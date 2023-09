En Équateur, des prisonniers prennent en otage 57 gardes et policiers alors que des voitures piégées secouent la capitale

L’Équateur a été secoué jeudi par une série d’attentats à la voiture piégée et par la prise d’otages de plus de 50 agents des forces de l’ordre dans diverses prisons, quelques semaines seulement après que le pays ait été secoué par la crise. assassinat d’un candidat à la présidentielle. La police nationale équatorienne n’a fait état d’aucun blessé résultant des quatre explosions survenues à Quito, la capitale, et dans une province frontalière du Pérou, tandis que le ministre de l’Intérieur Juan Zapata a déclaré qu’aucun des agents des forces de l’ordre pris en otage dans six prisons différentes n’avait été blessé.

Les autorités ont déclaré que ces actions effrontées étaient la réponse de groupes criminels à la relocalisation de divers détenus et à d’autres mesures prises par le système pénitentiaire du pays. Les crimes ont eu lieu trois semaines après l’assassinat du candidat présidentiel Fernando Villavicencio.

Des policiers inspectent l’épave d’une voiture après son explosion à Quito, le 31 août 2023. Une voiture piégée a explosé dans une zone commerciale de la capitale équatorienne sans faire de victimes, a indiqué la police, alors que le pays connaît une augmentation des violences liées au trafic de drogue. RODRIGO BUENDIA/AFP via Getty

Le système pénitentiaire, connu sous le nom de Service National d’Attention aux Personnes Privées de Liberté, a été amélioré ces dernières années perdu le contrôle des grandes prisons, qui ont été le théâtre de violentes émeutes ayant fait des dizaines de morts. Il a fallu transférer des détenus pour gérer les conflits liés aux gangs.

À Quito, la première bombe a explosé mercredi soir dans une zone où se trouvait auparavant un bureau du système pénitentiaire du pays. La deuxième explosion dans la capitale s’est produite jeudi matin, à l’extérieur de la base actuelle de l’agence.

Le général de la police nationale équatorienne Pablo Ramírez, directeur national des enquêtes antidrogue, a déclaré jeudi aux journalistes que la police avait trouvé des bouteilles de gaz, du carburant, des mèches et des blocs de dynamite parmi les débris des scènes de crime à Quito, où le premier véhicule à exploser était une petite voiture et la seconde était une camionnette.

Les autorités ont déclaré que des réservoirs de gaz avaient été utilisés lors des explosions dans les communautés El Oro de Casacay et Bella India.

Les pompiers de la ville de Cuenca, où se trouve l’une des prisons dans lesquelles sont retenus en otages les forces de l’ordre, ont signalé qu’un engin explosif avait explosé jeudi soir. Le ministère n’a pas fourni de détails supplémentaires, se contentant d’indiquer que l’explosion a endommagé une voiture.

Zapata a déclaré que sept des otages de prison sont des policiers et les autres sont des gardiens de prison. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, que Zapata a identifiée comme authentique, un policier qui se présente comme le lieutenant Alonso Quintana demande aux autorités « de ne pas prendre de décisions qui violent les droits des personnes privées de liberté ». On le voit entouré d’un groupe de policiers et d’agents pénitentiaires et affirme qu’environ 30 personnes sont détenues par les détenus.

Les autorités équatoriennes attribuent la flambée de violence dans le pays au cours des trois dernières années au vide du pouvoir déclenché par l’assassinat en 2020 de Jorge Zambrano, alias « Rasquiña » ou « JL », le chef du gang local Los Choneros. Les membres commettent des meurtres à forfait, mènent des opérations d’extorsion, déplacent et vendent de la drogue et dirigent les prisons.

Los Choneros et des groupes similaires liés aux cartels mexicains et colombiens se battent pour les itinéraires du trafic de drogue et le contrôle du territoire, y compris au sein des centres de détention, où au moins 400 détenus sont morts depuis 2021.

Villavicencio, le candidat à la présidentielle, avait une position notoirement dure à l’égard du crime organisé et de la corruption. Il a été tué le 9 août à la fin d’un rassemblement politique à Quito, alors qu’il disposait d’un service de sécurité comprenant des policiers et des gardes du corps.

Il avait accusé Los Choneros et son leader actuel emprisonné Adolfo Macías, alias « Fito », qu’il avait lié au cartel mexicain de Sinaloa, de l’avoir menacé, lui et son équipe de campagne, quelques jours avant l’assassinat.

Le secrétaire à la sécurité de l’Équateur, Wagner Bravo, a déclaré à la radio FMundo que six prisonniers transférés pourraient avoir été impliqués dans l’assassinat de Villavicencio.

Le maire de Quito, Pabel Muñoz, a déclaré à la chaîne de télévision Teleamazonas qu’il espérait « que la justice agisse rapidement, honnêtement et avec force ».

«Nous n’allons pas abandonner. Que la paix, le calme et la sécurité règnent parmi les citoyens », a déclaré Muñoz.

La police nationale du pays a recensé 3 568 morts violentes au cours des six premiers mois de cette année, bien plus que les 2 042 signalés au cours de la même période en 2022. Cette année-là s’est terminée avec 4 600 morts violentes, le plus élevé de l’histoire du pays et le double du total de 2021.

La ville portuaire de Guayaquil a été l’épicentre de la violence, mais Esmeraldas, une ville côtière du Pacifique, est également considérée comme l’une des plus dangereuses du pays. Là, six véhicules gouvernementaux ont été incendiés en début de semaine, selon les autorités.