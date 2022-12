En essayant de fuir la guerre, ce père ukrainien s’est retrouvé dans une prison russe – et ses enfants à Moscou

Dans certains des moments les plus sombres d’Evgeny Mezhevoy, comme lorsqu’il a été interrogé et entassé dans un centre de détention surpeuplé de Donetsk occupé par la Russie, le père célibataire s’est imaginé en train de parler à ses trois enfants, qui, selon lui, lui ont été arrachés à un poste de contrôle alors qu’ils essayaient pour échapper à l’assaut russe sur Marioupol.

“J’ai parlé à chacun d’eux. Je les ai calmés”, a déclaré Mezhevoy à CBC News dans une interview depuis leur appartement de deux chambres à Riga, en Lettonie, fin novembre.

“J’ai dit que je viendrais les chercher – et je suis toujours en vie.”

Ces conversations intérieures l’ont aidé à traverser des semaines de peur et d’incertitude, jusqu’à ce que la famille puisse être à nouveau réunie.

Mezhevoy, 39 ans, a été séparé de ses enfants en avril, lorsque des soldats russes à la périphérie de Marioupol ont remarqué une carte d’identité militaire ukrainienne dans son passeport, qu’il a reçu lorsqu’il était employé comme mécanicien.

Il a fini par se retrouver en prison, tandis que les enfants ont été embarqués dans un avion pour Moscou avec la promesse de participer à un camp.

“Je ne voulais aller nulle part. Je savais que ce n’était en aucun cas un camp d’été”, a déclaré Matvey, le fils de 13 ans de Mezhevoy.

Matvey et ses deux sœurs, Sviatoslava, 9 ans, et Alexandra, 7 ans, font partie des plus de 13 000 enfants qui, selon l’Ukraine, ont été expulsés de force vers la Russie après le lancement de son invasion le 24 février.

L’Ukraine a accusé la Russie d’avoir volé certains de ses plus jeunes et des plus vulnérables. La Russie, en revanche, se présente comme le sauveur des orphelins oubliés.

Le 12 novembre, la commissaire russe aux droits de l’enfant, Maria Lvova-Belova, a publié cette photo montrant ce qu’elle appelle une évacuation de l’orphelinat Aleshkinsky dans la région de Kherson en Ukraine. (Maria Lvova-Belova/compte Telegram)

De nombreux enfants qui auraient été envoyés en Russie provenaient d’orphelinats des territoires occupés, mais les experts en protection de l’enfance affirment que la grande majorité d’entre eux ne sont pas réellement orphelins et ont été placés auparavant parce que leurs parents n’étaient pas en mesure de s’occuper d’eux.

D’autres enfants, comme les Mezhevoy, se sont retrouvés en Russie après avoir été séparés de force de leur famille par des soldats aux postes de contrôle, ou à cause du chaos et de la violence de la guerre.

La vie à Marioupol déchirée par la guerre

Les responsables ukrainiens ont exhorté l’ONU et le G20 à s’impliquer. Les organisations internationales disent qu’il y a un grand besoin d’un organisme indépendant pour vérifier les données de l’Ukraine et travailler avec les deux pays pour localiser les enfants et les mettre en contact avec des parents qui se sont dispersés au cours des neuf derniers mois.

Après que la Russie a lancé son invasion, Mezhevoy et ses enfants ont passé des semaines blottis dans les sous-sols de Marioupol, essayant de rester en vie alors que les soldats russes assiégeaient la ville portuaire du sud.

Vers la fin du mois de mars, ils ont emménagé dans un bunker dans l’un des hôpitaux de la ville, où ils se sont abrités avec plus de 100 personnes. À ce moment-là, Mezehevoy dit que la ville était en ruines et que des cadavres gisaient dans les rues. La seule fois où ils s’aventuraient dehors, c’était pour aller chercher de l’eau.

Un jour début avril, Mezhevoy dit que les soldats russes ont dit à tous ceux qui séjournaient dans le bunker de l’hôpital qu’ils devraient partir. Alors que certains ont choisi de rester, Mezhevoy a fait ses valises avec ses enfants et est monté à bord d’un minibus jusqu’à un poste de contrôle.

C’est là que les soldats ont vu son passeport et l’ont finalement emmené loin des enfants.

“C’est terrifiant de ne pas savoir où sont vos enfants”, a-t-il déclaré. “L’inconnu est le plus effrayant.”

Au cours du mois et demi suivant, il a été interrogé sur ses liens avec l’armée ukrainienne et on lui a demandé s’il était affilié au régiment Azov, une unité qui fait partie de la Garde nationale ukrainienne et que la Russie accuse de sympathies nazies.

Evgeny Mezhevoy a finalement été transféré à la prison d’Olenivka dans la région de Donetsk, qui a été touchée lors d’un attentat en juillet. L’attaque s’est produite après sa libération. (REUTERS/Alexander Ermochenko)

Mezhevoy a déclaré que parfois les hommes détenus devaient dormir debout parce que les chambres étaient si bondées et que la chaleur insupportable signifiait que la plupart étaient dépouillés de leurs sous-vêtements.

Il a dit qu’il avait reçu plusieurs coups de poing, lorsque les gardes n’aimaient pas la façon dont il répondait aux questions. Il a déclaré à CBC que certains des autres hommes avaient des ecchymoses foncées sur tout le corps.

Envoyé à Moscou

En mai, Mezhevoy a été transféré au Prison d’Olenikva dans la région de Donetsk, qui est finalement devenue une cellule de détention pour les prisonniers de guerre ukrainiens. Il a été attaqué en juillet; L’Ukraine et la Russie se sont mutuellement accusées des frappes, qui ont fait des dizaines de morts.

Mezhevoy avait alors été libéré. Il a dit que le 26 mai, les gardes là-bas lui ont soudainement dit qu’il pouvait y aller, à quel point il a commencé à passer des appels pour retrouver ses enfants.

Il a découvert que le lendemain de sa libération, ils avaient été embarqués dans un avion pour Moscou, après avoir passé des semaines dans différents endroits de Donetsk, dont un centre culturel et un hôpital.

Après avoir reçu l’aide de volontaires russes, Mezhevoy s’est rendu à Moscou pour récupérer ses enfants le 19 juin. (Soumis par Evgeny Mezhevoy)

Le fils de Mezhevoy, Matvey, dit que lors de leur séparation, il n’avait aucune idée de l’endroit où se trouvait leur père. À un moment donné, les enfants ont affiché une affiche faite maison disant qu’ils cherchaient leur père.

Lorsqu’ils se sont envolés pour Moscou, Matvey dit qu’ils étaient dans un avion avec des dizaines d’autres enfants.

Ils ont tous été envoyés dans ce que la famille Mezhevoy a décrit comme un site fortement gardé juste à l’extérieur de Moscou. Le camp s’appelait Polyana.

Les enfants de Mezhevoy ont dit à CBC qu’ils ne voulaient pas être là, mais ils n’ont décrit aucun mauvais traitement et ont dit qu’ils passaient beaucoup de temps à se détendre.

Ils ont déclaré que des responsables avaient organisé des activités pour eux, notamment une soirée dansante, dont les enfants avaient filmé et partagé avec CBC.

Matvey a déclaré que pendant leur séjour, ils avaient subi un certain nombre d’examens médicaux, notamment des analyses de sang, ainsi que des pilules qu’il croyait être des vitamines.

Même si la séparation était difficile, Mezhevoy pensait que les enfants feraient mieux de rester là où ils étaient, jusqu’à ce qu’il puisse trouver un travail et un endroit sûr où les emmener.

Mezhevoy dit que les responsables russes lui ont dit que les enfants seraient ramenés à Donetsk dans quelques semaines. Mais à la mi-juin, ces plans ont changé, car des combats intenses étaient toujours en cours.

Le 16 juin, Mezhevoy a reçu un appel urgent de Matvey. Il a dit à son père qu’un travailleur social avait dit que le camp se terminait et que si leur père ne venait pas les chercher bientôt, ils allaient être temporairement emmenés dans un orphelinat ou placés dans une famille d’accueil.

Mezhevoy accuse le gouvernement russe d’avoir emmené des enfants ukrainiens, mais il ne blâme pas les Russes ordinaires.

REGARDER | Poutine fait face aux critiques croissantes de l’invasion de l’Ukraine :

Vladimir Poutine s’efforce de repousser les critiques croissantes de l’invasion de l’Ukraine Le président russe Vladimir Poutine a rencontré un rassemblement trié sur le volet de mères militaires dans le but de repousser les critiques croissantes de son dernier déploiement de troupes en Ukraine.

Ce sont des volontaires russes qui l’ont aidé à voyager rapidement de l’est de l’Ukraine à Moscou pour récupérer ses enfants. Ces volontaires ont même payé une partie de son voyage.

Après avoir prouvé son identité et rempli quelques papiers, Mezhevoy a été escorté dans le camp pour une réunion remplie de larmes avec ses enfants. Cela faisait deux mois qu’il ne les avait pas vus au poste de contrôle de Marioupol.

La famille s’est ensuite rendue à Riga, en Lettonie, où elle s’est installée pour l’instant.

La Russie accueille des “orphelins”

À la télévision d’État russe et sur les réseaux sociaux, des responsables ont publié plusieurs vidéos d’enfants ukrainiens souriants descendant d’avions à Moscou et accueillis par des familles d’accueil russes tenant des animaux en ballon.

En mai, le président Vladimir Poutine a signé un décret simplifiant le processus d’obtention de la nationalité russe pour les orphelins ukrainiens et les enfants sans protection parentale.

Le 5 juillet, lorsque le premier groupe d’enfants est devenu citoyen, la commissaire russe aux droits de l’enfant, Maria Lvova-Belova, a publié une vidéo très réussie de la cérémonie.

“Maintenant que les enfants sont devenus citoyens russes, la tutelle temporaire peut devenir permanente”, a-t-elle écrit sur son compte Telegram.

Lvova – Belova qui a été sanctionné par le Canada et d’autres pays occidentaux, n’a pas répondu à la demande d’entrevue de CBC.

Cet automne, elle a annoncé qu’elle-même avait adopté un fils adolescent de Marioupol. Elle a décrit plus tard dans un documentaire télévisé d’État qu’au moment où elle l’a rencontré, elle a juste senti “qu’il m’appartient”.

Sur cette photo publiée par la commissaire russe aux droits de l’enfant Maria Lvova-Belova, des enfants ukrainiens reçoivent la nationalité russe le 5 juillet. (Maria Lvova-Belova/compte Telegram)

Lvova-Belova a également publié des images d’enfants souffrant de graves problèmes de santé retirés d’un orphelinat de la ville de Kherson, dans le sud-est, alors qu’elle était encore occupée par les forces russes.

Les responsables ukrainiens recueillent maintenant ce genre d’images comme preuve.

“Il est très difficile de savoir précisément où se trouve un enfant, surtout quand on parle d’expulsion (…) par les forces militaires russes”, a déclaré Maryna Lypovetska, de l’ONG ukrainienne Magnolia. L’organisation recherche des enfants disparus et a déjà reçu plus de 2 600 appels cette année – plus qu’au cours de ses deux décennies d’existence précédentes.

Lypovetska, qui s’est entretenue avec CBC par appel vidéo depuis Kyiv, a déclaré que Magnolia reçoit de nombreux messages concernant des enfants disparus dans les zones occupées par la Russie.

Lorsque Lypovetska voit des messages sur les réseaux sociaux sur des familles russes adoptant des orphelins ukrainiens, elle dit qu’elle est furieuse, car beaucoup d’enfants ne sont pas vraiment orphelins. L’Ukraine a également interdit toutes les adoptions internationales pendant la guerre.

Même s’ils n’ont pas de parents, elle dit que les enfants pourraient encore avoir d’autres parents.

“Ils ont des droits. Ce sont des citoyens ukrainiens”, a-t-elle déclaré. “Ils ont le droit de retrouver leurs propres familles.”

Appel à une enquête indépendante

Selon Aagje Leven, secrétaire générale de Missing Children Europe, basée à Bruxelles, les actions de la Russie jusqu’à présent suggèrent un plan visant à retirer les enfants d’Ukraine afin de leur retirer leur nationalité et leur identité. Elle décrit ce qui se passe non pas comme une “déportation” mais comme un “déplacement forcé”.

“Je pense qu’il reste encore beaucoup de travail à faire pour prouver ce qui se passe réellement”, a déclaré Leven, qui affirme qu’un parti indépendant doit vérifier le nombre d’enfants envoyés en Russie, puis examiner chaque individu. pour voir s’ils ont des parents ou d’autres membres de la famille.

Maryna Lypovetska est membre de l’ONG ukrainienne Magnolia. Elle dit que son organisation a reçu des informations faisant état de plus de 2 600 enfants ukrainiens disparus depuis le 24 février, jour de l’invasion russe. (soumis/nouvelles de CBC)

Leven dit que “les données et ce niveau de preuve” aideraient à “démontrer qu’il s’agit en fait d’un crime de guerre, plutôt que simplement la Russie qui sauve des enfants”.

Mezhovoy dit qu’un procureur ukrainien lui a parlé de son cas et que les enfants ont rencontré un psychologue. CBC a contacté le bureau du procureur général d’Ukraine, mais n’a pas reçu de réponse.

Mezhevoy pense que ses enfants gèrent bien le stress de l’année écoulée, mais ils ont toujours peur des bruits forts et lorsqu’ils entendent un avion.

Assise dans l’appartement de la famille, sa fille Sviatoslava dit qu’elle craignait que si son père n’arrivait pas à Moscou à temps, ils seraient définitivement adoptés par une famille russe.

“Rien n’est à court terme”, a-t-elle proclamé alors qu’elle était assise sur une couchette du haut, une référence aux revendications russes de tutelle temporaire.

Mezhevoy secoue la tête lorsqu’on lui pose des questions sur les milliers d’enfants ukrainiens qui ont apparemment été envoyés en Russie.

“C’est faux”, a-t-il dit. “Je ne comprends pas. Y a-t-il vraiment si peu d’enfants sans abri en Russie qu’ils prennent les nôtres ?”

Avec des fichiers de Corinne Seminoff et Irene Shcherbakova