EN DIRECT Neeraj Chopra Lancer du javelot Finale des Championnats du monde d’athlétisme 2022 Score en direct Dernières mises à jour Eldhose Paul Eugene Oregon

au classement général derrière le champion en titre Anderson Peters de la Grenade, qui a dominé le groupe B avec son effort de 89,91 m au premier tour.

Championnats du monde d’athlétisme 2022 : Neeraj Chopra vise à créer l’histoire avec l’or en finale

Un autre Indien dans la mêlée, Rohit Yadav s’est également qualifié pour la finale après avoir terminé sixième du tour de qualification du groupe B et 11e au général, avec son premier jet de 80,42 m. Son deuxième lancer était une faute et il a réussi un modeste 77,32 m lors de sa dernière tentative. L’Indien de 21 ans avait enregistré un record de la saison et personnel de 82,54 m tout en remportant une médaille d’argent aux championnats nationaux inter-États le mois dernier.

Ceux qui ont franchi 83,50 m ou les 12 meilleurs dans deux groupes de qualification se sont qualifiés pour la finale qui se tiendra dimanche (7 h 05 IST). Chopra, qui a un record personnel de 89,94 m, avait participé aux Championnats du monde de Londres 2017 dans l’espoir d’au moins se qualifier pour la finale, mais n’a réussi que 82,26 m pour ne pas atteindre la marque de qualification automatique de 83 m.

Finale du lancer du javelot de Neeraj Chopra aux Championnats du monde d’athlétisme 2022 : quand et où regarder la couverture en direct sur la télévision en direct en ligne

Il avait raté les Championnats du monde 2019 à Doha alors qu’il se remettait d’une opération au coude. Dans l’épreuve masculine du lancer du javelot, le tchèque Jakub Vadlejch, médaillé d’argent des Jeux olympiques de Tokyo, s’est également qualifié pour la finale avec un premier lancer à 85,23 m. Il était le deuxième qualifié automatique du groupe A, avec Chopra, et le quatrième au général. Chopra a battu Peters deux fois cette saison tandis que le Grenadien de 24 ans l’a emporté une fois sur l’Indien – lors de la réunion de la Diamond League à Stockholm le 30 juin – lors de leurs trois rencontres avant les Championnats du monde.

Le leader mondial Peters a lancé trois fois plus de 90 m, le meilleur étant un lancer monstre de 93,07 m tout en remportant l’or lors du premier meeting de la Diamond League de l’année à Doha en mai. Après avoir remporté la médaille d’or à Stockholm, il avait déclaré qu’il n’était pas en pleine forme en raison d’un problème de dos. L’Allemand Julian Weber a été le quatrième athlète à franchir la marque de qualification automatique, également avec son premier lancer de 87,28 m. Il était troisième au général. Quatre concurrents des deux groupes ont franchi la marque de qualification automatique. Le Pakistanais Arshad Nadeem s’est également qualifié pour la finale après avoir terminé quatrième du groupe B et neuvième au général, avec un meilleur lancer de 81,71 m.

Si Chopra gagne en finale, il deviendra seulement le troisième lanceur de javelot masculin à suivre le succès olympique avec l’or aux Championnats du monde après le Norvégien Andreas Thorkildsen (2008-09) et le détenteur du record du monde Jan Zelezny de la République tchèque en 2000-01 et 1992-93. . Chopra est devenu le premier athlète indien d’athlétisme à remporter une médaille d’or olympique l’année dernière et est également le champion en titre des Jeux du Commonwealth et des Jeux asiatiques. Il a été en pleine forme cette saison après avoir battu son propre record national à deux reprises. Il l’a fait pour la première fois lors de sa première sortie de saison aux Paavo Nurmi Games à Turku en Finlande avec un lancer de 89,30 m le 14 juin.

Il a de nouveau amélioré sa marque nationale lors du prestigieux Diamond League Meeting à Stockholm le 30 juin avec un effort de 89,94 m, à seulement 6 cm de moins que 90 m, l’étalon-or du monde du javelot. Entre-temps, il a remporté l’or aux Jeux de Kuortane en Finlande dans un peloton de classe mondiale avec un lancer de 86,79 m.

La meilleure entrée de Chopra cette saison a été les 88,07 m qu’il avait produits lors de la série du Grand Prix d’Inde à Patiala en mars 2021. Keshorn Walcott, vainqueur de l’or aux Jeux olympiques de Trinité-et-Tobago en 2012, n’a pas réussi à se qualifier pour la finale, terminant huitième du groupe A et 16e. au total, avec un meilleur lancer de 78,87 m.

Quand aura lieu la finale du lancer du javelot de Neeraj Chopra aux Championnats du monde d’athlétisme ?

La finale du lancer du javelot de Neeraj Chopra aux Championnats du monde d’athlétisme aura lieu le 23 juillet.

Où se déroule la finale du lancer du javelot de Neeraj Chopra aux Championnats du monde d’athlétisme ?

La finale du lancer du javelot de Neeraj Chopra aux Championnats du monde d’athlétisme se déroule au Hayward Field d’Eugene, en Oregon.

À quelle heure commence la finale du lancer du javelot de Neeraj Chopra aux Championnats du monde d’athlétisme ?

La finale du lancer du javelot de Neeraj Chopra aux Championnats du monde d’athlétisme débutera à 7 h 05 IST le 24 juillet.

Quelles chaînes de télévision diffuseront la finale du lancer du javelot de Neeraj Chopra aux Championnats du monde d’athlétisme ?

La finale du lancer du javelot de Neeraj Chopra aux Championnats du monde d’athlétisme sera diffusée sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct de la finale du lancer du javelot de Neeraj Chopra aux Championnats du monde d’athlétisme ?

La finale de l’épreuve de lancer du javelot aux Championnats du monde d’athlétisme sera diffusée en direct sur l’application et le site Web SonyLIV.

