En espérant plus des candidats au poste de secrétaire d’État – Shaw Local

En janvier, l’Illinois aura son premier nouveau secrétaire d’État depuis le dernier millénaire.

Jesse White dirige le département depuis le 11 janvier 1999, un mandat qui s’étend sur les mandats de cinq gouverneurs. Il est la 37e personne à occuper ce poste depuis la création de l’État (nous avons eu 43 gouverneurs) et sa course de 23 ans éclipse le deuxième plus long, James Rose, qui a servi de 1897 jusqu’à sa mort en 1912.

White a approuvé comme remplaçant le démocrate Alexi Giannoulias, trésorier de l’État de 2007 à 2011. Son adversaire est Dan Brady, le républicain de Bloomington qui a rejoint l’Illinois House en 2001.

Les deux candidats ont remporté des primaires disputées. Dans les semaines qui ont suivi, Brady n’a pas publié de nouvelle vidéo de campagne. Giannoulias a sorti son premier nouveau spot mardi matin, un clip d’une minute réservé par White présentant son futur successeur. La majeure partie de l’annonce est un extrait du récent discours de Giannoulias à l’Association des présidents du comté démocratique de l’Illinois.

Scott T.Holland

Diffusé sur des clips vidéo de républicains comme le sénateur d’État Darren Bailey, R-Xenia, le gouverneur de Floride Ron DeSantis et la représentante américaine Marjorie Taylor Greene, de Géorgie, le texte est le suivant :

“Ce qui nous unit, c’est notre croyance unifiée dans l’état de droit, dans la démocratie, dans l’intégrité de la personnalité et dans des élections justes et honnêtes. Nous avons vu ce que le culte politique de droite a fait à nos voisins où les législateurs adoptent des lois au moment où nous parlons pour rendre plus difficile de voter, plus difficile de gagner sa vie et plus difficile de demander des soins d’avortement. Et maintenant plus que jamais, nous avons besoin d’un secrétaire d’État en première ligne pour protéger notre démocratie. Les enjeux de cette élection ne pourraient pas être plus élevés. Notre droit de vote, les droits des familles de travailleurs et les droits reproductifs des femmes sont tous sur le bulletin de vote en novembre. Mon travail, en tant que premier nouveau secrétaire d’État depuis une génération, consistera à bâtir sur [White’s] héritage du service public.

Cette concentration sur le bureau en tant que “première ligne de défense pour le droit de vote”, comme l’a dit Giannoulias dans un endroit plus ancien, remonte à plus d’un an, bien qu’en tant qu’ancien officier de l’État, il sache certainement que le State Board of Elections administre les lois électorales, pas le secrétaire d’État.

Les électeurs doivent déduire que ces remarques font allusion au rôle du bureau avec l’inscription automatique des électeurs au moment de la demande de permis de conduire. Ceux qui visitent Site Internet de Brady rencontrent des problèmes plus pertinents tels que la rationalisation des services, l’amélioration de la formation des conducteurs, le développement des bibliothèques locales et, en lien étroit avec l’héritage de White, l’augmentation de l’enregistrement des donneurs d’organes et de tissus.

Le site de Giannoulias discute de la modernisation qui fait gagner du temps, mais une campagne axée exclusivement sur l’amélioration de l’efficacité des services aux chauffeurs pourrait vraiment profiter aux Illinois.

Pour au moins une partie, cette stratégie semble au mieux secondaire.

• Scott T. Holland écrit sur les problèmes du gouvernement de l’État pour Shaw Media. Suivez-le sur Twitter @sth749. Il est joignable au sholland@shawmedia.com.