En Europe, “une nouvelle génération de braqueurs de banque” cible les guichets automatiques avec des explosifs, volant des millions

Les braquages ​​de banque de type “Bonnie and Clyde” et “Dog Day Afternoon”, commis en braquant le caissier de banque, ont largement disparu en Allemagne. La République fédérale d’Allemagne a été saisie par une vague de criminalité au cours des dernières années impliquant des gangs professionnels très efficaces qui ont fait exploser des guichets automatiques dans le riche pays d’Europe centrale, qui compte au moins 55 000 guichets automatiques.

Le quotidien allemand Die Welt (Le Monde) a publié le 13 janvier un rapport d’enquête sur le crime organisé cambriolage d’environ 500 guichets automatiques en 2022.

Les gangs professionnels “s’introduisent dans les succursales, font exploser les guichets automatiques et disparaissent aussi vite qu’ils sont arrivés. Ils ne sont pas reconnaissables. Ils travaillent avec la précision et la rapidité d’une équipe de voitures de course à l’arrêt au stand. Ils acceptent que des personnes puissent être blessées ou tuées “, a écrit Philipp Woldin de Die Welt.

Le journal a qualifié les vols de guichets automatiques de “nouvelle génération de braqueurs de banque”.

LA POLICE ALLEMANDE RECHERCHE DES MAISONS ET INTERROGE DES SUSPECTS DANS LA RÉPRESSION ANNUELLE DES DISCOURS DE HAINE EN LIGNE

Les 55 000 guichets automatiques sont une invitation pour les voleurs hautement spécialisés qui se rendent en Allemagne, note l’article. Des dizaines de milliers de guichets automatiques en Allemagne y stockent entre 55 000 et 110 000 dollars.

L’Agence fédérale allemande de la criminalité a enregistré un total de 414 tentatives de vols de guichets automatiques en 2020. Ce chiffre n’a pas été ventilé en nombre de tentatives réussies. L’année suivante a vu un nombre similaire de crimes ATM.

La police et les autorités judiciaires allemandes tirent la sonnette d’alarme sur l’explosion des distributeurs automatiques de billets.

Un juge du Land allemand de Hesse a récemment parlé de “dommages de guerre” lorsqu’il a condamné un homme pour avoir fait exploser un guichet automatique. Les responsables de la police ont qualifié la vague de criminalité “d’attentats à la bombe dans l’espace public”.

Selon Swen Eigenbrodt, le directeur d’une unité spéciale de police criminelle à l’échelle de l’Allemagne en Hesse, “C’est un miracle qu’il n’y ait pas encore eu de morts”. L’unité spécialisée d’Eigenbrodt travaille avec les banques et les procureurs pour lutter contre les attaques massives contre les distributeurs automatiques de billets.

LE DÉFENDEUR ALLEMAND DIT QUE LES HELLS ANGELS ONT QUITTÉ MAJORQUE EN 2011

Selon un avis du 18 mai 2022 de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération en matière d’application de la loi (Europol) qui a été examiné par Fox News Digital, Europol et la police néerlandaise ont collaboré avec la direction de la police allemande de Hochtaunus pour arrêter “3 membres présumés de un gang criminel responsable d’une série de braquages ​​ciblant des distributeurs automatiques de billets en Allemagne. »

Europol a ajouté que “Ces arrestations font suite à celles de 3 autres membres du même groupe criminel le 30 mars 2022 en Hesse”.

Le gang professionnel aurait ciblé huit distributeurs automatiques de billets dans les États allemands de Hesse, Bade-Wurtemberg, Basse-Saxe et Rhénanie-Palatinat entre octobre et novembre 2021, volant plus d’un million de dollars en espèces.

Selon le rapport d’Europol, “le groupe se rendait souvent sur les lieux dans des véhicules volés aux petites heures du matin et utilisait des explosifs pour pénétrer dans les distributeurs automatiques de billets afin de pouvoir ensuite voler l’argent qui s’y trouvait. Ils ont causé des millions de Des euros de dommages aux locaux qu’ils ont attaqués, ne démontrant aucune idée du risque de préjudice, voire de possibilité de mort, pour ceux qui vivaient à proximité ou qui se trouvaient à proximité des machines à l’époque.”

LES PROCUREURS ALLEMANDS DEMANDENT QUE L’EX-SECRETAIRE DU CAMP NAZI SOIT CONDAMNEE POUR COMPLICATION DE MEURTRE

En octobre, mourir Welt a rapporté que les “auteurs appartiennent à un réseau de 700 membres de criminels en grande partie maroco-néerlandais”. Les autorités néerlandaises pensent que la “mafia marocaine” est responsable du meurtre du reporter néerlandais Peter de Vries, qui enquêtait sur le réseau.

Les autorités ont également identifié des criminels allemands et italiens faisant partie de réseaux de braquage de distributeurs automatiques de billets.

Les criminels organisés divisent leur travail en chauffeurs, experts en explosifs, spécialistes en logistique et autres assistants, a déclaré un procureur qui travaille avec l’équipe d’Eigenbrodt.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Une association dénommée « Alliance Automated Teller Machines » a été créée pour lutter contre la vague de criminalité. L’Alliance compte des membres des banques, du gouvernement et de la police qui se réunissent régulièrement, écrit le journal.