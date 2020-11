En Egypte, l’affaire du meurtre au monastère copte appelle la peine de mort

Ces aveux ont été utilisés pour persuader un tribunal de prononcer des condamnations à mort. En juillet, une cour d’appel a réduit la peine d’un moine à la prison à vie, mais a confirmé la condamnation à mort d’un autre.

Condamnations à mort et exécutions en Égypte accélèrent à un rythme sans précédent cette année, dans le cadre d’une vague qui a commencé lorsque le président Abdel Fatah al-Sissi est arrivé au pouvoir en 2014. Il y a eu au moins 110 exécutions en Égypte cette année, dont 49 sur une période de 10 jours, selon des militants des droits humains en octobre. Reprieve affirme qu’il s’agit du plus grand nombre d’exécutions depuis 2007.

Le cas du père Isaiah, le moine condamné à mort, correspond à un modèle identifié par les organisations de défense des droits humains. Les condamnations à mort sont généralement obtenues sur la base d’aveux obtenus sous la torture et en l’absence d’une procédure régulière, qui sont tous deux des violations du droit international. Et la grande majorité de ces accusés, selon les avocats et les opposants à la peine de mort, sont condamnés à mort par des tribunaux militaires ou terroristes dans le cadre de procès qui ne répondent pas aux normes d’un procès équitable.

Le ministère égyptien de la Justice et le bureau du procureur n’ont pas répondu aux demandes de commentaires envoyées au centre des médias étrangers du gouvernement conformément au protocole. Le Service d’information gouvernemental n’a pas non plus répondu à deux demandes distinctes de commentaires.

L’épisode a commencé le 29 juillet 2018 au monastère Saint-Macaire du IVe siècle, à environ 90 kilomètres au nord-ouest du Caire dans le Wadi El Natrun. Aux petites heures du matin, Mgr Epiphanius, 64 ans, a été retrouvé mort à l’extérieur de sa cellule monastique, le crâne brisé avec ce que les procureurs décriraient plus tard comme un objet contondant, très probablement un tuyau métallique. Peu de gens pensaient que l’abbé avait des ennemis.

En quelques jours, les chercheurs se sont tournés vers Isaiah. Il avait eu des désaccords avec l’évêque dans les semaines précédant le meurtre, et les autorités l’ont placé en garde à vue. Le deuxième moine, le père Faltaous, était en désaccord avec la politique de l’évêque et a essayé d’établir un groupe indépendant à l’extérieur du monastère, a déclaré Azer. Cette information a incité les autorités à détenir également Faltaous.

Mais des questions ont commencé à se poser quant au fond de l’affaire. Il n’y a eu aucun témoin oculaire du meurtre, a déclaré Azer. Le rapport médico-légal a révélé que les blessures à la tête de l’évêque étaient dues à des coupures avec un couteau plutôt qu’à un objet contondant. Au tribunal, un témoin a déclaré que les travailleurs de la morgue lui avaient dit que l’arme était “un objet tranchant parce que la coupure était profonde”, selon une vidéo du témoignage visionné par le Washington Post.

Mais devant le tribunal, lorsque les avocats des moines ont soulevé cette contradiction, le médecin légiste a changé sa conclusion et a déclaré qu’une arme contondante avait effectivement été utilisée, probablement une pipe, a déclaré Azer.

Isaiah a témoigné plus tard au tribunal que les agents de sécurité égyptiens lui avaient ordonné de se déshabiller en sous-vêtements. Puis, a-t-il témoigné, ils ont utilisé un «mauvais appareil électrique» sur lui pour le forcer à «interpréter» le meurtre, qui a été filmé et présenté plus tard comme «preuve». Il a ensuite eu les yeux bandés, mis dans une cellule et donné de l’eau pendant seulement six jours, a-t-il dit.

Lorsqu’un juge l’a vu, il a ordonné à Ésaïe d’être emmené à l’hôpital. Mais Isaiah a déclaré plus tard que les agents de sécurité avaient forcé une infirmière à déclarer qu’il était médicalement apte, selon une vidéo de son témoignage vue par The Post. Isaïe a également déclaré qu’il avait été accusé par son interrogateur de relations sexuelles irrégulières et que l’évêque avait appris cela, créant ainsi un autre mobile.

“Je lui ai dit que s’il voulait m’habiller, je suis un coureur de jupons, mais je ne pourrais jamais tuer”, a déclaré Isaiah au tribunal.

Le différend entre Isaïe et l’évêque tournait autour d’allégations selon lesquelles le moine ne conduisait pas correctement des affaires commerciales au nom du monastère. Mais le différend avait été réglé six mois plus tôt, a déclaré Azer, ajoutant que “la plupart des témoins ont déclaré que le différend n’aurait pas abouti à l’assassinat de l’évêque par Isaiah”.

Un témoin clé, dont la famille d’Isaïe pensait qu’il soutiendrait sa cause, a été mystérieusement transféré dans un autre monastère, a déclaré Azer. Deux jours plus tard, il a été retrouvé mort dans sa cellule monastique, peut-être empoisonné. Il y avait aussi des détenus qui auraient pu témoigner de la torture d’Isaïe, en particulier une longue période où il s’est vu refuser l’utilisation de la salle de bain et l’utilisation de chocs électriques, a déclaré Azer. Il n’y a pas eu d’enquête sur les allégations de torture par les détenus, a déclaré Azer.

En juin, Reprieve a publié une déclaration au nom des moines déclarant que “la seule preuve contre eux est de faux” aveux “obtenus sous la torture”. Il a ajouté que “les deux hommes ont subi des procès manifestement inéquitables et il existe de sérieux doutes quant à leur culpabilité”.

Le mois suivant, un tribunal égyptien a confirmé la condamnation à mort d’Isaïe et à perpétuité pour Faltaous. L’audience a duré 15 minutes.

L’Église copte n’a pas fourni d’aide juridique. Quelques jours après le meurtre, avant qu’il ne soit officiellement inculpé, l’église a renvoyé Isaiah sans enquête interne, selon ses proches.

«Mon frère a été arrêté après que l’église l’a abandonné à un moment sensible», a déclaré Samuel Saad Tawadros, le frère d’Isaïe. Il y a de nombreux points d’interrogation. Pourquoi le sortir maintenant? “

Les militants des droits de l’homme et les proches du moine affirment que l’Église craint qu’un long processus juridique puisse révéler des secrets potentiellement embarrassants et des tensions internes qui pourraient nuire à l’image et à la crédibilité de l’Église parmi des millions de fidèles.

L’église n’a pas répondu aux demandes écrites de commentaires.

La procrastination a porté la question à l’attention des responsables des droits de l’homme de l’Union européenne et des Nations Unies. Les deux institutions suivent la cause des moines. Mais dans le climat actuel la crainte grandit que le temps d’Ésaïe arrive.