dans ce domaine et à quel point je me sens incroyable. »

C’est le premier projet espagnol de Gomez depuis qu’elle a été présentée sur le single à succès de DJ Snake en 2018 « Taki Taki », aux côtés de Cardi B et Ozuna.

