En essayant de prendre un selfie, un touriste américain tombe dans le cratère du Vésuve

Nous aimons tous cliquer sur les selfies, n’est-ce pas ? Il n’y a rien de mal à capturer des moments, mais un peu d’attention doit également être accordée à l’environnement, sinon vous pourriez vous retrouver en danger. Quelque chose de similaire à ce touriste américain, qui a fini par payer le prix d’un selfie près du Vésuve. Le jeune homme de 23 ans, accompagné de trois membres de sa famille, a atteint le sommet de 1 281 mètres de haut du volcan qui domine la ville de Naples, dans le sud de l’Italie.

L’homme prenait un selfie, selon un reportage de NBC, lorsque son téléphone a glissé de sa main et a atterri dans la bouche du volcan. Pour tenter de récupérer son téléphone, il est descendu dans le cratère pour chuter de plusieurs mètres après avoir perdu l’équilibre. Il a subi des blessures mineures, sous la forme de coupures et d’ecchymoses aux bras et au dos.

Paolo Cappelli, président du Presidio Permanente Vesuvio, une base pour guides, a déclaré que les touristes avaient emprunté un itinéraire qu’il n’était pas censé emprunter. «La famille a remonté le Vésuve depuis la ville d’Ottaviano et a accédé au sommet du volcan par un sentier interdit. Cette famille a pris un autre sentier, fermé aux touristes, même s’il y avait une petite porte et des panneaux “accès interdit” », a déclaré Cappelli.

Heureusement, les guides du Vésuve furent les premiers sur les lieux et descendirent dans le cratère pour l’en sortir. La police s’est précipitée sur les lieux et un hélicoptère a été mis en action pour aider l’opération de sauvetage.

Selon Cappelli, l’homme « a eu beaucoup de chance. S’il continuait, il aurait plongé de 300 mètres dans le cratère.

Le touriste et ses trois proches sont désormais accusés d’invasion de terres publiques. Le groupe se serait aventuré sur le volcan sans aucun billet et aurait ensuite emprunté un chemin clairement indiqué comme étant interdit car extrêmement dangereux.

Le Vésuve est l’un des volcans actifs les plus connus de la planète. Le volcan est responsable de la destruction de la ville romaine de Pompéi et de sa couverture de cendres en 79 après JC.

