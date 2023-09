En direct : Unifor prolonge le délai de grève du secteur automobile après une « offre substantielle » de Ford

Les meilleures histoires du jour

Elon Musk dit qu’il pourrait commencer à facturer tout le monde pour utiliser X

Elon Musk a déclaré qu’une petite redevance mensuelle pour l’utilisation de X pourrait aider à lutter contre les opérations de robots sur la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter.

Un abonnement pour tous les utilisateurs rendrait « le coût effectif des robots » très élevé et obligerait les opérateurs à utiliser un nouveau mode de paiement pour chaque compte, a déclaré le milliardaire lors d’une conversation avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans les bureaux de Tesla Inc. de Musk à Fremont. , Californie lundi.

Netanyahu, qui a interrogé Musk sur l’antisémitisme et les discours de haine sur la plateforme, lui a demandé comment il pourrait empêcher les « armées de robots » d’amplifier les discours de haine. X propose actuellement un niveau gratuit et des abonnements pour les abonnés individuels et les marques, et Musk a déclaré que les robots sont la « raison la plus importante » pour passer aux paiements mensuels.

Musk, qui est en conflit permanent avec le groupe juif de défense des droits civiques, l’Anti-Defamation League, avait déclaré que même s’il était difficile de « contrôler » à l’avance les 100 à 200 millions de messages par jour sur X, il pourrait prendre des mesures pour désamplifier les discours de haine.

Bloomberg

7h45

L’OCDE annonce un ralentissement de l’économie mondiale, y compris le Canada

Le Canada va rejoindre le monde dans un ralentissement de la croissance économique, alors que les hausses des taux d’intérêt pèsent sur l’activité et que le rebond de la pandémie en Chine est décevant, a déclaré l’Organisation de coopération et de développement économiques.

La croissance mondiale ralentira à 2,7 pour cent en 2024 après une expansion déjà « inférieure à la normale » de 3 pour cent cette année, selon les dernières prévisions de l’OCDE.

Au Canada, l’OCDE s’attend à une croissance économique de seulement 1,2 pour cent, soit une variation de 0,2 point de pourcentage par rapport à ses dernières prévisions.

7h30

Unifor prolonge les négociations avec Ford de 24 heures

Unifor et Ford Motor Co. poursuivent les négociations après que le syndicat a prolongé de 24 heures le délai de grève.

Le syndicat a repoussé le délai qui devait expirer lundi soir après avoir déclaré avoir reçu une « offre substantielle » de Ford.

Cependant, le syndicat a déclaré que ses membres devraient continuer à se tenir prêts à faire grève.

Unifor négocie avec Ford dans l’espoir de parvenir à un accord type qui servira de base aux contrats de General Motors et de Stellantis.

Ford a déclaré qu’il continuerait à travailler en collaboration avec le syndicat pour créer un plan pour l’industrie automobile qui soutient un avenir dynamique et durable au Canada.

Unifor a déclaré qu’il se concentrait sur l’augmentation des salaires, l’amélioration des pensions et la garantie de bons emplois dans un avenir qui sera dominé par les véhicules électriques.

La Presse Canadienne

Bourses : avant l’ouverture

Les actions mondiales étaient mitigées dans des échanges prudents mardi, à l’approche de la décision prochaine de la Réserve fédérale américaine sur les taux d’intérêt.

L’indice français CAC 40 a gagné 0,2 pour cent à 7 292,91 en début de séance. Le DAX allemand a chuté de près de 0,1 pour cent à 15 716,61. L’indice britannique FTSE 100 a peu changé, augmentant de moins de 0,1 pour cent à 7 659,91. Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 ont augmenté de moins de 0,1 pour cent.

Lundi, l’indice composé S&P/TSX a clôturé en baisse de 129,51 points à 20 492,83. Les marchés américains ont réalisé de légers gains.

Shopify Inc. a fortement freiné les marchés canadiens, expliquant en partie pourquoi le TSX a enregistré une pire journée que les marchés américains. Les actions de la société technologique ont clôturé en baisse de plus de cinq pour cent.

The Associated Press, avec des reportages supplémentaires de La Presse Canadienne

Que regarder aujourd’hui

Statistique Canada publiera son indice des prix à la consommation à 8h30 Les économistes prévoient une réaccélération de l’inflation à environ 4 pour cent en août, annulant les progrès antérieurs réalisés avec la hausse des prix de l’essence.

Sharon Kozicki, vice-gouverneure de la Banque du Canada prendra la parole à l’Université de Regina plus tard cet après-midi à 14 heures. Kozicki expliquera comment les différences entre les ménages ont affecté la politique monétaire depuis la pandémie de COVID-19. Suivez le prendra la parole à l’Université de Regina plus tard cet après-midi à 14 heures. Kozicki expliquera comment les différences entre les ménages ont affecté la politique monétaire depuis la pandémie de COVID-19. Suivez le webdiffusion ici

Le Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) publiera son rapport intérimaire sur les perspectives économiques de l’économie mondiale.

Reportages supplémentaires de La Presse Canadienne, Associated Press et Bloomberg