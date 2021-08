« En excellente forme »: Eriksen revient à l’entraînement de l’Inter Milan après un arrêt cardiaque à l’Euro 2020 (VIDEO)

Après la sortie de son prédécesseur Antonio Conte dans la pirogue de San Siro, le joueur de 29 ans a rencontré le nouvel entraîneur Simeone Inzaghi ainsi que ses coéquipiers.

Alors que la défense de leur titre débutera le 21 août contre Gênes, Eriksen suivra un programme de récupération « proposée par des médecins danois à Copenhague, qui coordonneront également le suivi clinique ».

Simultanément, l’équipe médicale de l’Inter sera tenue au courant de ses progrès.

Christian Eriksen de retour au terrain d’entraînement de l’Inter aujourd’hui. « Il est dans de très bonnes conditions », indique le communiqué officiel. Fantastique de voir Chris comme ça ! ❤️🇩🇰 #Eriksenpic.twitter.com/yOelhhhv4i -Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 4 août 2021

Le retour d’Eriksen sur le terrain en Italie reste une question en suspens.

Equipé d’un défibrillateur ICD après s’être effondré lors de la défaite d’ouverture du Danemark à l’Euro 2020 contre la Finlande et avoir passé six jours à l’hôpital, Francesco Braconaro – membre du comité scientifique technique (CTS) de la FIGC – a mis en doute son retour des Nerazzurri il y a quinze jours.

« Christian Eriksen ne peut pas avoir le feu vert pour jouer en Italie », a déclaré Braconaro lors d’une émission de radio à Naples.

« Si le défibrillateur est retiré du joueur, confirmant ainsi que la pathologie peut être résolue, alors il peut retourner jouer pour l’Inter. »

Mais dans sa déclaration, accompagnée plus tard d’une vidéo sur les réseaux sociaux montrant Eriksen embrassant ses collègues, l’Inter a insisté sur le fait que leur accusation est » va bien et est en excellente forme physique et mentale « .

| VIDEO Eriksen de retour au Suning Training Centerpic.twitter.com/J35TO1EPRZ — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) 4 août 2021

Ailleurs, l’arbitre du match Danemark-Finlande, Anthony Taylor, s’est exprimé sur l’incident d’horreur pour la première fois depuis qu’il s’est déroulé il y a près de deux mois.

Revendiquant à BBC Sport il « pourrait dire tout de suite » ce « Christian était tout seul », il a expliqué comment « la seule chose qui lui était proche était une balle rebondissante qui lui a heurté le genou ».

« En fait, je le regardais directement quand il est tombé. Je pouvais voir son visage pendant qu’il tombait. J’ai tout de suite su que quelque chose n’allait pas à cause de l’apparence de son visage et de la façon dont il est tombé au sol. C’est ce qui m’a le plus préoccupé . »

Anthony Taylor sera toujours un héros pour ses actions en aidant à sauver la vie de Christian Eriksen pic.twitter.com/drEX0SaRUl – Objectif (@goal) 3 août 2021

« J’ai appelé un médecin sur le terrain », Taylor continua.

« Rien d’autre ne m’a frappé jusqu’au lendemain, alors que je rentrais en [the match officials’ base in] Istanbul. Les vrais héros de cette nuit-là étaient le capitaine danois et les médecins qui ont effectué la RCP initiale et la défibrillation. »

Lorsqu’on lui a demandé si de tels événements étaient la raison pour laquelle les défibrillateurs sont si importants, Taylor a répondu par l’affirmative.

« Oui, » il a répondu.

« Peu importe à quel point nous pensons être en forme, jeunes ou vieux, un arrêt cardiaque soudain peut arriver à n’importe qui à tout moment, ce qui, pour moi, met en évidence l’importance d’avoir ces unités de défibrage disponibles partout où c’est possible et pour que les gens comprennent pourquoi nous en avons besoin et comment les utiliser. »