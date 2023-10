En Équateur, Daniel Noboa remporte l’élection présidentielle

QUITO, Équateur — Daniel Noboa a réussi à faire ce que son père a échoué à cinq reprises : se faire élire président de l’Équateur.

Et il l’a fait dimanche dès sa première tentative, en remportant le second tour des élections contre un avocat de gauche sur le curriculum vitae d’un homme de 35 ans qui appartient à l’élite du pays sud-américain, ce qui signifie des études aux États-Unis, un travail d’entrepreneur, un peu de travail. se mêler de politique.

Il doit désormais répondre à la demande universelle de rendre l’Équateur à nouveau sûr, que les électeurs ont demandé à tous les candidats qui se sont initialement lancés dans la course, dans un contexte de violence sans précédent liée au trafic de drogue.

Les propositions de Noboa pour s’attaquer à cette question cruciale couvrent toute la gamme. À un moment donné de la campagne, il a proposé de transformer les navires en prisons flottantes pour les criminels les plus violents. Lors d’une autre, il a simplement promis plus d’équipement pour la police.

Les électeurs sont de plus en plus effrayés par l’escalade de la violence liée à la drogue au cours des trois dernières années. Les meurtres, les enlèvements, les vols et autres activités criminelles font désormais partie de la vie quotidienne, laissant les Équatoriens se demander quand, et non s’ils, seront des victimes.

Et comme son mandat est tronqué, Noboa se retrouve confronté à une tâche ardue.

« Je pense qu’il y a très peu de chances que même le président le mieux équipé puisse inverser la crise sécuritaire en Équateur en 18 mois – c’est une période si courte – et aucun de ces candidats n’était le mieux équipé. Noboa, certainement pas », a déclaré Will Freeman, chercheur en études latino-américaines au Council on Foreign Relations. « Ses propositions en matière de sécurité étaient erratiques et donnaient l’impression qu’il improvisait. »

Le mandat du nouveau président ne durera que jusqu’en mai 2025, soit la durée restante du mandat du président Guillermo Lasso. Il a écourté son mandat lorsqu’il a dissous l’Assemblée nationale en mai, alors que les législateurs poursuivaient une procédure de destitution contre lui pour des irrégularités présumées dans un contrat gouvernemental.

Alors que presque tous les votes étaient comptés, les responsables électoraux ont déclaré que Noboa détenait un peu plus de 52 %, contre près de 48 % pour Luisa González, alliée de l’ancien président en exil Rafael Correa. González a reconnu sa défaite lors d’un discours devant ses partisans, dans lequel elle a également exhorté Noboa à tenir ses promesses de campagne.

Après que les résultats l’ont montré victorieux, Noboa a remercié les Équatoriens de croire en « un nouveau projet politique, un jeune projet politique, un projet politique improbable ».

Il a déclaré que son objectif est « de ramener la paix dans le pays, de redonner l’éducation aux jeunes, de pouvoir fournir un emploi aux nombreuses personnes qui en recherchent ». À cette fin, a déclaré Noboa, il commencera immédiatement à œuvrer pour « reconstruire un pays qui a été gravement touché par la violence, la corruption et la haine ».

L’incapacité du gouvernement à faire face à la crise sécuritaire a été mise à nu en août avec l’assassinat du candidat à la présidentielle et militant anti-corruption Fernando Villavicencio. Depuis lors, d’autres hommes politiques et dirigeants politiques ont été tués ou kidnappés, des voitures piégées ont explosé dans plusieurs villes, dont la capitale, Quito, et des détenus se sont révoltés dans les prisons. Plus tôt ce mois-ci, sept hommes soupçonnés du meurtre de Villavicencio ont eux-mêmes été tués dans les prisons.

Noboa a ouvert une société d’organisation d’événements à l’âge de 18 ans, puis a rejoint la société Noboa Corp. de son père, où il a occupé des postes de direction dans les domaines du transport maritime, de la logistique et du commerce. Sa carrière politique a débuté en 2021, lorsqu’il a obtenu un siège à l’Assemblée nationale et présidé sa commission de développement économique.

Son père, Álvaro Noboa, est l’homme le plus riche d’Équateur grâce à un conglomérat qui a commencé dans la culture et le transport de bananes – la principale culture de l’Équateur – et qui comprend aujourd’hui plus de 128 entreprises dans des dizaines de pays. L’aîné Noboa s’est présenté cinq fois sans succès à la présidence.

Le parti du jeune Noboa ne disposera pas de suffisamment de sièges à l’Assemblée nationale pour pouvoir gouverner seul. Obtenir le soutien des législateurs opposés sera essentiel pour éviter les difficultés qui ont tourmenté le mandat de Lasso.

Lasso, un ancien banquier conservateur, s’est constamment heurté aux législateurs après son élection en 2021 et a décidé de ne pas se présenter aux élections spéciales. Dimanche, il a appelé les Équatoriens à organiser des élections pacifiques et à réfléchir à ce qui est « le mieux pour leurs enfants, leurs parents et le pays ».

Sous la direction de Lasso, les morts violentes ont explosé, atteignant 4 600 en 2022, le chiffre le plus élevé de l’histoire du pays et le double du total de 2021. La police nationale a recensé 3 568 morts violentes au cours du premier semestre 2023.

La montée de la violence est liée à trafic de cocaïne produite dans les pays voisins, la Colombie et le Pérou. Les cartels mexicains, colombiens et balkaniques se sont implantés en Équateur et opèrent avec l’aide de gangs criminels locaux.

« Je n’attends pas grand-chose de cette élection », a déclaré dimanche Julio Ricaurte, un ingénieur de 59 ans, près d’un des centres de vote du nord de Quito. « D’abord parce que le président aura peu de temps pour faire quoi que ce soit, et ensuite parce que l’Assemblée (nationale) de notre pays est une organisation qui empêche quiconque accède au pouvoir de gouverner. »

Noboa et González se sont qualifiés pour le second tour en devançant six autres candidats au premier tour de l’élection, le 22 août. Villavicencio termine à la troisième place.

González était inconnue de la plupart des électeurs jusqu’à ce que le parti de Correa, son mentor, la choisisse comme candidate à la présidentielle. Elle a occupé divers postes gouvernementaux au cours de la présidence de Correa, qui a duré dix ans, et a été législatrice de 2021 à mai.

Au début de la campagne, elle avait annoncé que Correa serait son conseiller, mais elle a récemment cherché à prendre ses distances afin de courtiser les électeurs opposés à l’ancien président, qui reste une force majeure en Équateur bien qu’il ait été reconnu coupable de corruption en Équateur. 2020 et condamné par contumace à huit ans de prison. Il vit depuis 2017 dans la Belgique natale de sa femme.

Rosa Amaguaña, une vendeuse de fruits et légumes de 62 ans, a déclaré dimanche que la sécurité « est la première chose qui doit être résolue » par le prochain président.

« J’espère que le pays changera », a déclaré Amaguaña. « Oui il peut. Le prochain président doit être capable de faire même de petites choses.»