En direct : Preeti assure la médaille de boxe, Bopanna-Rutuja Trail en finale de tennis

Jeux asiatiques 2023, 30 septembre, mises à jour en direct :La boxeuse indienne Preeti est entrée en demi-finale féminine des 54 kg et est assurée d’une médaille. La star indienne du TT, Manika Batra, dispute également son seul huitième match. La paire de double mixte composée de Rohan Bopanna et Rutuja Bhosale a également commencé sa finale de double mixte. Les tireurs indiens Sarabjot Singh et Divya Thadigol ont remis la première médaille le jour 7 des épreuves de médailles aux Jeux asiatiques 2023. Ils ont remporté la médaille d’argent dans l’épreuve par équipes mixtes au pistolet à air comprimé de 10 m, la 19e provenant de ce sport aux Jeux asiatiques 2023. Aujourd’hui, l’haltérophile Mirabai Chanu et la boxeuse Lovlina Borgohain seront en action à Hangzhou. (Décompte des médailles des Jeux asiatiques 2023 | Calendrier complet des Jeux asiatiques 2023)

L’Inde affrontera également le Pakistan en finale de squash. Tous devraient remporter des médailles d’or. En dehors de cela, l’équipe masculine indienne de badminton jouera son match de demi-finale. L’équipe indienne de hockey masculin affrontera le Pakistan dans son match de la poule A.

Voici les mises à jour en direct des Jeux asiatiques 2023, le 30 septembre :