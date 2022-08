En Écosse, un jeune de 26 ans souffre de graves brûlures alors qu’un vaporisateur explose dans sa poche

Le tabagisme est nocif pour la santé. Le tabac et la nicotine sous toutes leurs formes, en effet, sont nocifs pour notre santé. Les fumeurs réguliers ignorent les panneaux d’avertissement imprimés sur les paquets de cigarettes. Certains n’aiment pas fumer des cigarettes ordinaires et se tournent vers les cigarettes électroniques et les vapos en pensant qu’ils seraient inoffensifs. Cependant, les e-cigarettes ou vapes se sont avérées aussi nocives que les cigarettes ordinaires car la teneur en nicotine est presque égale ou parfois même supérieure dans les e-cigarettes. Mais saviez-vous que les e-cigarettes peuvent aussi être nocives d’autres manières ? Alors que la consommation de vapos est nocive, un homme a subi de graves brûlures au troisième degré après que son vapo ait explosé dans sa poche.

Un barbier de l’Ayrshire nommé Blayre Turnbull a subi de brutales brûlures à la jambe lorsque son vaporisateur a explosé dans sa poche dans un pub très fréquenté en Écosse. L’homme de 26 ans a été transporté d’urgence à l’hôpital Crosshouse après l’accident. L’accident anormal a eu lieu le dimanche 7 août, alors qu’il était sorti avec son père au Wheatsheaf Inn à Kilmarnock.

Blayre a dû abandonner son pantalon lorsqu’il s’est soudainement enflammé à cause de l’explosion du vapo. L’appareil a tellement explosé qu’il a écaillé les muscles de sa jambe. Selon le Daily Record, Blayre a déclaré à Ayrshire Live que sa vape « vient de brûler en flammes », après quoi il a reçu des brûlures à la jambe. Il a en outre expliqué que les brûlures étaient si graves qu’elles ont traversé ses tendons.

Les médecins ont dû utiliser la peau de l’autre cuisse comme greffe de peau pour soigner ses blessures. Il avait même des cloques sur tous les doigts et la paume, sauf son majeur. Blayre s’est souvenu d’éteindre l’appareil avant d’entrer dans la salle. Il pense que la batterie a explosé, ce qui a provoqué l’accident anormal.

Blayre vit avec sa fiancée à Auchinleck et a acheté la vape au géant en ligne VPZ en septembre 2020 avec des piles rechargeables. Le barbier a été transféré de l’hôpital Crosshouse à une unité spécialisée dans les grands brûlés de l’infirmerie royale de Glasgow. Les médecins l’ont informé que les brûlures de vape étaient l’une des plus graves qu’ils aient vues.

