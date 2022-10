En direct sur Sky Sports: Des rencontres télévisées festives annoncées alors que Chelsea accueillera Man City en janvier | Nouvelles du football

Sky Sports a annoncé ses sélections télévisées pour la période des fêtes, avec l’affrontement des champions de Premier League Man City avec Chelsea à Stamford Bridge le 5 janvier le choix hors concours.

L’action commence à 20 heures le 30 décembre avec l’affrontement de Liverpool avec Leicester City à Anfield alors que l’équipe de Jurgen Klopp poursuit sa bataille pour terminer dans les places de la Ligue des champions pour la saison prochaine.

Pendant ce temps, le soir du Nouvel An, Brighton accueille les leaders de la ligue Arsenal (20h), tandis qu’il y a deux offres à apporter en 2023 alors qu’Aston Villa visite Tottenham Hotspur (14h), avant que Nottingham Forest ne divertisse Chelsea (16h30).

Puis, le 2 janvier, Brentford affrontera Liverpool (17h30), tandis qu’Arsenal affrontera Newcastle aux Emirats à 20h le 3 janvier.

Et pour conclure les débats festifs, Crystal Palace et Tottenham se rencontrent à Selhurst Park le 4 janvier et Chelsea accueille ensuite City le lendemain, les deux matchs commençant à 20 heures.

Calendrier complet des rencontres de Noël de la Premier League

Le lendemain de Noël

Brentford contre Tottenham, 1230

Crystal Palace contre Fulham, 1500

Leicester contre Man City, 1500

Everton contre les loups, 1500

Southampton contre Brighton, 1500

Aston Villa contre Liverpool, 1730

Arsenal contre West Ham, 2000

27 décembre

Chelsea contre Bournemouth, 1730

Man Utd contre Nottingham Forest, 2000

28 décembre

Leeds contre Man City, 2000

30 décembre

Liverpool contre Leicester, 2000 (Sky)

West Ham contre Brentford, 1945

le 31 décembre

Loups contre Manchester United, 1230

Bournemouth contre Crystal Palace, 1500

Fulham contre Southampton, 1500

Man City contre Everton, 1500

Newcastle contre Leeds, 1500

Brighton contre Arsenal, 1730 (Ciel)

1er janvier

Tottenham contre Aston Villa, 1400 (Ciel)

Nottingham Forest contre Chelsea, 1630 (Ciel)

2 janvier

Brentford contre Liverpool, 1730 (Ciel)

3 janvier

Arsenal contre Newcastle, 2000 (Sky)

Everton contre Brighton, 1945

Leicester contre Fulham, 1945

Manchester United contre Bournemouth, 2000

4 janvier

Leeds contre West Ham, 1945

Southampton contre la forêt de Nottingham, 1930

Aston Villa contre les loups, 2000

Crystal Palace contre Tottenham, 2000 (Ciel)

5 janvier

Chelsea contre Man City, 2000 (Ciel)

Les dates clés de la saison 2022/23

La Premier League fera une pause au milieu de la saison pour accueillir le tout premier hiver Coupe du monde. Le dernier tour de la ligue avant la pause aura lieu le week-end du 12/13 novembre avant de reprendre le lendemain de Noël avec le Finale de la coupe du monde aura lieu le 18 décembre.

La dernière journée de la Premier League aura lieu le dimanche 28 mai.

Pendant ce temps, le Finale de la Coupe Carabao aura lieu le dimanche 26 février et la Finale de la FA Cup le samedi 3 juin.

La Finale de la Ligue Europa se jouera le 31 mai à Budapest, le Finale de la Ligue de Conférence Europa aura lieu le 7 juin à Prague et le Finale de la Ligue des Champions est prévue le 10 juin à Istanbul.

