En disgrâce, Harry Maguire loue en profondeur la force de Manchester United

Harry Maguire a félicité Manchester United (s’ouvre dans un nouvel onglet)la profondeur de l’équipe, ayant perdu sa place de titulaire dans le 11 de départ d’Erik ten Hag.

Bien qu’il soit capitaine de club, le défenseur central anglais n’a commencé que quatre matchs de Premier League cette saison – Ten Hag préférant même Luke Shaw au milieu des quatre derniers ces derniers temps.

Mais Maguire – qui a fait son premier départ en championnat depuis octobre lors de la victoire 3-0 de United contre Bournemouth (s’ouvre dans un nouvel onglet) plus tôt ce mois-ci – ne s’apitoie pas sur lui-même, soulignant plutôt l’importance de la “concurrence pour les places” sur tout le terrain. Avant le grand voyage de dimanche à Arsenal (s’ouvre dans un nouvel onglet)le joueur de 29 ans m’a dit (s’ouvre dans un nouvel onglet):

“Je pense [substitutes] tout au long de notre saison ont été très importants : ils ont marqué des buts cruciaux ; les joueurs sont arrivés et ont eu un grand impact dans le jeu – nous savons donc que c’est un match d’équipe.

“Évidemment, tout le monde veut commencer et tout le monde est déçu quand ils ne commencent pas les matchs, mais c’est comme ça parce que nous sommes tous des footballeurs, nous sommes tous compétitifs, nous voulons jouer au football.

“Mais nous devons également être prêts lorsque nous sommes appelés. Je pense que notre liste de matches d’ici à la fin de la saison est implacable – pas beaucoup de pause, pas beaucoup de repos entre les matchs – donc je suis sûr que frais les jambes seront utilisées. Et je pense que si vous voulez être une équipe performante, il est si important d’avoir de la compétition pour les places à chaque poste – et je pense que nous avons cela dans cette équipe maintenant.

Maguire a été lié à un départ de United lors de la fenêtre de transfert de janvier – avec Newcastle (s’ouvre dans un nouvel onglet) et West Ham (s’ouvre dans un nouvel onglet) les deux rumeurs d’intérêt – mais il semble assez content à Old Trafford malgré son manque relatif de temps de jeu.

Et avec les hommes de Ten Hag qui se battent toujours sur quatre fronts (la Premier League plus les deux coupes nationales et la Ligue Europa), le skipper devrait encore voir sa juste part d’action cette saison.