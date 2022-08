En écho au Concorde, l’Américain rachète des avions supersoniques à la startup aéronautique Boom

American Airlines a annoncé mardi qu’elle achèterait une flotte de 20 avions à Boom Supersonic, une start-up construisant des avions capables de voyager plus vite que la vitesse du son. La commande est intervenue après que United Airlines a annoncé l’année dernière qu’elle achèterait 15 des avions Overture de la compagnie. Les vols de passagers ne sont pas attendus avant la fin de la décennie, mais si tout se passe comme prévu, le vol supersonique commercial pourrait revenir pour la première fois depuis l’âge du Concorde.

Boom dit que ses avions sont conçus pour aller à des vitesses deux fois plus rapides qu’un vol typique. Ce serait assez rapide pour amener quelqu’un de Newark à Londres en seulement trois heures et demie, et de Los Angeles à Honolulu en seulement trois heures. Le premier de ces vols est prévu pour 2026 et la compagnie prévoit de commencer à transporter des passagers d’ici 2029. Si tout se passe bien, United a la possibilité d’acheter au moins 35 avions supplémentaires à la startup ; American a la possibilité d’en acheter 40 autres.

Mais il y a une autre tournure. Boom souhaite également rendre ces vols respectueux de l’environnement, en promettant que ces avions seront “zéro carbone net dès le premier jour” et s’appuieront entièrement sur du carburant d’aviation durable, qui est réutilisé à partir de déchets ou de sources organiques.

Les accords de Boom avec United et American surviennent alors que les coûts environnementaux élevés du vol font l’objet d’un examen de plus en plus minutieux. Le mouvement visant à réglementer plus strictement les émissions des avions est désormais mondial et les compagnies aériennes ont de plus en plus annoncé des plans pour réduire leur impact sur l’environnement. Des militants comme Greta Thunberg ont poussé l’idée que les gens devraient abandonner complètement l’avion. Et l’industrie du transport aérien est actuellement submergée par une augmentation des voyages d’été, des annulations et des retards de vols.

“Investir dans l’opération d’aujourd’hui devrait être le seul objectif de la direction”, a déclaré Dennis Tajer, porte-parole du syndicat des pilotes américains, à l’Associated Press. “S’il n’y a aucun changement dans la façon dont la direction planifie cette compagnie aérienne et ses pilotes, ce ne seront que des annulations supersoniques.”

L’idée du vol supersonique est séduisante car il est extrêmement rapide et permettrait de gagner des heures sur les vols transocéaniques. Cela ne veut pas dire que ce serait plutôt cool de voyager plus vite que la vitesse du son.

Mais comme le Concorde, le premier et le dernier avion commercial supersonique au monde, l’a montré il y a des années, la perspective d’un vol supersonique respectueux de l’environnement n’est pas seulement un objectif très ambitieux (et potentiellement impossible). C’est aussi un problème qui comporte son propre ensemble de défis, des obstacles réglementaires à la résolution de la pollution sonore. Rendre le vol supersonique économiquement réalisable au milieu des préoccupations concernant le changement climatique est un exploit difficile. Certains experts disent que l’idée d’un vol supersonique vert est presque contradictoire. Le Concorde, notent-ils, était assez terrible en termes d’émissions.

“L’un des gros problèmes avec le Concorde était qu’il était considéré comme très mauvais pour l’environnement”, a déclaré Janet Bednarek, professeur à l’Université de Dayton qui étudie l’histoire de l’aviation, à Recode l’année dernière. “Il a brûlé beaucoup de carburant, mais il a également pollué les niveaux supérieurs de l’atmosphère.”

L’histoire des avions de passagers supersoniques remonte en fait à des décennies. Exploité par British Airways et Air France, le Concorde était capable de voler un peu plus de deux fois la vitesse du son : Mach 2,01. Le jet a aidé Phil Collins à donner des concerts à Londres et à Philadelphie (via New York) dans la même journée. Mais malgré sa vitesse impressionnante, le Concorde avait de gros problèmes. Le vol supersonique nécessite une énorme quantité de carburéacteur et les moteurs sont notoirement bruyants à l’intérieur de la cabine. Les vols aussi historiquement extrêmement chers : Un billet aller-retour sur le Concorde car le vol de trois heures et demie entre New York et Londres pourrait coûter environ 10 000 dollars. Après un crash en 2000 qui a fait plus de 100 morts et des problèmes économiques de plus en plus insurmontables, le dernier vol commercial du Concorde a eu lieu en 2003.

Ces dernières années, un grand nombre de startups ont travaillé pour que le vol supersonique se reproduise. Au premier plan se trouve Boom, qui dispose déjà d’un financement d’au moins 270 millions de dollars, d’un accord avec l’Air Force, d’un prototype d’avion et de plans pour une usine de fabrication en Caroline du Nord. Hermeus et Virgin Galactic, basés à Atlanta, développent leurs propres conceptions pour un jet supersonique. En 2021, cependant, l’une des principales entreprises essayant de construire des avions supersoniques, Aerion Supersonic, a annoncé qu’elle fermerait ses portes, invoquant une économie “extrêmement difficile” qui retarderait la production de son premier jet.

Il y a aussi de plus en plus de travail sur la résolution du bang sonique, le son surprenant que produisent les avions supersoniques lorsqu’ils franchissent le mur du son. La NASA travaille avec Lockheed Martin sur un avion de recherche supersonique, et l’agence a déclaré à Vox en 2016 qu’un “avion supersonique silencieux” pourrait être possible, résolvant potentiellement un obstacle majeur pour ces vols à grande vitesse. La Federal Aviation Administration (FAA) a annoncé en janvier 2021 les règles finales pour les essais d’avions supersoniques, créant un cadre permettant à ces startups d’aller de l’avant avec les essais en vol.

Pour réduire l’impact environnemental, les avions Boom utiliseront des carburants d’aviation durables ; United aurait investi dans du carburant fabriqué à partir de «matières premières cellulosiques» et de «déchets solides municipaux». Mais l’offre limitée de cela pourrait être mieux utilisée sur d’autres avions. La recherche suggère que les avions supersoniques nécessiteraient plusieurs fois plus de carburant par passager qu’un voyage en avion typique, selon Dan Rutherford, directeur du programme d’aviation du Conseil international sur les transports propres.

“American veut vous faire croire qu’il va réserver des carburants très chers pour des avions super inefficaces”, a déclaré Rutherford à Recode. “Plus probablement, ils brûleront simplement le combustible fossile le moins cher qu’ils pourront obtenir.”

Un porte-parole de Boom avait précédemment déclaré à Recode qu’il travaillait avec United pour éviter d’avoir un impact négatif sur l’approvisionnement en carburéacteur durable disponible pour d’autres avions.

Il y a d’autres défis à relever qui rendent douteux les objectifs de Boom, d’American et de United. D’une part, il n’est pas clair combien de passagers supplémentaires seraient prêts à payer juste pour gagner quelques heures. Bien que les entreprises n’aient pas précisé combien coûteraient éventuellement les billets sur ses jets supersoniques, ils seraient probablement plus chers qu’un siège économique typique (le PDG de Delta a exprimé son scepticisme quant à la capacité de ces avions à “générer un rendement fiable”). Il y a aussi le défi du boom sonique et la perspective de la pollution sonore autour des aéroports. Et puis il y a le fait que Boom travaille toujours sur son moteur, bien qu’il collabore avec Rolls-Royce sur un design.

D’autres sont plus optimistes, affirmant que des améliorations technologiques qui n’existaient pas à l’époque du Concorde pourraient faire du vol supersonique un succès, malgré les échecs des décennies précédentes.

“Le supersonique pourrait connecter les grandes villes comme jamais auparavant, étendre considérablement les réseaux commerciaux mondiaux, stimuler la compétitivité américaine et animer une industrie qui stagne depuis des décennies”, a écrit le comité de rédaction de Bloomberg en mars 2021. masses n’est pas invraisemblable.

L’impact sur l’environnement, a ajouté le comité de rédaction, doit être étudié, et les vols supersoniques doivent respecter les règles internationales sur les compensations de carbone – qui sont controversées, comme l’a expliqué Umair Irfan de Vox.

Selon Bednarek, l’historien de la compagnie aérienne, l’avenir du vol doit être axé sur l’efficacité énergétique et moins dommageable pour l’environnement, et non sur la vitesse ou la taille.

“S’ils le font – que Dieu les bénisse – ils ont vraiment accompli quelque chose”, a déclaré Bednarek. “Cela va s’avérer beaucoup plus difficile que certaines des publicités de célébration qui sortent en ce moment ne semblent le suggérer.”

Mise à jour, 17 août 2022, 12h45 : Cet article a été initialement publié le 3 juin 2021 et a été mis à jour pour noter le dernier contrat d’American Airlines avec Boom Supersonic.