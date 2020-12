« Si vous viviez constamment sous l’intimidation et les menaces, vous savez, que feriez-vous? Je pense qu’Elizabeth s’est retournée et a survécu. » Raconté Katie Couric sur Dateline en octobre 2003 lors de la première séance télé de la famille depuis qu’Elizabeth est rentrée à la maison. Chaque réseau était à la ligne pour la grande interview, et NBC l’a obtenu dans le cadre d’un accord global avec Doubleday, qui publiait le livre de Smarts. (CBS, cependant, a diffusé le premier téléfilm, L’histoire d’Elizabeth Smart, ce novembre.)

Il a ajouté: « Ce sont neuf mois que vous ne pouvez jamais imaginer se produire dans votre vie, jamais. Penser que quelqu’un viendrait dans la maison et la prendrait était juste, quelque chose que vous ne pouviez pas croire arriverait jamais.

Ni ses parents ni Elizabeth, encore timide de son 16e anniversaire, ne sont allés dans les détails sur ce qu’elle a enduré. «Je pense qu’il y a des choses différentes chez moi», dit l’adolescent, «mais je pense que je suis toujours à peu près la même personne.

Mitchell l’avait forcée à tenir un journal, bien qu’il lui dise en grande partie quoi écrire. Dans son propre spectacle de rébellion secrète, Smart prenait des notes en français exprimant ses vrais sentiments sur la situation.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’était l’une des meilleures choses à propos d’être à la maison, elle a répondu: « Euh, le simple fait d’être de retour et de ne pas avoir à être, genre, m’a dit que je suis une fille horrible, diabolique, méchante, diabolique, diabolique toutes les 10 secondes. »