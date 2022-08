En direct : Une panne de courant massive frappe Toronto

Une panne d’électricité majeure affecte le centre-ville de Toronto.

Plusieurs pâtés de maisons dans le secteur des rues Yonge et Dundas, y compris la place Yonge-Dundas elle-même, ont perdu l’électricité juste après 12 h 30 jeudi.

Les écrans massifs qui affichent habituellement des publicités dans la zone sont également en panne.

Plusieurs pâtés de maisons du centre-ville de Toronto sont sans électricité à la suite d’une panne massive le jeudi 11 août 2022.

Les autres zones touchées par la panne comprennent le centre Eaton, le quartier général de la police de Toronto et le marché St. Lawrence.

Les services de transport de Toronto ont déclaré que la panne s’étend sur au moins un rayon de quatre pâtés de maisons.

La carte des pannes de Toronto Hydro montre que les zones des rues College à Harbour et entre les rues Sherbourne et York sont sans électricité, et jusqu’à 10 000 clients sont actuellement touchés.

La carte des pannes de Toronto Hydro montre l’impact d’une panne de courant massive dans le centre-ville de la ville le jeudi 11 août 2022. (Toronto Hydro)

La police de Toronto et Hydro One ont tous deux déclaré qu’ils étaient également au courant des pannes.

La police rappelle aux conducteurs de la région de traiter toute intersection sans feux de signalisation comme un arrêt à quatre voies. Les tramways de la région sont également confrontés à la panne, ce qui contribue à des problèmes de circulation localisés.

Les ascenseurs de la région sont également touchés. Dans un tweet publié jeudi après-midi, le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, a déclaré qu’il était actuellement coincé dans la cage d’ascenseur d’un immeuble du centre-ville de Toronto.

“Toujours ici. Horrible timing,” dit-il à côté d’une photo de l’intérieur de l’ascenseur.

Toronto Fire dit qu’il répond à un certain nombre de sauvetages d’ascenseurs répertoriés dans le centre-ville. De plus, le service indique que les fils sont en panne dans les rues Bouchette et Commissioners, dans le quartier Port Lands de la ville, bien qu’il ne soit pas clair pour le moment si cela est la cause de la panne.

PANNE DE COURANT:

Centre-ville

– La police de Toronto est au courant d’une panne de courant affectant le centre-ville

– La cause de la panne est inconnue cette fois

– N’oubliez pas de traiter les intersections comme un arrêt à 4 voies si les feux de signalisation sont éteints@TorontoHydro est conscient

^ lb — Opérations policières de Toronto (@TPSOperations) 11 août 2022

C’est une nouvelle de dernière minute. Plus à venir.