Une veste connectée conçue par Google et Levi’s s’est avérée bénéfique pour les personnes handicapées qui ont essayé les vêtements.

La veste connectée avec la technologie tissée «Jacquard» permet aux gens de se connecter à leur smartphone et d’utiliser des gestes simples pour déclencher des fonctions depuis l’application Jacquard.

Avec cette interactivité et cette connectivité intégrées, on peut taper sur sa manche pour entendre les directions vers sa prochaine destination ou brosser son brassard pour changer la chanson en cours de lecture sur leur service de musique compatible.

Jacquard by Google est une plate-forme de technologie numérique créée pour les vêtements, chaussures et autres articles essentiels du quotidien.

Google a déclaré qu’il travaillait avec Champions Place, une résidence partagée pour jeunes adultes handicapés dans la grande région d’Atlanta aux États-Unis.

Les résidents de Champions Place ont essayé la veste Jacquard Levi’s Commuter Trucker.

«Nous avons découvert que pour les résidents de Champions Place, une veste connectée leur offrait un moyen simple et discret d’accéder à la technologie en déplacement», a écrit Leonardo Giusti, responsable du design de Google Advanced Technology and Projects (ATAP) dans un article de blog.

«Par exemple, de nombreux résidents de Champions Place comptent généralement sur des solutions d’appel d’urgence – généralement un appareil porté autour du cou qui leur permet d’appeler rapidement pour obtenir de l’aide. Ceux qui utilisent ces appareils ont imaginé comment le vêtement connecté pouvait être utilisé comme un vêtement discret et moins alternative importune tout en se fondant dans leur vie quotidienne. «

Un habitant essayant les vestes connectées Jacquard a admis: « Je ne suis pas forcément une personne de veste en jean. Je pense qu’il sera utile que je puisse avoir un bandeau qui puisse être enfilé, sous différentes manches ou vestes, comme ça ce n’est pas le cas attaché à un vêtement d’une seule pièce. «

La technologie Jacquard fonctionne pour les téléphones fonctionnant sous Android 6.0.1 ou plus récent et iOS 11 ou plus récent.

«L’amélioration des objets de tous les jours avec des fonctionnalités numériques peut conduire à des produits utiles, confortables, faciles à utiliser et élégants pour tout le monde, y compris les personnes handicapées», a déclaré Giusti.