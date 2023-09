En fait, AI Drake et The Weeknd Song ne sont PAS éligibles pour un Grammy

La saga de la chanson générée par l’IA qui ressemble à The Weeknd et Drake continue. Après que le grand patron derrière les Grammys ait indiqué que « Heart on My Sleeve » serait éligible pour le prixil semble que la piste soit morte dans l’eau.

Harvey Mason Jr., PDG de la Recording Academy, s’est rendu sur Instagram pour dissiper toute confusion sur l’éligibilité de « Heart on My Sleeve ». Mason Jr. avait précédemment déclaré que la chanson était « absolument éligible car elle avait été écrite par un humain » de manière entretien avec le New York Times. Mason Jr. a révélé dans sa vidéo Instagram, publiée vendredi , que la chanson n’est en fait pas éligible pour être prise en considération lors du prochain cycle de vote des Grammys. Même si la chanson a été écrite par un humain, un personnage mystérieux appelé Ghostwriter977, Mason Jr. dit que les ressemblances des voix de Drake et The Weeknd n’ont pas été obtenues ou autorisées légalement par les artistes respectifs. Cela disqualifie ainsi la chanson du « Chanson de l’année » et « Meilleure chanson rap » catégories auxquelles il a été soumis.

Plus tôt cet été, Mason Jr. a exposé les de nouvelles règles sur la manière dont la Recording Academy traiterait les soumissions d’IA. Mason Jr. a déclaré que la musique assistée par l’IA peut être soumise, mais que seuls les humains, qui doivent avoir « fortement contribué », seront réellement récompensés. Par exemple, dans une catégorie de composition comme Chanson de l’année, une majorité d’entre eux chanson nominée devrait être écrit par un créateur humain, et non une IA générative basée sur du texte comme ChatGPT ou l’une des nombreuses applications de génération de musique qui ont commencé à proliférer . Puisque Ghostwriter977 est un humain, ils sont théoriquement remporterait le prix, pas une IA, ni The Weeknd ou Drake, même s’il n’est pas clair comment les électeurs des Grammy réagiraient si l’un des leurs était usurpé par un ordinateur. Mais en Cas spécifique de Ghostwriter977, ils ne gagneront rien cette fois-ci.

Drake et The Weeknd ne sont pas les seuls artistes à se faire passer pour un programme informatique. Ghostwriter977 a récemment révélé sur Twitter avoir créé une chanson avec les voix de 21 Savage et Travis Scott (et ça semble terriblement précis). En même temps de faux morceaux de Frank Ocean ont été vendus pour des milliers de dollars en ligne– ces morceaux ont été présentés comme des fuites inédites mais ont été créés avec l’IA. Universal Music Group également a supplié les services de streaming d’empêcher l’IA d’accéder aux données musicales dans le but d’arrêter la prolifération des formations d’IA pour qu’elles ressemblent à des musiciens populaires. Plus récemment, Spotify a purgé des milliers de chansons générées par l’IA depuis la plateforme.