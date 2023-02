En Espagne, le régime poubelle des cigognes poussé par le changement climatique

Commentez cette histoire Commentaire

COLMENAR VIEJO, Espagne – Les cigognes flottent et plongent en formation, tournant au-dessus d’une décharge dans les contreforts des montagnes de la Sierra de Guadarrama au nord de Madrid. Puis un camion poubelle s’arrête et dégorge son contenu. Un par un, ils plongent au sol : le petit déjeuner est là. Les cigognes d’Europe avaient l’habitude de voler vers le sud dans la région du Sahel en Afrique pour passer l’hiver, s’arrêtant en Espagne en cours de route. Mais avec des températures plus élevées entraînées par le changement climatique d’origine humaine et une nourriture abondante disponible dans les décharges à ciel ouvert, la plupart des cigognes adultes ne font plus le voyage long et épuisant.

À la décharge de Colmenar Viejo à Madrid, environ 100 camions déversent chaque jour des déchets ménagers dans un cratère qui est ensuite recouvert de sable par des pelleteuses. Des centaines de cigognes blanches ont construit des nids jusqu’à six pieds de long sur les toits et dans le clocher de l’église voisine. Il y a même des nids sur les lampadaires.

“C’est un paradis pour les cigognes parce qu’ils ont de l’herbe, des pâturages et ensuite la décharge, donc ils ont tout ici”, a déclaré Alejandro López García, qui étudie la population de cigognes de Madrid pour son doctorat à l’Université Complutense de Madrid.

Les chercheurs ont trouvé 36 217 des quelque 450 000 cigognes blanches européennes en Espagne à l’automne 2020, selonà un recensement. Cela en fait le pays d’accueil le plus populaire pour cette race sur le continent, avec la Pologne. Dans la seule région de Madrid, a déclaré López García, son groupe de travail a récemment recensé 2 300 couples reproducteurs d’oiseaux, contre seulement 200 enregistrés en 1984.

Les températures plus élevées devraient continuer à augmenter, ce qui signifie que de plus en plus d’oiseaux seront attirés par Madrid en hiver. D’autres espèces comme les hirondelles ne migrent plus vers le sud en Afrique. Des chercheurs de l’Université technique de Zurich ont prédit que la température moyenne du mois le plus froid de la capitale espagnole augmentera de 3,1 Celsius (37,5 F) d’ici 2050.

Les cigognes se nourrissent d’insectes, de rongeurs et de vers qu’elles extraient des détritus, complétant ainsi leur alimentation. Mais pour ce symbole traditionnel de chance et de fertilité, le danger guette parmi les tas d’ordures.

“Avec un meilleur temps et des températures plus élevées, les insectes et les vers sont plus librement disponibles pour les cigognes à manger”, a déclaré Blas Molina, un ornithologue travaillant avec l’organisation caritative espagnole SEO / Birdlife. “Mais chaque année, des poussins et des adultes meurent parce qu’ils ingèrent du plastique ou du caoutchouc qu’ils pensent être des vers”, a ajouté Molina. “Dans de nombreux cas, leurs jambes s’emmêlent dans des cordons en plastique coupant leur approvisionnement en sang, et ils finissent par en mourir.”

Les effets négatifs du régime des déchets des cigognes atteignent également les populations humaines. Les cigognes de toute l’Europe feront encore un petit saut vers le sud pendant l’hiver, mais si elles se nourrissent dans des décharges, des produits chimiques potentiellement toxiques peuvent être transférés dans des réservoirs et des sources d’eau potable où elles s’arrêtent en cours de route. “Tous les polluants que vous avez ici, ou les composés potentiellement toxiques, se retrouvent dans ces eaux”, a expliqué López García.

Il y a aussi une tendance claire pour les cigognes à construire des nids loin des zones humides traditionnelles vers des zones urbaines adjacentes, a déclaré López García. Ces grands oiseaux sont farouchement fidèles à leurs sites de nidification et y reviendront année après année, concentrant leurs populations autour des décharges à travers l’Espagne.

De plus en plus, humains et cigognes cohabitent, dans un compromis parfois maladroit. Les cigognes blanches peuvent se vanter d’une envergure allant jusqu’à 7 pieds et peuvent peser jusqu’à 10 livres, elles nécessitent donc suffisamment d’espace pour nicher. À Rivas-Vaciamadrid, une ville de banlieue au sud-est de Madrid, les oiseaux se sont installés dans la station de métro et l’église locale.

La conseillère municipale Carmen Rebollo a qualifié les cigognes de « nos voisines » et a déclaré que les oiseaux étaient généralement très appréciés. Cependant, la gestion de leur espace de vie était un défi. “La seule difficulté que nous pouvons avoir avec eux, c’est qu’à un certain moment ils font des nids excessivement lourds ou ils peuvent endommager un toit, mais à ce moment-là, nous essayons de réduire, d’adapter ou de déplacer les nids”, a-t-elle déclaré.

López García a admis que la propagation rapide des cigognes au cours des dernières décennies autour de Madrid avait provoqué des tensions. “Des zones avec deux nids dans l’église du village, dans la commune ou dans la mairie, c’est bien, mais si la concentration est de 30 nids, eh bien ça peut commencer à déranger les gens”, a-t-il déclaré.

Maintenant que les cigognes ont modifié leurs schémas de migration et de reproduction pour s’adapter aux abondants tas de déchets proposés, une nouvelle menace se profile. En 2020, l’Espagne a adopté en loi nationale une directive de l’Union européenne qui vise à empêcher que tous les déchets organiques finissent dans les décharges. Ce sont précisément les déchets qui se remplissent de souris, d’insectes et de vers que les cigognes affluent pour manger.

“Cela signifie que la nourriture qu’ils mangent en ce moment cesserait d’exister”, a déclaré López García, suggérant qu’une zone de nourriture pour les cigognes soit maintenue dans les dépotoirs. “Ce que nous proposons, c’est qu’il y ait une transition en douceur qui ne se fasse pas du jour au lendemain ou une fermeture des décharges.”

Cependant, l’avantage ultime de la réduction du méthane qui réchauffe la planète en coupant les matières organiques dans les décharges l’emporte sur l’avantage de la source de nourriture que les cigognes peuvent trouver ici, selon López García. “A moyen et long terme, l’alimentation des décharges est négative pour eux”, a-t-il déclaré.

Suivez la couverture climatique et environnementale d’AP sur https://apnews.com/hub/climate-and-environment