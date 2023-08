"En échouant...": Tongue In Cheek d'une ex-star face à l'appel de Tilak pour la Coupe d'Asie

L’inclusion de Tilak Varma dans l’équipe indienne de la Coupe d’Asie 2023 était la preuve que si l’on a du potentiel, atteindre de grands sommets dans son domaine est toujours possible. Le frappeur gaucher a montré du potentiel dans la série T20I contre les Antilles dans l’ordre du milieu et il a été justement récompensé. Dans une formation pleine de départs droitiers, Varma offre de la variété bien qu’il manque d’expérience. L’ancien joueur indien Sanjay Manjrekar a salué l’inclusion de Varma et a fait une remarque ironique. « Oui, parce qu’il est en pleine forme. Regardez sa carrière nationale, il a les chiffres pour mériter un appel pour l’Inde. Et aussi, ironique, il se prépare également pour 50 overs cricket en échouant lors de ses deux derniers matchs au format T20.

« Donc, il se prépare pour le cricket à plus de 50 ans. Il est difficile de trouver une faiblesse en lui, dans le cricket à balle blanche. Et comme je l’ai déjà mentionné, ayons un impact, des joueurs de qualité aux numéros quatre, cinq et six Il y a une énorme ruée vers les places numéro un, deux et trois, dans le cricket indien, ayons ces quatre, cinq, six frappeurs là-bas », a déclaré Manjrekar sur Star Sports.

Manjrekar a été très impressionné par la clarté de la sélection de l’équipe et par la raison derrière chaque décision prise lors de la conférence de presse. Il a déclaré : « La conférence de presse a été un début très impressionnant pour Ajit Agarkar en tant que président des sélectionneurs. Ce que j’ai aimé, c’est à la fois Rohit et Ajit accordent beaucoup de respect aux personnes qui posent les questions. Il y a eu beaucoup de conversations ouvertes, personne n’a eu peur d’essayer de révéler quelque chose qu’il ne devrait pas.

« La réponse à propos de KL Rahul était importante. Un problème est apparu avec la blessure dont il s’est remis, et c’est pourquoi ils avaient un gardien supplémentaire. Maintenant, ce genre de partage détaillé d’informations est ce dont nous avons besoin, et j’espère qu’ils resteront francs. Belle articulation de toutes les décisions qui ont été prises. Et quand vous regardez l’équipe, je pense que c’est l’équipe de la Coupe du monde que vous regardez. Deux joueurs seront supprimés. Il y a une chance que l’un des spinners soit supprimé et un gardien supplémentaire ou peut-être un lanceur rapide. Mais c’est plus ou moins l’équipe de la Coupe du monde que nous envisageons, à l’exception de deux joueurs qu’ils devraient laisser de côté.