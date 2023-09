En direct : Unifor remporte les augmentations de salaire les plus élevées jamais vues avec un constructeur automobile dans le cadre d’un accord avec Ford

Les meilleures histoires du jour

13h20

Photo de JIM WATSON/AFP via Getty Images

Que se passe-t-il si le gouvernement américain ferme ses portes

Des files d’attente plus longues dans les aéroports, des parcs nationaux fermés et des données économiques retardées : tels sont quelques-uns des impacts potentiels d’une fermeture imminente du gouvernement aux États-Unis.

Les luttes intestines entre les Républicains de la Chambre des représentants poussent le gouvernement au bord d’une fermeture potentiellement prolongée ce week-end. Sauf avancée décisive, le financement fédéral expirera le 30 septembre à minuit.

De nombreux employés fédéraux seront probablement mis au chômage technique, mais certains seront considérés comme « essentiels » et travailleront sans salaire jusqu’à la fin de la fermeture. Le dernier arrêt majeur en 2018-2019 a duré 35 jours.

Le Bureau de la gestion et du budget a rassemblé des plans d’urgence des agences qui décrivent ce qui se passe en cas de fermeture.

Voici quelques services qui seraient concernés :

Indicateurs économiques du travail comme le rapport mensuel sur l’emploi du Bureau of Labor Statistics, pourrait être retardé.

comme le rapport mensuel sur l’emploi du Bureau of Labor Statistics, pourrait être retardé. Le Service fédéral de médiation et de conciliation chargé de promouvoir la coopération entre les travailleurs et la direction, devrait réduire ses effectifs en raison d’une grève des Travailleurs unis de l’automobile.

chargé de promouvoir la coopération entre les travailleurs et la direction, devrait réduire ses effectifs en raison d’une grève des Travailleurs unis de l’automobile. Réserve fédérale l’activité ne serait pas affectée, ce qui signifie que la banque centrale pourrait encore augmenter les taux d’intérêt lors de sa prochaine réunion le 1er novembre.

l’activité ne serait pas affectée, ce qui signifie que la banque centrale pourrait encore augmenter les taux d’intérêt lors de sa prochaine réunion le 1er novembre. Le Commission des valeurs mobilières et des changes n’examinerait ni n’approuverait les inscriptions des conseillers en investissement, des courtiers, des agents de transfert, des agences de notation, des sociétés d’investissement et des conseillers municipaux.

n’examinerait ni n’approuverait les inscriptions des conseillers en investissement, des courtiers, des agents de transfert, des agences de notation, des sociétés d’investissement et des conseillers municipaux. Les voyageurs pourraient être confrontés à des retards, car les contrôleurs aériens et les agents de la Transportation Security Administration travaillant sans salaire pourraient entraîner des taux de non-présentation plus élevés, comme cela s’est produit en 2019.

Amtrak continuerait à transporter des passagers.

Les passeports et les visas seraient toujours délivrés dans les bureaux consulaires du monde entier, à condition « qu’il y ait des frais suffisants pour soutenir les opérations ».

La plupart des parcs nationaux seraient probablement fermés, refoulant les visiteurs et paralysant les entreprises d’une économie de 800 milliards de dollars américains en matière de loisirs de plein air.

Des musées, dont le Smithsonian et la National Gallery of Art, pourraient fermer leurs portes en cas de fermeture prolongée.

Les cimetières, monuments et centres de visiteurs du monde entier hébergés par l’American Battle Monuments Commission fermeraient également leurs portes.

Bloomberg

12h

Marchés de midi : le TSX en hausse, les actions américaines mitigées

La vigueur des valeurs énergétiques a aidé le principal indice boursier canadien à progresser en début d’après-midi, tandis que les marchés boursiers américains étaient mitigés.

L’indice composé S&P/TSX était en hausse de 26,10 points à 19 806,07 à midi.

A New York, la moyenne industrielle du Dow Jones a baissé de 17 points à 33 946,84. L’indice S&P 500 a augmenté de 8,92 points à 4 328,98, tandis que l’indice composite Nasdaq a augmenté de 35,44 points à 13 247,25.

10h30

Les écrivains hollywoodiens parviennent à un accord pour mettre fin à une grève de 5 mois

Photo de Robyn Beck/AFP via Getty Images

Les scénaristes hollywoodiens en grève ont conclu un nouvel accord de travail provisoire avec des studios tels que Walt Disney Co. et Netflix Inc., réglant ainsi l’un des deux débrayages qui ont entraîné l’arrêt de la production cinématographique et télévisuelle.

La Writers Guild of America, qui représente plus de 11 500 scénaristes d’Hollywood, a annoncé dimanche avoir conclu un accord avec l’Alliance of Motion Picture & Television Producers, le groupe de négociation des studios. L’accord, s’il est approuvé par les membres de la guilde, mettra fin à une grève qui a débuté le 2 mai.

L’accord provisoire de trois ans reste soumis à l’achèvement des clauses contractuelles et des recommandations du conseil et du conseil d’administration du syndicat, qui pourraient intervenir dès mardi. Les membres voteraient ensuite, même si les dirigeants syndicaux pourraient leur donner la permission de retourner au travail avant le décompte final.

« Nous pouvons dire, avec une grande fierté, que cet accord est exceptionnel – avec des gains et des protections significatifs pour les écrivains de tous les secteurs de leurs membres », a déclaré la guilde dans un communiqué.

Les détails de l’accord ne seront pas annoncés avant quelques jours, mais des sources proches du dossier ont déclaré plus tôt que les écrivains avaient obtenu des concessions sur des points clés, notamment des salaires plus élevés. Ils semblent également être parvenus à un accord sur l’utilisation de l’intelligence artificielle, dont les auteurs craignaient qu’elle puisse détruire des emplois.

La Screen Actors Guild reste en grève sans accord pour l’instant.

Bloomberg

9h30 du matin

Les marchés boursiers d’Amérique du Nord sont ouverts : TSX et Wall Street en baisse

Photo de Spencer Platt/Getty Images

Les marchés boursiers aux États-Unis et au Canada ont ouvert dans le rouge ce matin, prolongeant ainsi la déroute de la semaine dernière.

Au Canada, l’indice composite S&P/TSX a perdu 82,96 points, à 19 697,01 en début de séance.

A Wall Street, le S&P 500 a chuté de 13,89 points à 4.306,17, le Dow Jones a baissé de 77,32 points à 33.886,52 et le Nasdaq a reculé de 58,71 points à 13.153,10.

9 heures du matin

Air Canada achète 18 Boeing 787-10 Dreamliner

Photo par Adrian Wyld/La Presse Canadienne

Air Canada annonce avoir passé une commande ferme de 18 Boeing 787-10 Dreamliner qui seront utilisés pour remplacer des gros-porteurs plus anciens et moins efficaces dans sa flotte.

L’accord comprend également des options pour 12 Boeing 787-10 supplémentaires.

La compagnie aérienne dit qu’elle prévoit de commencer à recevoir les nouveaux avions au quatrième trimestre 2025, la livraison du dernier étant prévue pour le premier trimestre 2027.

La commande annoncée aujourd’hui remplace un accord antérieur portant sur deux avions cargo Boeing 777.

Air Canada affirme que le 787-10 est le plus grand modèle de la famille Dreamliner et peut transporter plus de 330 passagers selon la configuration des sièges.

Il dispose également d’un volume de chargement de 175 mètres cubes.

La Presse Canadienne

8h30

Les risques de récession continuent de croître, prévient David Rosenberg

Photo de Peter J. Thompson/Financial Post

David Rosenberg, économiste et fondateur de Rosenberg Research & Associates Inc., affirme que les données sur les ventes au détail publiées vendredi par Statistique Canada fournissent encore plus de preuves que nous nous dirigeons vers une récession.

Voici ce qu’il avait à dire dans le bulletin d’information Breakfast with Dave de ce matin :

« Les ventes au détail au Canada ont été faibles (0,3 pour cent) en juillet par rapport au consensus (0,4 pour cent), mais c’était uniquement de l’inflation (et plus encore). Ajustés des prix, les volumes des ventes au détail ont chuté de 0,1 pour cent, en baisse au cours de chacun des trois derniers mois et au cours de cinq des six derniers mois – au cours desquels ils ont fléchi à un taux annuel de 3,1 pour cent. L’intégration pour les ventes au détail réelles du troisième trimestre est de moins 1,2 pour cent en taux annuel, mais nous savons que l’estimation de Statistique Canada pour les ventes nominales d’août montre moins 0,3 pour cent au même moment où l’indice des prix à la consommation a bondi de 0,6 pour cent, donc Lorsque nous prenons cela en compte, cette « intégration » est plus proche d’un taux annuel de moins 3 pour cent. N’oubliez pas que le produit intérieur brut réel au deuxième trimestre était de moins 0,2 % en rythme annuel, nous nous dirigeons donc vers une récession, mes amis. La Banque du Canada s’en soucie-t-elle ?

8h15

Le géant de l’aluminium Alcoa nomme un nouveau PDG

Photo de Sean Gallup/Getty Images

Alcoa Inc. a nommé William Oplinger au poste de directeur général, en remplacement de Roy Harvey qui a dirigé le plus grand producteur d’aluminium des États-Unis pendant près de sept ans.

Alcoa a déclaré qu’Oplinger, 56 ans, qui était auparavant directeur des opérations, avait pris ses fonctions le 24 septembre. Harvey, qui occupait le poste le plus élevé depuis 2016, lorsque Alcoa s’est séparé d’Arconic, servira de conseiller stratégique du nouveau PDG jusqu’à ce que le la fin de l’année. La société a déclaré dans un dossier qu’Harvey recevrait des indemnités de départ.

Le changement chez Alcoa survient à un moment tumultueux pour l’industrie de l’aluminium, alors que la faiblesse de la demande fait pression sur les prix et que les conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie continuent de disloquer les marchés.

Métal polyvalent et omniprésent, l’aluminium est utilisé dans tout, des voitures aux bâtiments en passant par les canettes de boissons. Les prix ont été sous pression cette année alors que l’économie mondiale est confrontée à l’inflation, au ralentissement du marché immobilier chinois et à une demande inégale des consommateurs.

Harvey a été l’un des critiques les plus virulents de l’impact de l’aluminium russe sur le marché. Même s’il n’existe pas de sanctions générales affectant le commerce de l’aluminium russe, certains acheteurs et négociants ont cherché à éviter ces approvisionnements et les États-Unis ont annoncé l’imposition de droits sur les importations.

Bloomberg

7h30

Les travailleurs de Ford au Canada ratifient l’accord, créant un précédent pour d’autres constructeurs automobiles

Le syndicat qui représente 5 600 travailleurs de Ford Motor Co. du Canada a confirmé le 24 septembre que ses membres avaient ratifié un contrat de trois ans avec le constructeur automobile, établissant ainsi le modèle des prochaines négociations avec General Motors Co. et Stellantis NV.

Unifor et Ford sont parvenus à une entente de principe mardi après avoir prolongé de 24 heures le délai de grève. À l’époque, le syndicat avait déclaré que l’accord de trois ans répondait à toutes les questions soulevées par les membres lors de cette ronde de négociations.

Dimanche, le syndicat a déclaré que les augmentations de salaire représentaient les plus élevées jamais négociées dans le cadre de négociations avec un constructeur automobile au Canada. Au total, 54 pour cent des membres du syndicat qui ont voté ont approuvé le projet de convention collective, qui comprend une augmentation générale des salaires de 15 pour cent sur trois ans.

Lana Payne, présidente nationale d’Unifor, a publié une déclaration affirmant que l’accord entraînerait d’énormes gains pour les travailleurs de l’automobile.

« Votre équipe de négociation a poussé Ford du Canada sur tous les fronts à conclure un contrat qui transforme fondamentalement les régimes de retraite, offre des protections pendant la transition (des véhicules électriques) et comprend les augmentations de salaire les plus élevées de l’histoire des négociations automobiles au Canada », a déclaré Payne.

« Nous savons que c’est une période difficile pour tous les travailleurs et cet accord s’attaque aux problèmes d’abordabilité auxquels tant de gens sont confrontés aujourd’hui », a déclaré John D’Agnolo, président des négociations principales de Ford.

Le contrat prévoit une augmentation de salaire de 10 pour cent la première année, de 2 pour cent la deuxième année et de 3 pour cent la dernière année.

Dans le même temps, le taux de base du salaire horaire augmentera de 25 pour cent pour ceux qui exercent un métier spécialisé, a indiqué le syndicat. L’accord comprend également une allocation de vie chère réactivée, une prime de 10 000 dollars, deux nouveaux congés payés et des améliorations des retraites.

Cela signifie qu’un employé de Ford avec un an d’ancienneté verra son salaire augmenter de 25,75 dollars à 46,13 dollars d’ici la fin du contrat de trois ans, qui comprend l’indemnité de vie chère, a indiqué le syndicat.

La Presse Canadienne

Bourses : avant la cloche d’ouverture

Les contrats à terme sur actions américaines ont tendance à baisser alors que les prix du pétrole augmentent ce matin, après la pire semaine de Wall Street en six mois.

Vendredi, l’indice S&P 500 a chuté de 0,2 pour cent, tandis que la moyenne industrielle du Dow Jones a reculé de 0,3 pour cent. L’indice composite du Nasdaq a chuté de 0,1 pour cent. Ce recul s’est accentué avec la conviction croissante de Wall Street que les taux d’intérêt ne baisseront probablement pas beaucoup dans un avenir proche.

Au Canada, l’indice composite S&P/TSX a également clôturé en baisse vendredi.

À l’échelle mondiale, les actions en Asie étaient pour la plupart en baisse ce matin, Tokyo étant le seul grand marché régional à progresser.

Que regarder aujourd’hui

Le premier ministre du Québec, François Legault, accueillera les premiers ministres des quatre provinces de l’Atlantique (Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard) et les gouverneurs des six États de la Nouvelle-Angleterre (Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island et Vermont). ) pour le 44e conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l’est du Canada.

Reportages supplémentaires de La Presse Canadienne, Associated Press et Bloomberg