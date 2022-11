En Europe, la nouvelle crise des réfugiés suscite des questions inconfortables

A Bruxelles, les demandeurs d’asile sont contraints de s’abriter dans des cartons dans la rue. Dans tout le sud de l’Allemagne, les maires des petites villes ouvrent des gymnases et des auditoriums pour accueillir toujours plus de réfugiés. Et aux Pays-Bas, où un bébé de 3 mois est décédé cette année, le gouvernement est poursuivi pour conditions de camp inhumaines.

Alors que la Russie fait la guerre à sa porte, l’Europe a accueilli 4,4 millions d’Ukrainiens cette année, en plus de plus de 365 000 primo-demandeurs d’asile, dont beaucoup fuyaient les menaces en Syrie et en Afghanistan.

C’est même plus qu’en 2015, qui s’est imposée comme la période marquante de la migration dans l’histoire européenne contemporaine, lorsque 1,2 million de réfugiés fuyant les guerres au Moyen-Orient sont arrivés, la plupart d’entre eux en Allemagne. L’ancienne chancelière du pays, Angela Merkel, a encouragé leur accueil avec sa phrase désormais célèbre : “Nous pouvons le faire”.

Mais comment l’Europe va-t-elle recommencer cette fois-ci soulève des questions délicates sur la répartition des réfugiés – et leur traitement inégal – tout en augmentant les inquiétudes quant à l’arrivée prévue d’encore plus d’Ukrainiens alors que les températures baissent et que la Russie intensifie ses frappes contre les infrastructures civiles.