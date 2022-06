En direct sur Sky Sports Racing: Mon Astra remporte la gloire du groupe trois à Newcastle pour Tom Marquand et William Haggas | Nouvelles de la course

Le combo en forme de William Haggas et Tom Marquand semble avoir d’excellentes chances de remporter un nouveau succès de groupe à Newcastle ce soir avec My Astra, en direct sur Sky Sports Racing.

La pouliche de quatre ans a obtenu une note de 115 après une démolition visuellement époustouflante de 12 longueurs d’un champ Listed décent à Ayr la dernière fois, et passe maintenant au niveau du groupe pour les G3 Hoppings Fillies ‘Stakes (7:10) sur la surface All-Weather à Gosforth Park.

Cette course est la vedette du deuxième jour de la réunion de Northumberland Plate, mais elle affrontera des types non exposés, dont Rogue Millennium de Tom Clover, qui a perdu son record invaincu dans les Oaks plus tôt ce mois-ci.

D’autres prétendants intéressants incluent Potapova de Sir Michael Stoute, Angel Power et Moon De Vega de Ralph Beckett, une place derrière Rogue Millennium dans les Oaks.

Jockey Jack Mitchell dans l’enceinte des gagnants après avoir remporté le SBK Oaks Trial Fillies’ Stakes à bord de Rogue Millennium





Les sprinteurs vétérans s’affrontent dans la Gosforth Park Cup

Egalement sur une excellente carte à Newcastle, la Gosforth Park Cup (6h35) sur 1 400 mètres est comme toujours une manche ultra compétitive, avec 14 coureurs dont les sprinteurs vétérans Venturous, Dakota Gold et Makanah.

Un autre qui appréciera sans aucun doute ce défi est Copper Knight de Tim Easterby, qui a remporté cet événement en 2018.

Trio de morceaux pour accompagner l’action de Newcastle

Lors d’une journée d’action stellaire sur Sky Sports Racing, les cartes à Doncaster, Yarmouth et Chester présentent toutes plusieurs courses de qualité, y compris des manches novices intrigantes avec des stars potentielles du futur.

Le site du Yorkshire a sans doute la meilleure course à l’affiche alors que l’élégant Vintage Choice se dirige vers Town Moor pour Haggas, avec James Doyle en selle pour le long métrage Norfolk Bridge Works Handicap (2:45).

Il n’affronte que quatre rivaux, dont Nietzsche’s Star qui poursuit un triplé pour l’équipe d’Andrew Balding ainsi que le débutant handicap Maytree Respite (William Muir et Chris Grassick).

Regardez toutes les courses de Newcastle, Doncaster, Chester et Yarmouth en direct sur Sky Sports Racing le vendredi 24 juin.