En entrant à Wimbledon, Emma Raducanu porte une lourde charge d’attentes

Il y a eu le Met Gala, puis des millions de dollars de parrainages des entreprises les plus prestigieuses – Porsche, Tiffany and Co., British Airways, Evian, Dior et Vodafone, et ainsi de suite. Maintenant, quand quelqu’un dit “Emma” en Grande-Bretagne, il s’agit plus probablement de Raducanu que de Jane Austen. Elle est devenue l’ultime disrupteur du jeu.