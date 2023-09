En direct : Volkswagen réduit la production de véhicules électriques en Allemagne alors que la demande s’effondre

Les meilleures histoires du jour

11h30 du matin

Volkswagen réduit considérablement la production de véhicules électriques en Allemagne alors que la demande s’effondre

La production des modèles ID.4, ID.5, Audi Q4 e-tron et Audi Q4 Sportback e-tron sera rappelée dans la principale usine de véhicules électriques du constructeur automobile allemand à Zwickau jusqu’au 16 octobre, et la production de l’ID.3 sera cesser pendant les deux premières semaines d’octobre.

Les discussions avec le comité d’entreprise de Zwickau sur les prochaines étapes de la production sont en cours, a indiqué le porte-parole.

VW a annoncé plus tôt qu’il licenciait 269 travailleurs temporaires dont les contrats d’un an expirent bientôt. Les commandes des entreprises, qui représentaient environ 70 pour cent des véhicules électriques de marque VW fabriqués à Zwickau, ont chuté depuis l’expiration ce mois-ci des subventions allemandes aux entreprises possédant des flottes de voitures électriques.

Bloomberg

10h50

Les hausses de taux de la Banque du Canada sont terminées, mais ne vous attendez pas à des réductions de sitôt (économistes)

Photo de Gavin John/Bloomberg

La Banque du Canada maintiendra son taux d’intérêt directeur près du niveau actuel de 5 pour cent jusqu’au moins jusqu’au troisième trimestre de 2024, disent les économistes, alors que la croissance s’accélère pour terminer cette année.

Le gouverneur Tiff Macklem et ses décideurs politiques ont terminé leurs randonnées, selon la réponse médiane d’une enquête Bloomberg auprès des économistes. Mais la banque centrale ne réduira ses taux d’intérêt qu’une seule fois au cours du premier semestre de l’année prochaine, selon l’enquête, et le taux directeur restera toujours à 3,5 % début 2025.

C’est un changement par rapport aux enquêtes précédentes dans lesquelles les économistes voyaient la Banque du Canada réduire ses taux plus rapidement. Les attentes concernant les rendements des obligations à long terme ont également changé : les obligations à 30 ans devraient désormais rester au-dessus de 3 % jusqu’au début de 2025.

L’économie canadienne a considérablement ralenti, mais les économistes prévoient désormais une croissance de 0,3 pour cent au quatrième trimestre, une amélioration par rapport à la dernière enquête où ils prévoyaient une croissance nulle.

Bloomberg

10h30

Les conducteurs de l’Alberta paient beaucoup d’argent pour leur assurance automobile grâce aux frais juridiques élevés, selon le BAC

Photo de Gavin Young/Postmedia

Les frais juridiques et les poursuites judiciaires font grimper le prix des assurance automobile en Alberta selon un nouveau rapport commandé par le Bureau d’assurance du Canada (BAC).

Le rapport de la société de conseil MNP indique que les frais juridiques représentent environ 20 pour cent des primes d’assurance automobile que paient les conducteurs en Alberta, ce qui équivaut à environ 200 $ par police par an. Les frais juridiques constituent un fardeau croissant, indique le rapport, et ont augmenté de 31 % depuis 2018, avec 1,2 milliard de dollars de primes des conducteurs destinés à couvrir ces frais entre 2018 et 2022.

Le rapport indique également que les frais accordés pour les frais juridiques dépassent de loin les règlements en espèces pour la douleur et la souffrance une fois qu’une réclamation est plaidée. Environ 38 pour cent du montant d’un règlement est destiné aux frais juridiques, indique le rapport, tandis qu’une moyenne de 15 pour cent va aux demandeurs pour douleur et souffrance.

« Les primes d’assurance automobile devraient aider les blessés à se rétablir à la suite d’une collision, et non remplir les poches des avocats spécialisés en dommages corporels », a déclaré Aaron Sutherland, vice-président Pacifique et Ouest chez IBC.

L’association d’assurance préconise une réforme du régime d’assurance automobile de l’Alberta et soutient que « l’approche universelle » de la province coûte trop cher aux conducteurs.

« L’Alberta n’a pas besoin d’adopter un modèle sans égard à la responsabilité comme dans d’autres pays — où les conducteurs perdent le droit de poursuivre — pour faire face aux frais juridiques auxquels notre système d’assurance automobile est confronté », a déclaré Sutherland. « Mais quelque chose doit être fait pour atténuer l’impact de ces frais juridiques sur les primes payées par les conducteurs. »

Poste financier

9h30 du matin

Les marchés boursiers s’effondrent à l’ouverture

Photo de Spencer Platt/Getty Images

Les marchés boursiers nord-américains ont chuté tôt le matin, alors que les traders évaluaient la possibilité d’une fermeture du gouvernement américain et digéraient la nouvelle selon laquelle les taux d’intérêt resteraient probablement élevés pendant une longue période.

Au Canada, l’indice composé S&P/TSX recule de 95,39 points à 19 705,22 à 9h30

Aux États-Unis, le S&P 500 a chuté de 28 348 points à 4 308,96, le Dow Jones a baissé de 191,14 points à 33 815,74 et le Nasdaq a baissé de 92,63 points à 13 178,69.

9h15

Préparez-vous à des taux d’intérêt de 7% et à une stagflation, prévient Jamie Dimon

Photo de Michel Euler/Pool/AFP via Getty Images

Les marchés prédisent peut-être la fin du cycle de resserrement de la Réserve fédérale américaine, mais Jamie Dimon continue de dire à ses clients de se préparer au pire scénario où les taux d’intérêt de référence atteindraient 7 pour cent et une stagflation.

« Nous exhortons nos clients à se préparer à ce genre de stress », a déclaré le directeur général de JPMorgan Chase & Co. dans une interview au Times of India, affirmant qu’un atterrissage brutal reste un risque pour l’économie américaine.

Ses commentaires contrastent avec le consensus après des hausses de 5,25 points de pourcentage qui ont porté le taux de référence à 5,5 pour cent – ​​le niveau le plus élevé depuis 22 ans. Les décideurs américains ont signalé que les taux devront rester élevés plus longtemps pour contenir l’inflation, même si les marchés monétaires anticipent des réductions à partir de l’année prochaine.

« S’ils doivent avoir des volumes plus faibles et des taux plus élevés, il y aura des tensions dans le système », a déclaré Dimon lors de sa visite à Mumbai pour un sommet des investisseurs de JPMorgan. « Warren Buffett dit qu’il faut découvrir qui nage nu lorsque la marée descend. Ce sera la marée descendante.

Dimon, qui a déclaré que les taux pourraient devoir augmenter davantage pour lutter contre l’inflation, a ajouté que la différence entre 5 et 7 pour cent serait plus douloureuse pour l’économie que ne l’était un passage de 3 à 5 pour cent.

Bloomberg

8h45

Unifor entame aujourd’hui les négociations contractuelles avec GM

Photo de Chris Young/La Presse Canadienne

Les négociations contractuelles entre Unifor et General Motors Canada commencent aujourd’hui.

Les négociations concernent environ 4 300 travailleurs de l’usine de groupes motopropulseurs de St. Catharines du constructeur automobile, du complexe d’assemblage d’Oshawa et du centre de distribution de pièces de Woodstock.

Unifor a annoncé lundi que GM serait la prochaine entreprise cible dans ses négociations avec les constructeurs automobiles américains.

Les pourparlers surviennent après que les travailleurs représentés par le syndicat de Ford Motor Co. du Canada ont voté ce week-end pour approuver un nouveau contrat qu’Unifor prévoit d’utiliser comme modèle d’accord dans ses pourparlers avec GM et Stellantis.

L’accord avec Ford comprenait des augmentations de salaire, des améliorations des pensions et des avantages sociaux, ainsi que des mesures spéciales de transition vers les véhicules électriques pour les travailleurs de l’usine d’assemblage Ford d’Oakville, en Ontario.

Il a également ajouté deux nouveaux congés payés.

La Presse Canadienne

7h45

Le COVID-19 affecte à nouveau le transport aérien, cette fois au Royaume-Uni

Photo de Jason Alden/Bloomberg

L’aéroport de Gatwick au Royaume-Uni, le deuxième plus fréquenté de Londres, limite ses vols cette semaine, en partie à cause d’une épidémie de COVID-19 au sein du contrôle du trafic aérien.

Dans un communiqué lundi soir, l’aéroport a déclaré qu’une limite quotidienne de 800 vols, affectant à la fois les départs et les arrivées, avait été imposée jusqu’à dimanche.

Gatwick a déclaré qu’environ 30 pour cent du personnel de la division du contrôle du trafic aérien était en arrêt maladie pour diverses raisons, notamment le COVID-19. Gatwick a d’abord subi des perturbations majeures au cours du week-end en raison de l’augmentation des congés de maladie.

Il a déclaré que le plafond quotidien éviterait les annulations et les retards de dernière minute pour les passagers pendant que les Services nationaux du trafic aérien, ou NATS, revenaient à la normale.

« Cela a été une décision difficile, mais les mesures que nous avons prises aujourd’hui signifient que nos compagnies aériennes peuvent proposer des programmes de vols fiables, ce qui donne aux passagers plus de certitude qu’ils ne seront pas confrontés à des annulations de dernière minute », a déclaré Stewart Wingate, directeur général de Londres Gatwick. une déclaration.

Le plus grand nombre d’annulations aura lieu le vendredi 29 septembre, avec 33 départs concernés.

La Presse Associée, Bloomberg

7h30

Aucun nouveau projet pétrolier et gazier n’est nécessaire alors que la demande de combustibles fossiles est sur le point d’atteindre son apogée, selon l’AIE

Photo de Jason Franson/La Presse Canadienne

Même si aucune nouvelle politique climatique du gouvernement n’est introduite avant 2030, la demande mondiale de combustibles fossiles atteindra quand même son pic avant la fin de la décennie, selon un nouveau rapport de l’Agence internationale de l’énergie.

Le rapport publié le 26 septembre indique que le déploiement mondial de technologies clés telles que les énergies renouvelables, les véhicules électriques et les pompes à chaleur se produit si rapidement que la demande de charbon, de pétrole et de gaz naturel devrait culminer au cours des 10 prochaines années.

« Si le monde parvient à réduire la demande de combustibles fossiles assez rapidement pour atteindre zéro émission nette d’ici 2050, les nouveaux projets seraient confrontés à des risques commerciaux majeurs », a déclaré l’AIE.

Néanmoins, les auteurs du rapport ont souligné que, même si la transition est en cours, il reste encore beaucoup à faire pour maintenir le réchauffement climatique à l’objectif de 1,5 degré Celsius convenu par la communauté internationale lors du sommet sur le climat de 2015 à Paris.

Même si l’objectif de 1,5°C est encore réalisable, selon l’AIE, les chemins disponibles pour y parvenir se rétrécissent. Les émissions mondiales de dioxyde de carbone du secteur énergétique ont atteint un niveau record de 37 milliards de tonnes en 2022.

Le monde devrait investir un montant record de 1 800 milliards de dollars dans les énergies propres en 2023, mais l’AIE estime que ce montant devra grimper à 4 500 milliards de dollars d’ici le début des années 2030 pour atteindre zéro émission nette d’ici 2050.

« Le secteur de l’énergie évolue plus rapidement que beaucoup ne le pensent, mais il reste encore beaucoup à faire et le temps presse », indique le rapport.

La Presse Canadienne

Bourses : avant la cloche d’ouverture

Les contrats à terme sur actions américaines ont chuté mardi matin, tandis que les actions européennes ont reculé pour une quatrième journée.

La menace d’une politique restrictive annule certains des plus gros gains du marché cette année dans les valeurs technologiques de haut vol. Ces sociétés de croissance sont appréciées pour leurs perspectives à long terme, mais sont moins attrayantes lorsque les bénéfices futurs sont actualisés à des taux plus élevés. Cela se reflète dans l’augmentation des positions courtes par rapport à l’indice Nasdaq 100, à forte composante technologique.

« Avec une croissance faible mais positive qui maintient la récession à distance des deux côtés de l’Atlantique, les banques centrales ne seront pas en mesure d’assouplir les conditions financières d’ici la fin de l’année », a déclaré Nadège Dufossé, responsable mondiale des fonds multi-actifs chez Candriam. « Les surprises positives étant désormais largement intégrées dans les cours, il semble y avoir peu de marge pour une nouvelle appréciation des marchés actions, ce qui suggère une certaine prudence à l’égard des actifs risqués. »

Le positionnement sur le Nasdaq 100 est désormais unilatéralement net, à 8,1 milliards de dollars, toutes les positions longues étant débouclées, selon les stratèges de Citigroup Inc.

Au Canada, l’indice composite S&P/TSX a clôturé en territoire positif lundi.

Bloomberg

Que regarder aujourd’hui

Peter Routledgesurintendant des institutions financières, prononcera un discours lors du sommet du Global Risk Institute, à Toronto, à 11 h 20. Le discours portera sur la « sauvegarde de l’intégrité et de la sécurité du système financier ».

Le Club Canadien organise un événement avec Evan Siddalldirecteur général d’Alberta Investment Management Corp. (AIMCo), à l’hôtel Fairmont Royal York de Toronto, à partir de 11 h 45

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, sera à Ottawa les 25 et 26 septembre pour rencontrer le premier ministre Justin Trudeau ainsi que d’autres ministres fédéraux de premier plan pour discuter opportunités dans le secteur des énergies propresle soutien aux besoins en infrastructures critiques et le soutien national pour répondre aux urgences.

Costco Grossiste Inc.l’un des cinq plus grands épiciers du Canada, publiera son rapport sur les résultats.

Reportages supplémentaires de La Presse Canadienne, Associated Press et Bloomberg

Ajoutez notre site Web à vos favoris et soutenez notre journalisme : Ne manquez pas l’actualité économique que vous devez connaître : ajoutez Financialpost.com à vos favoris et inscrivez-vous à nos newsletters ici.