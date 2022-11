En Egypte, hôte de la COP27, un petit pas vers l’énergie verte

Karim el-Gendy, un expert de Chatham House spécialisé dans la durabilité urbaine et la politique climatique, affirme que l’Égypte n’a pas atteint son objectif d’avoir 20 % de son électricité provenant d’énergies renouvelables d’ici 2022. Le chiffre actuel est maintenant plus proche de 10 %, selon l’Agence internationale de l’énergie.

En tant qu’hôte du sommet mondial sur le climat de cette année, connu sous le nom de COP27 et actuellement en cours dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh sur la mer Rouge, l’Égypte a déclaré qu’elle ferait pression sur d’autres pays pour qu’ils mettent en œuvre les promesses climatiques faites lors des conférences précédentes. L’Égypte n’est liée par aucun plafond d’émissions de carbone, mais elle s’est engagée à atténuer et à freiner l’augmentation de ses émissions dans les principaux secteurs polluants, tels que l’électricité et les transports.

Son utilisation du gaz naturel a également aidé, permettant à l’Égypte de s’éloigner de la combustion du charbon et du pétrole, des industries beaucoup plus polluantes – mais néanmoins, le gaz reste un combustible fossile.

Le gouvernement a révélé peu de détails sur la manière dont il mettra en œuvre ou financera la vision 2035. Les investissements étrangers joueront probablement un rôle important, car les pays d’Europe se tournent vers le sud pour l’énergie solaire. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement a alloué 10 milliards de dollars de financement à plus de 150 projets à travers l’Égypte, Benban étant l’un de ses principaux succès.

L’Autorité égyptienne des énergies nouvelles et renouvelables affirme que Benban a déjà réduit la production annuelle d’émissions de gaz à effet de serre du pays. Mais il reste encore un long chemin à parcourir. En 2020, les énergies renouvelables représentaient 6 % de la consommation d’énergie de l’Égypte, selon l’US Energy Information Administration, les produits pétroliers représentant 36 % et le gaz naturel 57 %. Le charbon ne représentait que 1 %.

Le pays le plus peuplé du monde arabe ne représente que 0,6 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone. Mais il fait face à des niveaux élevés de pollution urbaine. La plupart de la population vit dans des quartiers densément peuplés le long des rives fertiles du Nil et de son delta nord. Ici, les gaz d’échappement des voitures et les transports en commun fonctionnant au diesel encombrent les rues. L’exposition des Égyptiens à la pollution de l’air est, en moyenne, 13 fois plus élevée que les directives recommandées par l’Organisation mondiale de la santé. Il était responsable de 90 559 décès prématurés en 2019, selon les statistiques recueillies par les Nations Unies.