En essayant de déballer des cadeaux de Noël, un homme met le feu à une table de restaurant

Noël approche à grands pas et apporte avec lui de la joie, des célébrations et des cadeaux. L’idée de présenter des cadeaux à des amis et à des membres de la famille, souvent de manière anonyme, à Noël, est répandue depuis des lustres et l’excitation d’ouvrir ces cadeaux vaut la peine d’attendre. Aujourd’hui, nous vous présentons une vidéo d’un homme qui était tout aussi ravi d’ouvrir son cadeau de Noël. Cependant, pris de surexcitation, il a failli créer la recette du désastre en mettant accidentellement le feu à une table de restaurant.

La vidéo, partagée sur Instagram, nous emmène à un dîner de Noël intime dans un restaurant somptueux. On voit un homme ouvrir un sac de cadeaux de Noël alors qu’il est assis à l’une des tables du restaurant. Cependant, il y a une mini bougie sur la table qu’il semble avoir oubliée, et il place les papiers dans l’emballage dangereusement près de la bougie. Le papier prend feu presque immédiatement et en quelques secondes, les flammes deviennent énormes.

Découvrez la vidéo virale ci-dessous :

Alors qu’il a heureusement pu éteindre le feu à l’aide d’un grand torchon, ce qui a retenu l’attention des internautes, c’est la réaction décontractée de l’homme. On le voit à peine paniquer, avec de lentes tentatives pour maîtriser la situation alors même que d’autres invités étaient visiblement paniqués par le feu.

En regardant la vidéo, un utilisateur a écrit en plaisantant: «Aucun sentiment d’urgence du tout. Puisse le grand monstre des spaghettis volants nous aider si leur travail dépend du temps de réaction. Un autre a commenté : « Je ne peux pas dire s’il a des nerfs d’acier ou un instinct de survie nul ». Beaucoup ont également exprimé leur déception quant à la fin de la vidéo avant de révéler leurs cadeaux de Noël.

