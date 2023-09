En entendant des témoignages sur la répression chinoise à l’étranger, les législateurs américains appellent à une réponse plus dure

Merkley, un démocrate de l’Oregon, a pris la parole lors d’une audience intitulée « Contrer la campagne mondiale de répression transnationale en Chine » organisée par la Commission exécutive du Congrès sur la Chine (CECC), un comité bipartisan auquel il siège et qui conseille les législateurs et le pouvoir exécutif sur les droits de l’homme. et l’état de droit en Chine.

Citant l’ampleur de la « campagne sophistiquée, mondiale et globale de répression transnationale » menée par la Chine, décrite comme une stratégie visant à faire taire les critiques à travers le monde, le sénateur Jeff Merkley a appelé à « redoubler » d’efforts pour comprendre la menace, sensibiliser l’opinion mondiale et travailler davantage. en étroite collaboration avec d’autres gouvernements.

Il a également décrit « les efforts systémiques à long terme de Pékin pour semer la peur sur les campus universitaires », qui, selon lui, citant deux cas sur des campus canadiens, impliquaient Pékin obligeant les étudiants internationaux chinois à se surveiller et à se menacer les uns les autres ainsi que les membres de minorités ethniques comme les Ouïgours. et les Tibétains.

Selon les médias canadiens, il n’existe aucune preuve reliant les incidents survenus à l’Université McMaster et à l’Université de Toronto à Scarborough aux missions diplomatiques chinoises. Pékin a nié à plusieurs reprises toute ingérence au Canada et aux États-Unis.

Chong a exhorté les États-Unis et le Canada à travailler ensemble pour lutter contre l’ingérence étrangère, en particulier contre la désinformation qui cible les élus. Il a déclaré que les deux pays peuvent partager des idées sur les meilleures pratiques liées à la création d’un registre des agents étrangers, qu’Ottawa est en train d’établir et que Washington a mis en place depuis 1938.

Un haut responsable américain des droits de l’homme dénonce la campagne de « répression transnationale » menée par la Chine

L’année dernière, Merkley a présidé une Audience de la CECC sur la manière dont les États-Unis réagissaient à la répression transnationale. Depuis lors, le gouvernement américain a intensifié ses mesures pour lutter contre cette pratique, notamment en poursuivant les auteurs présumés et en lançant un groupe de travail sur la question dans le cadre d’un mécanisme de coordination du G7.

Plus tôt cette année, Merkley a présenté le projet bipartisan Loi sur la politique de répression transnationale , qui obligerait le gouvernement américain à produire davantage de rapports sur la question, exigerait une formation du personnel diplomatique et des forces de l’ordre américaines et développerait une ligne d’information plus efficace pour les victimes et les témoins. Une version présentée par le représentant Chris Smith, républicain du New Jersey et président de la CECC, siège à la Chambre.

Freedom House, une organisation de défense des droits humains basée à Washington, a documenté 854 cas physiques de répression transnationale depuis 2014, dont 253 – soit environ 30 % – menés par Pékin. Selon le groupe, la Chine a mené des campagnes dans au moins 36 pays, dont les États-Unis.

Lors de l’audience de mardi, Yana Gorokhovskaia, directrice de recherche à Freedom House, a souligné le cas de l’avocat chinois des droits de l’homme Lu Siwei, qui a été arrêté en juillet par la police laotienne alors qu’il montait à bord d’un train à destination de la Thaïlande. Lu avait récemment fui la Chine et avait l’intention de quitter la Thaïlande pour rejoindre sa famille aux États-Unis. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, il risque désormais d’être expulsé de manière imminente vers la Chine, et les groupes de défense des droits craignent que Pékin soit à l’origine de sa détention.

Gorokhovskaia a exhorté le gouvernement américain à codifier une définition de la répression transnationale, à mener une sensibilisation cohérente et culturellement sensible auprès des communautés de la diaspora et à déployer des sanctions ciblées contre les responsables chinois qui ciblent les dissidents à l’étranger.

Témoignait également Rushan Abbas, fondateur et directeur exécutif de l’organisation basée à Washington. Campagne pour les Ouïghours . Elle a parlé des efforts déployés par des acteurs soutenus par Pékin pour discréditer son plaidoyer en faveur de la détention de sa sœur en Chine.

Elle a rappelé à la commission que lors des audiences précédentes, « une salle pleine d’Ouïgours » contenait des photos de membres de leur famille portés disparus.

« Mais aujourd’hui, on n’en voit pas beaucoup », dit-elle. « Ils ont peur de participer à des événements publics comme celui-ci, conséquence directe de [transnational repression].»